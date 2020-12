Secondo l'Oroscopo dell'anno 2021 per il segno dell'Ariete si presenterà molto promettente il settore professionale e degli affari, regalando delle opportunità imperdibili per i guadagni, allo stesso tempo si sentirà la necessità di essere parsimoniosi.

La situazione amorosa invece prevede molta più sintonia e affinità nelle relazioni, piuttosto che parlare di romanticismo vero e proprio.

Per i dettagli, vediamo le previsioni dell'oroscopo dell'Ariete.

Amore

Nel 2021 saranno Giove e Saturno, e non Venere, a essere essenziali per l'aspetto amoroso. Difatti, questi due pianeti conferiranno molta fortuna negli incontri ma anche un senso di responsabilità maggiore all'interno della vostra relazione.

Per questi ultimi ci sarà una sintonia molto forte, capace di superare ostacoli quotidiani, crisi di coppia e anche quelli che concernono la famiglia in sé. Non ci saranno momenti di romanticismo, o se ce ne saranno potrebbero essere pochi, ma solo voi sapete cosa al momento sia davvero importante. I periodi migliori saranno la primavera inoltrata e l'estate inoltrata.

Questa situazione povera di influssi amorosi e magnetici però non sarà di intralcio a qualche conoscenza che potrebbe rivelarsi molto interessante.

Lavoro

Il periodo più prolifico per avere risposte alle vostre domande per trovare un nuovo lavoro sarà quello che arriverà in primavera. In questo periodo in particolare anche Marte vi darà tante energie necessarie per avventurarvi in un settore nuovo, oppure per avviare il primo lavoro per i più giovani.

Si dovrà prestare un'attenzione particolare alle spese, cercando di tendere il più possibile a risparmiare e a ponderare bene gli acquisti che farete, soprattutto nel corso di stagioni che si potrebbero definire “ferme” come l'autunno e l'inverno. Però arete la fortuna necessaria per poter fare dei progetti che vi stanno particolarmente a cuore, anche senza l'aiuto di una squadra.

Fortuna e salute

Ci sarà molta fortuna, come già accennato, ma anche molta grinta e fiducia in voi stessi. Questa situazione molto rosea vi permetterà di fare dei balzi significativi in avanti, di risolvere faccende di tipo burocratico senza troppi sforzi e di ottenere delle opportunità di guadagno molto promettenti.

Se ci saranno malesseri, si risolveranno facilmente, specie se riuscirete a prendervi cura maggiormente di voi stessi, oltre che degli altri.

Le energie saranno abbastanza per poter superare ostacoli, ma anche per fare qualche piccolo strappo alla regola.