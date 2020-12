L'Oroscopo di lunedì 21 dicembre sarà all'insegna delle emozioni e dell'amore per il prossimo. Per delineare dei profili zodiacali dettagliati, sarà necessario osservare la mappa celeste e i transiti planetari principali. Sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Luna e Nettuno, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Marte sarà in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 21 dicembre dei 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 21 dicembre: Toro stanco e Gemelli indecisi

Ariete: sarete molto impegnati nell'organizzazione dei regali di Natale.

Il lavoro sarà quasi ultimato, ma vi mancheranno i piccoli dettagli. L'atmosfera natalizia avrà su di voi uno strano effetto perché vi trasmetterà un'insolita felicità. Parenti e amici saranno lieti di condividere con voi questo stato d'animo, ma quello che sarà più felice sarà il vostro partner. All'interno della coppia ci sarà uno scambio produttivo di idee e sensazioni. Il feeling, infatti, migliorerà notevolmente.

Toro: farete fatica a portare a termine le mansioni della giornata. La stanchezza, infatti, inizierà a farsi sentire. Avrete la sensazione di dovervi liberare di un anno intero di stress e di fatiche. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non lasciarvi trascinare dal malumore. Ritagliare dei piccoli spazi solo per voi vi consentirà di raggiungere un inaspettato equilibrio emotivo.

Il partner, inoltre, cercherà di starvi accanto e di aiutarvi a superare questo momento.

Gemelli: vi troverete davanti a un bivio molto importante. Non saprete come comportarvi e vi sembrerà impossibile risolvere i vostri dubbi. Chiederete aiuto a persone fidate, però, alla fine, sarà il vostro istinto a spingervi verso una determinata direzione. Qualcuno cercherà di farvi cambiare idea, ma voi sarete irremovibili.

Un amico speciale vi dedicherà tante attenzioni. Potrebbe dirvi qualcosa che vi riempirà il cuore di gioia, ma attenzione a non illuderlo.

Cancro: sarà un inizio settimana un po' sottotono. Avrete molti impegni da assolvere, ma la tensione emotiva vi impedirà di impegnarvi nel modo in cui vorrete. Per cercare di controllare i vostri sentimenti, proverete a reprimere qualsiasi emozione, ma non sarà la strada giusta.

L'oroscopo di domani consiglia di preferire la spontaneità dei comportamenti ad atteggiamenti artefatti e privi di personalità. Con un po' di pazienza, riuscirete a far emergere il vostro vero io.

Previsioni zodiacali di domani 21 dicembre: Vergine vivace e Scorpione fantasioso

Leone: tutto il vostro ottimismo verrà messo a dura prova a causa del rapporto con una persona. Vi renderete conto di essere circondati da amicizie tossiche e di dover fare una selezione. Non sarà facile scegliere, ma l'oroscopo di domani suggerisce di usare il cuore e il vostro lato emotivo. Il partner, al contrario, sarà fonte di gioia ed allegria. Vi divertirà con le sue battute e cercherà di rendervi più piacevole la giornata. Insieme organizzerete attività divertenti, anche se starete in casa.

Vergine: un pizzico di vivacità non guasterà durante questo 21 dicembre. Vi sentirete travolti da intense emozioni, che riuscirete a gestire solo concentrandovi su attività pratiche. Stabilirete una lista di caso da fare e cercherete di attenervi al programma. Il partner, forse, vi considererà un po' esagerati, ma non vi metterà i bastoni tra le ruote. A fine giornata vi sentirete soddisfatti di voi stessi e sarete pronti a godervi la serata. L'oroscopo consiglia di rilassarvi e di riposare.

Bilancia: avrete le idee molto chiare riguardo al futuro, ma non saprete come realizzare i vostri sogni. Il percorso da seguire, infatti, apparirà ricco di ostacoli e di difficoltà. Da soli non potrete farcela: avrete bisogno del supporto di tutte le persone che vi vogliono bene.

L'oroscopo di domani consiglia di curare il rapporto con gli altri, ma di non farvi pilotare da eventuali incomprensioni. Con il partner, in particolare, potrebbero esserci delle discussioni che vi metteranno a dura prova.

Scorpione: questo 21 dicembre sarà ricco di fantasia e creatività. Avrete voglia di aggiungere un po' di personalità ai vostri decori natalizi e cercherete di creare qualcosa a mano. Il risultato sarà così piacevole da spingervi a mostrarlo agli altri. Inizierete a fare un bilancio dell'anno trascorso e vi renderete conto di aver raggiunto diversi traguardi. Sarà impossibile contenere l'entusiasmo, ma comincerete subito a fare nuovi progetti per l'anno successivo.

Previsioni astrologiche di domani 21 dicembre: Sagittario leale e Pesci innamorati

Sagittario: l'amicizia, per voi, sarà qualcosa insostituibile. Cercherete di stare vicino ai vostri affetti più cari e non vi tirerete indietro davanti ad alcuna richiesta d'aiuto. Il clima natalizio vi infonderà emozioni positive, ma vi spingerà anche a riflettere molto su voi stessi. Ci saranno delle cose che vorrete cambiare, però, avrete tutto il tempo per farlo. Sarà inutile stressarvi e rovinarvi la giornata. L'amore di coppia, purtroppo, non sarà ancora pronto ad entrare a far parte della vostra vita.

Capricorno: tenderete a essere molto negativi verso le attività da svolgere. Avrete paura di eventuali fallimenti e cercherete di evitare responsabilità eccessive.

Questo creerà un clima difficile da sopportare, ma ci sarà ancora speranza per migliorare la giornata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di circondarvi di persone fidate. Parlare con loro vi aiuterà a stare meglio e a ritrovare il controllo delle vostre emozioni. Parole inaspettate potrebbero cambiare le carte in tavola.

Acquario: concentrerete tutte le forze per realizzare qualcosa di bello. Avrete molti piani in mente, ma il tempo non sarà vostro amico. L'organizzazione sarà fondamentale per riuscire a rispettare la tabella di marcia. Un amico speciale vi mostrerà tutto il suo affetto. Attenzione a dare il giusto valore alle sue emozioni e a non ferirlo. L'oroscopo di domani suggerisce di dedicare parte della giornata ai vostri hobby.

Potreste scoprire nuove passioni e nuovi talenti.

Pesci: il romanticismo darà una luce del tutta nuova a questo 21 dicembre. Vi sentirete carichi d'amore e di gioia. Vorrete regalare al partner emozioni intense e profonde, però, avrete bisogno di tempo. La persona amata apprezzerà il vostro impegno e ricambierà con altrettanto entusiasmo. Dall'esterno apparirete come la coppia perfetta, ma qualche piccola incomprensione potrebbe minare il vostro equilibrio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di usare il dialogo come arma principale.