L'Oroscopo del giorno 25 dicembre svela in anteprima la classifica di Natale e le predizioni astrologiche relative alla seconda metà dello zodiaco. Approfondiamo dunque quali saranno i segni fortunati del giorno di Natale. L'Astrologia, in questo contesto, è applicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che queste festività natalizie cadranno a fagiolo, specie in campo sentimentale ma anche nelle attività quotidiane, in primis per Sagittario e Capricorno, forti di una meravigliosa Luna posizionata nel campo del Toro. Invece, parlando di periodo "no", le previsioni zodiacali di venerdì vedono in salita questa parte della settimana per coloro nativi della Bilancia: il periodo è stato indicato decisamente negativo a causa della quadratura in atto tra Marte e Plutone, astri speculari negativi al 90%.

Iniziamo pure dalla classifica stelline del giorno per poi passare all'oroscopo di Natale su amore e lavoro segno per segno.

La classifica di Natale

L'Astrologia applicata alla giornata di venerdì è pronta a servire su un piatto d'argento il lasciapassare della fortuna. A chi spetterà tale privilegio? Come di routine, a fare da bilancino tra negatività e positività sarà la nostra classifica stelline interessante la giornata del 25 dicembre. Abbiamo già svelato i migliori in assoluto interessanti la seconda sestina: Sagittario e Capricorno, al primo posto nella scaletta provvisoria di Natale. Vediamo adesso di togliere il velo dagli altri segni valutati in questa giornata con le stelline da due a cinque:

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: nessuno;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 25 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo del 25 dicembre fa presagire che sarà un giorno ideale per maggiori riflessioni. Marte e Plutone non saranno di buon aspetto per il vostro segno, quindi vi invitiamo a schiarirvi un po' le idee ed a fare il punto della situazione. In questo momento avete davvero bisogno di riflettere. In amore, eventuali capricci e relativi tira-molla, soprattutto in un rapporto di coppia ci possono stare, ma non dovete esagerare altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal vostro controllo!

Allora sia a Natale che a Santo Stefano dovete necessariamente fare attenzione al modo di esprimervi, ok? Single, dovrete stare attenti a non imbarcarvi in avventure o storie complicate lasciate tutto com'è e attendete tempi migliori. Cercate di fare le cose con calma, analizzate bene le situazioni prima di prendere decisioni importanti e non fatevi innervosire dagli imprevisti che incontrerete.

Piccoli spiragli positivi a fine giornata, ma non per tutti... Intanto pazientate, poi si vedrà. Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di Natale indicano una giornata non troppo convincente, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che questo venerdì natalizio sarà richiesta una certa attenzione da parte vostra: date maggior fiducia al dialogo facendo venire alla luce del sole il nocciolo delle questioni. In amore, eventuali difficoltà sottoposte alla benevolenza di Venere aiuteranno ad affrontare il rapporto di coppia con più convinzione e voglia di risolvere ogni cosa. Paradossalmente potrebbero essere favoriti i momenti di intimità con il partner, ma dovrete prendere in mano la situazione per creare la giusta atmosfera.

Single, a Natale vi scoprirete interessati alle chiacchiere più strane e passerete gran parte della serata alla ricerca di vecchi amici e di nuovi amori. Anche se fosse, sarete confusi sul da farsi: concentrate le energie cercando una soluzione agli attuali problemi. Ovviamente ogni aspetto sarà da valutare con attenzione, viste le ultime difficoltà. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno di Natale al Sagittario indica un periodo più che ottimo, in tutti i sensi. In campo sentimentale, la Luna in Toro di certo vi sorriderà, regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare i propri istinti sentimentali (ultimamente un po' repressi?). Di certo "la musa dei poeti" darà le giuste ispirazioni per rendere la giornata festiva davvero magica, da vivere in modo pieno e sereno in compagnia del vostro lui o alla vostra lei.

In molti casi sarete dolci e pieni di affetto verso la vostra metà e vorrete solamente trascorrere una serata piacevole in sua compagnia: allora fatelo, non perdete le buone occasioni che la vita vi offre. Se single invece, potrete sfruttare tante belle opportunità per vivere storie brevi ma molto coinvolgenti, iniziate subito senza perdere tempo. Cercate di agire con intelligenza. Non commettete i soliti errori dovuti alla mancanza di informazioni o alla troppa ingenuità. Voto 9.

Oroscopo di Natale: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di Natale predice un periodo più che positivo, anticipato dagli astri come portatore di novità accompagnata da qualche interessante, se non ottima notizia.

In campo sentimentale quindi, sarete pieni di energia e pronti per dare il massimo nella vita di coppia. Questo Natale regalatevi pure una serata rilassante da condividere insieme al partner (o alla persona che più vi piace), la Luna senz'altro illuminerà i vostri passi donando tanta passione e nuove emozioni. Single, ottimo il periodo soprattutto nel primo/metà pomeriggio, quando grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna qualcuno riuscirà a risolvere una diatriba sentimentale. Le stelle prevedono quindi una giornata ricca di influenze stimolanti, ottime per andare a briglia sciolte e in armonia con la vostra fantasia. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del giorno giudicano abbastanza normale il periodo, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni da sfruttare.

L'Astrologia in questo caso consiglia di approfittare del momento ideale offerto dagli astri: in tanti avete bisogno di guardare lontano con dei progetti di vita che appaghino tutti i vostri bisogni. In amore avete bisogno di una "spintarella", qualcos'altro di nuovo? Dai, prendete delle iniziative anche se magari dovessero essere un po' azzardate non fa nulla. Dice il saggio: la fortuna aiuta gli audaci! Parlando in generale, in tanti non avete ancora ottenuto quello che state aspettando da tempo. Cercate di avere pazienza, non sempre si può avere tutto e subito: sappiate che talvolta è più conveniente saper aspettare che non azzardare. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 25 dicembre predice che non sarà affatto male questo Natale per tantissimi di voi appartenenti al segno.

Diciamo che gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità: insomma, una via di mezzo senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. In amore, per andare d'accordo con il partner sarà necessario che ognuno accetti i difetti dell'altro. Così facendo, senz'altro sistemerete se non tutti, gran parte dei vostri problemi. Per i single sarà una giornata interessante, piena di belle novità; starà solo a voi attivarsi per fare nuovi incontri. Tranquilli, in parte le stelle saranno di supporto, quindi metteteci un po' di vostro ed il gioco sarà fatto! Sappiate comunque che i recenti contrattempi stanno per cessare: avete una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi che ultimamente vi stanno facendo perdere lucidità.

Voto 8.