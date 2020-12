La giornata di martedì 22 dicembre si caratterizzerà per le forti motivazioni espresse da tutti i segni zodiacali. Sarà un momento di rinascita e di forza dove le paura si scontrerà con la determinazione. L'oroscopo di domani 22 dicembre riserverà tante novità ed emozioni. Per tracciare profili astrali dettagliati, sarà necessario analizzare, con attenzione, i transiti planetari. In particolare, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura alla Luna, la Luna sarà in quadratura a Mercurio e Marte sarà in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 22 dicembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 22 dicembre: Ariete passionale, tristezza per Gemelli

Ariete: vi sentirete invadere dalla passione. Sarà fantastico trascorrere la giornata con il partner, soprattutto perché scoprirete qualcosa di nuovo sulla vostra sintonia di coppia. Ottimismo e allegria caratterizzeranno questa giornata, ma ci saranno anche dei piccoli momenti di sconforto. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi e di cercare di aspirare al meglio. Sicuramente, non resterete delusi.

Toro: il lavoro rappresenterà una spina nel fianco. Avrete voglia di trascorrere una giornata serena, ma dovrete dividervi tra svariati impegni.

Sarà essenziale trovare un equilibrio personale ed emotivo, in modo da non rischiare di riversare lo stress sugli altri. L'oroscopo suggerisce di esprimere le vostre emozioni con sincerità e trasparenza. Sarà necessario essere chiari anche con il partner. Atteggiamenti contraddittori, infatti, potrebbero creare dei problemi.

Gemelli: purtroppo, non sarà una giornata molto positiva.

Vi sentirete invadere dalla tristezza a causa degli ultimi eventi. L'oroscopo consiglia di tenere duro e di non farvi trascinare da situazione spiacevoli. Il confronto con gli altri potrebbe aiutare a farvi stare meglio. Però, la vera forza risiederà dentro di voi. Dovrete sfruttare tutte le vostre energie per superare questo momento di difficoltà.

Cancro: farete fatica a prendere una posizione certa. Continuerete a cambiare idea e avrete paura di esporvi. Il partner vi chiederà di essere più decisi, però, per il momento, preferirete non sbilanciarvi. le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a distrarvi con qualche attività piacevole. Una mente rilassata, infatti, è in grado di ragionare più lucidamente e di allontanare le pressioni eccessive.

Oroscopo del 22 dicembre: Leone amichevole, Vergine coraggiosa

Leone: il futuro rappresenterà un'incognita per voi. Non saprete, esattamente, cosa voler fare della vostra vita, ma punterete a essere felici. Vorrete condurre un'esistenza ricca di positività e condivisione. Gli amici ricopriranno un ruolo importantissimo per voi perché vi consentiranno di comprendere quali sono i valori da tenere in considerazione.

Meno incisiva sarà la presenza del partner che apparirà distaccato e riservato.

Vergine: compirete delle scelte molto coraggiose. Sul momento, non vi sembrerà di aver fatto passi avanti, ma nel corso delle ore successive vi renderete conto di aver dato una svolta alla vostra giornata. I famigliari vi staranno accanto e cercheranno di aiutarvi in tutti i modi possibile. Il loro affetto non farà altro che rafforzare la vostra motivazione e la vostra ambizione. Sarete pronti a raggiungere traguardi ambiziosi e a non farvi mettere i piedi in testa da nessuno.

Bilancia: non ci saranno dei cambiamenti evidenti in ambito amoroso. Cercherete di uscire dalla staticità che ha colpito la vostra relazione di coppia, ma sarà un'impresa più ardua del previsto.

Avrete bisogno di qualcosa che vi offra nuovi stimoli e che vi permetta di lasciarvi alle spalle vecchi schemi comportamentali. Il consiglio di un amico potrebbe essere determinante, ma attenzione a non rivelare tutta la vostra vita privata.

Scorpione: non riuscirete a giustificare il vostro comportamento. Agirete in un modo che lascerà perplesse molte persone. Proverete a raggiungere una vostra stabilità, ma non sarà il momento giusto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di analizzarvi con attenzione. Sicuramente, riuscirete a trovare le cause che hanno provocato questa mancanza d'equilibrio. Inoltre, dovrete trovare un compromesso tra la ragione e i sentimenti.

Astrologia di domani 22 dicembre: Sagittario fortunato, Capricorno deluso

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà ad affrontare a testa alta questa giornata. Però, non potrete affidarvi totalmente al caso, infatti, per far andare bene le cose, dovrete impegnarvi. La complicità con il partner subirà un'incremento positivo grazie alle vostre doti comunicative. Avrete modo di toccare argomenti importanti e di raggiungere soluzioni che vadano bene ad entrambi. Attenzione a non accettare compromessi che non potrete rispettare.

Capricorno: una persona a voi molto vicina potrebbe tradire la vostra fiducia. Sarà un duro colpo per voi e dovrete scegliere cosa fare. L'oroscopo consiglia di non allontanarla senza prima aver ascoltato le sue ragioni.

Infatti, dietro a determinati comportamenti potrebbero esserci delle motivazioni valide. Il partner, per fortuna, vi infonderà una grande energie positiva e vi sosterrà anche nei momenti più difficili. Potrebbe esserci una svolta importante a livello lavorativo.

Acquario: deciderete di modificare le vostre abitudini quotidiane. Sarà un percorso di crescita personale intenso, ma produttivo. Vorrete cambiare tutti quegli atteggiamenti che vi impediscono di vivere serenamente la vostra vita. Sarà una scelta che spetterà solo a voi, ma i consigli delle persone care potrebbero esservi utili per raggiungere determinati risultati. Sul lavoro, la situazione si manterrà stabile, con qualche piccola nota positiva.

Pesci: durante questo 22 dicembre, la noia la farà da padrona.

Vi sembrerà di non avere più stimoli e di non riuscire più a trovare il bello nelle attività quotidiane. L'oroscopo consiglia di cercare qualcosa di alternativo da fare. Potreste dedicarvi a nuovi hobby o rivoluzionare la giornata con un cambiamento nell'ambiente domestico. Sarà fondamentale mantenere la calma perché presto tutto tornerà come prima.