L'Oroscopo dall'1 al 7 febbraio è pronto a svelare come sarà la prima settimana di febbraio. L'aspetto astrale risulterà rilevante: si partirà con la Luna in Bilancia da lunedì a mercoledì, dopodiché la sfera argentata slitterà nel domicilio dello Scorpione e ci sarà anche l'ultimo quarto. A metà pomeriggio di giovedì, la Luna soggiornerà nella casa del Sagittario e vi rimarrà fino a domenica sera. Un miglioramento si registrerà per coloro che appartengono al Cancro, i quali cominceranno a liberarsi delle brutte esperienze di gennaio e dell'anno precedente. Amore, soldi, lavoro: scopriamo approfonditamente cosa hanno in servo le previsioni degli astri per questa settimana.

Previsioni astrali della settimana per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - Vi aspetta una settimana ricca di vicende e di impegni, ma evitate di sobbarcarvi ulteriori responsabilità o incarichi. Affronterete delle vecchie sfide e cercherete di fare del vostro meglio. Una notizia interessante sopraggiungerà entro domenica sera e ci saranno dei cambiamenti generali. Avrete da fare le pulizie oltre che a occuparvi della cucina, ma non sempre vi sentirete in forma a causa di quel solito problema che vi impensierisce da sempre. Durante il weekend potrete lasciarvi andare e rilassarvi. Chi lavora dovrà prestare molta attenzione.

Toro - La prima settimana di febbraio porterà qualcosa di buono per voi che da tempo non ve la passate bene. Una chiacchierata con una persona incontrata fuori casa vi aprirà gli occhi.

Un consiglio o una critica costruttiva vi sapranno indirizzare verso la via giusta, perché ultimamente avete sbandato finendo fuori strada. L’amore vivrà attimi di ritrovamento e complicità, specie per le coppie che si amano e che stanno per compiere un grosso passo. I single saranno pronti a innamorarsi e a uscire con qualcuno di interessante, ma sarà bene andarci con prudenza.

Gemelli - Sono tantissime le aspettative che riponete per il mese di febbraio, ma questa sarà una settimana transitoria. Vi lascerete alle spalle gli strascichi di un gennaio improduttivo e stressante, in cui avete avuto una bella matassa da sbrogliare. Generalmente non amate starvene in panciolle, e la buona notizia è che vi muoverete tantissimo. Cercate, però, di non esagerare con gli acquisti: comprate solo se necessario.

C’è un traguardo da raggiungere, perciò cercate di non gettare la spugna proprio ora. Occupatevi della vostra forma fisica e prediligete cibi di stagione. Accadrà un avvincente episodio tra venerdì e domenica.

Cancro - Sarete in pieno miglioramento, finalmente s’intravedrà l’uscita dall’incubo che vi ha avvolto per tutto gennaio. Una chiamata o un messaggio potrebbero cambiarvi la vita. Le stelle parlano anche di denaro in entrata, soprattutto se lavorate su commissione o comunque in proprio. In settimana vi si accenderà la lampadina e rivedrete tutte le vostre cose sistemando ciò che non funziona più. La voglia di reagire sarà la vostra ancora di salvezza, stringete i denti e vivete. Chi è in una relazione, penserà a qualche sorpresa per San Valentino, del resto amate fare le cose in anticipo onde evitare spiacevoli imprevisti.

Astrologia e oroscopo settimanale per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - La prima settimana di febbraio partirà in ottima maniera anche se non saranno da escludersi imprevisti o uscite extra di denaro. Nei primi giorni andrete in banca, le stelle parlano di transazioni economiche. Da giovedì in poi vi dedicherete alle vostre cose personali, dall’amore all’amicizia, dalla famiglia alla cura della propria pelle, tutto ciò sarà al centro dell’attenzione. I cuori solitari avranno modo di programmare un viaggio o una piccola gita, destinata a movimentare il solito tran-tran. Chi ha superato gli anta, avrà una settimana essenziale, basata sulle pianificazioni delle prossime settimane. Tensioni nel weekend.

Vergine - La settimana incomincerà con l’uscita della Luna dal vostro segno.

Potreste ritrovarvi a sfogare i vostri problemi con una persona a cui volete molto bene e sarete in cerca di conforto e sostegno. I panni sporchi si lavano in famiglia, perciò fate attenzione a quello che dite e a quello che fate. Sarà una settimana perfetta per cambiare look o rinnovare la disposizione dei mobili in casa o in ufficio. Quando la situazione è stagnante, basta apportare dei cambiamenti per sbloccare il tutto. Occhio alle tensioni con i figli o il partner, ci saranno delle incomprensioni.

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano una settimana stellare. Certo, non tutto andrà a gonfie vele dato che sarete un pochino incerti in merito a una questione importante. Ci sarà qualche novità generale, ma anche all’interno della vostra quotidianità.

Le coppie dovranno sfruttare queste giornate per prepararsi in anticipo al San Valentino: non procrastinate e organizzate qualcosa di sorprendente. Per il resto, avrete mille cose da fare e che riguarderanno il lavoro, la casa, la famiglia. Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto.

Scorpione - Settimana piena di risvolti importanti, qualcosa si scuoterà. Ci saranno dei momenti destinati alla famiglia e al confronto pacato. Evitate di arrivare a conclusioni affrettate dato che il rischio di litigare sarà maggiore, soprattutto nel cuore della settimana. Da tempo state combattendo una battaglia interiore, ma una tregua arriverà. Riprendete in mano quei buoni propositi stilati ad inizio anno e cercate di concentrarvi su quelli che vi attraggono maggiormente.

I maschi appartenenti a questo magnifico segno zodiacale dovranno fare attenzione alle esigenze del partner. Un affare sta per vedere la luce.

L'oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - Non sarà male questa prima settimana di febbraio che vi permetterà di guardare oltre i soliti schemi. Avrete giornate buone e altre meno buone, ma tutto sommato riuscirete a concludere qualcosa di promettente. Una certa situazione spinosa troverà una conclusione e farete i salti di gioia. I rapporti interpersonali risulteranno favoriti, potreste stringere delle nuove amicizie o allacciare dei contatti utili sul fronte lavorativo. Le stelle invitano a dare il massimo e a battere il ferro finché è caldo. Possibile appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere per alcuni nativi di questo segno.

Capricorno - In questa settimana potreste sentirvi un pochino fiacchi. Febbraio si rivelerà un mese pieno di numeri, dati e novità, perciò non demoralizzatevi. La vostra vita, soprattutto la routine quotidiana, sta per subire una grande variazione. L’amore di coppia vivrà attimi di vicinanza e attimi di lontananza, tutto sarà relativo. Avrete modo di vuotare il sacco e di apprendere un pettegolezzo inaspettato. I più giovani inizieranno una nuova serie tv o un libro avventuroso.

Acquario - Settimana che potrebbe riservare qualche novità o colpo di scena, non saranno da escludersi degli imprevisti. Qualcuno o qualcosa avrà a che fare con voi, dunque cercate di farvi trovare pronti. Nella prima parte delle giornate avrete modo di recarvi a controllare il vostro conto corrente.

La salute finirà al centro dell’attenzione. In casa sarà bene apportare le più opportune modifiche dato che occorrerà rivedere lo spazio generale e stabilire dei paletti. Rilassatevi e curate la vostra alimentazione: la primavera sta per fare il suo ingresso, non fatevi trovare impreparati.

Pesci - Finalmente avrà inizio febbraio e tante belle cose vi spetteranno. Innanzitutto questa sarà una settimana chiarificatrice. Alcuni aspetti che vi trascinate da tempo cominceranno ad essere meno ingombranti. Le vostre aspettative spesso naufragano, ma guai a perdere la speranza. Un familiare potrebbe sentirsi poco bene e questo rischierà di creare nervosismo e preoccupazione. Un po’ di sana meditazione e dell’esercizio fisico equilibrato vi aiuteranno a mantenervi in forma e ad allentare la tensione.

Le coppie avranno modo di organizzarsi per l’ormai imminente San Valentino.