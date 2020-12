Lunedì 4 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna nel domicilio della Vergine, mentre Giove e Saturno transiteranno in Acquario. Il Sole, Plutone e Mercurio permarranno in Capricorno, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Infine Marte proseguirà il moto in Ariete e Venere resterà nel segno del Sagittario.

Oroscopo del 4 gennaio favorevole per Vergine e Cancro, meno entusiasmante per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping. Il bottino economico di casa Vergine risulterà, con ogni probabilità, florido in questo lunedì, tanto da far optare alle prime due decadi per una gratificante sessione di shopping durante la quale riusciranno a scorgere delle ottime offerte.

2° posto Cancro: volitivi. Sebbene il parterre planetario non sarà dei più concilianti, i nati in Cancro faranno leva sul doppio sestile che Nettuno in prima dimora ingaggerà con Mercurio e Plutone, mettendo in campo una grande voglia di mettersi in gioco.

3° posto Capricorno: tenaci. Nell'ambiente professionale, in particolar modo per coloro che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui, qualcosa sembrerà non quadrare, ma i nati in Capricorno andranno comunque avanti senza curarsene, dimostrando grande determinazione e tenacia.

I mezzani

4° posto Scorpione: schietti. Le parole proferite dai nati in Scorpione potrebbero risuonare come una sentenza per le persone a cui saranno rivolte, poiché i nativi già le ponderano da un po' e il 4 gennaio avranno voglia di dire la loro senza peli sulla lingua.

5° posto Toro: decisioni. Il giorno 7 Marte entrerà nella loro orbita, e lunedì 4 gennaio la prima decade potrebbe già avvertirne i primi stimolanti influssi, essendo chiamata ad operare delle scelte che si riveleranno fondamentali per il percorso evolutivo.

6° posto Leone: conti da sistemare. Le faccende economiche di casa Leone avranno buone chance di necessitare di una dettagliata revisione, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario di fine gennaio.

7° posto Ariete: irruenti. Il problema del 4 gennaio sarà rappresentato dalla comunicazione, soprattutto nel ménage amoroso, che risulterà irruenta e a tratti inappropriata, col rischio di ferire il partner. Meglio, quindi, mordersi la lingua prima di dire una frase poco piacevole.

8° posto Bilancia: fiacchi. Marte opposto andrà in quadratura al quartetto Giove-Mercurio-Saturno-Plutone rendendo presumibilmente scarno il bottino energetico, con la spiacevole conseguenza di far diventare i nati in Bilancia fiacchi e svogliati.

9° posto Acquario: impazienti. Il momento di premere sul pedale dell'acceleratore potrebbe non essere ancora giunto in casa Acquario, quindi sarebbe bene assumere un mood attendista, bandendo categoricamente l'impazienza.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale del terzo segno di Terra sarà probabilmente ai minimi livelli, e la motivazione di ciò sarà in parte astrologica (quadratura Venere-Luna) ed in parte legata ai pregressi sentimentali che gli hanno dato da pensare nelle ultime giornate.

11° posto Pesci: lavoro flop. Lo schieramento di pianeti di Terra spingerà i nati in Pesci a darsi da fare nel settore professionale, ma i nativi potrebbero prendere ad esempio Nettuno che, invece, li invoglierà a delegare o procrastinare anche le mansioni più impellenti.

12° posto Gemelli: bizzosi. Il nervosismo avrà buone possibilità di essere l'indesiderato protagonista del lunedì di casa Gemelli, coi nativi che non perderanno occasione per rimarcare gli errori dei colleghi, facendo saltare la mosca al naso a più di uno.