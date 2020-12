Domenica 3 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Vergine, mentre Venere risiederà nel segno del Sagittario. Marte proseguirà l'orbita in Ariete, così come Nettuno permarrà in Pesci. Inoltre, Urano continuerà il domicilio in Toro come il Sole, Plutone e Mercurio rimarranno stabili in Capricorno. In ultimo, Giove e Saturno orbiteranno in Acquario, nel frattempo Il Nodo Lunare sarà in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: briosi. Dopo un sabato stressante ed a tratti nervoso, ecco che i nati Capricorno potrebbero godere di una domenica all'insegna della spensieratezza, dove accantonare momentaneamente ansietà e problematiche esistenziali.

2° posto Toro: persuasivi. L'arma in più dei nati Toro in questa giornata sarà, con tutta probabilità, la comunicazione, dote persuasiva con cui i nativi riusciranno con estrema facilità a raccogliere parecchi consensi, in particolar modo nella professione.

3° posto Vergine: lavoro a gonfie vele. Parranno inarrestabili i nati Vergine al lavoro durante la giornata che chiude la settimana, difatti lavoreranno a testa bassa senza quasi accusarne la stanchezza, più che mai vogliosi di raggiungere celermente le mete prefisse.

I mezzani

4° posto Leone: dettagli da rivedere. I liberi professionisti del segno, a causa del terzetto Sole-Luna-Mercurio di Terra, potrebbero essere concentrati nell'apportare alcune modifiche ai progetti professionali in essere.

La giornata avrà buone chance di rivelarsi faticosa ma, al contempo, ideale per spianare la propria strada lavorativa.

5° posto Sagittario: chiarimenti. Nel menàge amoroso di casa Sagittario sarà, c'è da scommetterci, necessario chiarire alcune questioni col partner, e ciò andrebbe fatto questa domenica per trarne più facilmente un felice epilogo.

6° posto Ariete: affettuosi.

Le festività stanno per terminare ed i nati Ariete avvertiranno presumibilmente la voglia di recuperare il tempo perduto in coppia, coccolando e lasciandosi coccolare dall'amato bene con estrema dolcezza.

7° posto Gemelli: relax. Domenica che si rivelerà presumibilmente indicata per staccare la spina dalla quotidianità, e concedersi ampi spazi di relax in casa Gemelli, così da ricaricare le pile sia mentali che fisiche.

8° posto Scorpione: taciturni. Qualcosa parrà non quadrare sul fronte professionale dei nati Scorpione ma, malgrado ciò, la loro lingua potrebbe essere frenata da un mood taciturno, orientato più ad osservare che a sottolineare ciò che non va come dovrebbe.

9° posto Bilancia: focus familiare. Il focus odierno del secondo segno d'Aria avrà buone possibilità di essere incentrato su un'annosa questione familiare, che andrebbe risolta prima possibile senza, però, perdere la pazienza. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: svogliati. D'accordo che è domenica ma se vi saranno urgenze, pratiche o professionali, andrebbero svolte ugualmente ed invece i nati Pesci sembreranno non ascoltare il richiamo delle incombenze pendenti, facendo orecchie da mercante in tal senso.

11° posto Cancro: amore flop. Un litigio e relativo rancore potrebbe aleggiare in coppia turbandone gli equilibri ed i nati Cancro, come spiacevole conseguenza, riscontreranno una certa difficoltà nel trovare un dialogo costruttivo col partner.

12° posto Acquario: lavoro flop. 24 ore dove i nati Acquario dovrebbero far attenzione a gesti e parole nell'ambiente professionale, dove il rischio di equivoci e battibecchi sarà alto. Serata di probabili coccole in coppia.