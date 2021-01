Cosa prevede l’Oroscopo di domani sabato 30 gennaio? La Luna sarà in Vergine, quindi faranno i salti di gioia i segni di Terra. Al contrario, potrebbero avere delle difficoltà i segni d'Acqua come i Pesci che si posizionano all'ultimo posto all'interno della classifica giornaliera. Recupera il Sagittario mentre l'Ariete sarà in calo.

Questa giornata riserverà altro ancora riguardo a salute, amore, famiglia, fortuna, soldi. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Pesci (12° posto) - L’oroscopo della giornata vi mette in guardia dalla Luna contraria che vi recherà un po' di disturbi.

Fortunatamente non sarete soli, quindi potrete contare sull'aiuto di una certa persona o di un collaboratore, ma non dovrete esitare. Potreste anche sentirvi appesantiti e demotivati, in ogni caso cercate di non strafare e delegate o rinviate le mansioni che richiedono solitamente una maggior concentrazione. Generalmente, quando lasciate una cosa a metà vi sentite a disagio, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi. Qualche nativo sta seguendo una terapia o una dieta, in quest'ultimo caso occhio agli sgarri.

Ariete (11° in classifica) - Weekend di calo psicofisico, sarete messi a dura prova. Avvertirete delle sensazioni contrastanti e sarete scontrosi. Qualcuno vi starà con il fiato sul collo e questo finirà per farvi sentire assillati, ma cercate di non perdere le staffe.

Ci saranno delle cose da sistemare, forse in casa o in giardino. Rivedete il vostro lavoro, specie se vi occupate di numeri e dati. Chi per una ragione o per un'altra non lavora, in giornata si interrogherà sul proprio futuro e potrebbe giungere ad una certa conclusione. Non arrendetevi alle avversità, gli ostacoli non sono altro che delle prove da superare per poter accedere ad un livello superiore.

Acquario (10° posto) - Giornata non proprio al top dato che anche se Saturno sarà nel vostro domicilio, dovrete fare i conti con un aspetto cosmico sgradito, ovvero del Sole in esilio nel vostro segno. In quest'ultimo caso si parla di una certa condizione di afflizione o di una debilitazione. Potreste sentirvi combattuti tra la voglia di alzarvi e risplendere e con la sensazione di gettare la spugna.

Dunque, cercate di fare molta attenzione. Per tutta la durata del mese vi rimetterete in discussione, passando in rassegna tutti i vostri pregi e i difetti, ma alla fine ne caverete qualcosa di buono e costruttivo.

Bilancia (9° in classifica) - Le previsioni astrologiche parlano di imprevisti che rischieranno di ingarbugliarvi la giornata. Avete perso qualcosa e la state cercando, le stelle consigliano di pensare fuori dagli schemi. Con i figli o i genitori anziani, dovrete essere più indulgenti e cercare di mettervi nei loro panni. "Mal comune mezzo gaudio", confrontatevi con gente che sta vivendo la vostra medesima situazione. Grazie ai social e ai forum, potrete approfondire le ricerche e scoprire nuovi metodi alternativi.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Cancro (8° posto) - L’Oroscopo dice che dentro di voi è in corso una sofferenza o un grosso timore. Temete per il futuro, ma anche solo pensare al domani vi agita. Avete difficoltà a dormire serenamente. Siete un segno che tende ad accentuare le proprie sensazioni, ma per questo sabato cercate di spegnere ogni preoccupazione e divertitevi. Ridere è una valida medicina, quindi prendetevi meno sul serio e guardate qualche bel film esilarante. Mai come ora avete bisogno di essere stimolati e di farvi una grande risata. Certo, occorre pazientare ancora un po' prima di poter tornare alla vita di prima, ma per il grande giorno non manca molto. Cercate di curare il vostro aspetto e la mente, abbracciate delle nuove passioni e fate meno viaggi mentali.

Toro (7° in classifica) - La Luna in Vergine vi faciliterà alcuni lavori, inoltre non sarà da escludersi la possibilità che possiate arrivare al nocciolo di certe questioni importanti. In passato avete preso una cantonata sonora o forse avete subito un torto ingiusto che ancora oggi vi duole, ma tutti nella vita percorriamo una strada costellata di spine. Fate tesoro delle esperienze passate e fate in modo che il vostro futuro sia luminoso. Nessuno può sapere con assoluta certezza cosa succederà tra qualche anno, ma potete decidere come e cosa fare per il giorno seguente: siate previdenti, sempre.

Leone (6° posto) - Giornata iperattiva, vi sentirete un vero e proprio "leone". Vi ritroverete con lo spirito di un guerriero e non ne vorrete sapere di farvi da parte.

Questo aspetto giocherà a vostro favore, specie nel caso in cui voi stiate combattendo contro un certo male o una situazione poco agevole. Possibili discrepanze da affrontare, in tal caso cercate di contenere il vostro carattere ruggente, perché potreste anche rischiare di risultare offensivi e invadenti. In famiglia o con il partner sembrano esserci delle lontananze o mancanze, non è facile accontentare tutti poiché ognuno la pensa a modo suo.

Scorpione (5° in classifica) - "Il buongiorno si vede dal mattino", perciò cercate di mettercela tutta per partire con il piede giusto. Forse non avete tempo per voi stessi perché siete impegnati ad occuparvi degli altri, in tal caso svegliatevi prima oppure delegate qualche responsabilità, altrimenti a lungo andare rischierete di avere un esaurimento nervoso.

Sfruttate questo sabato privo di interferenze astrali per cercare di rimettervi in pari con alcune attività arretrate.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° posto) - Le occasioni potrebbero spuntare proprio in quest'ultimo fine settimana di gennaio. Dunque, preparatevi a lasciare definitivamente alle spalle tutte quelle disavventure che avete vissuto negli ultimi 2-3 anni. In giornata non mancheranno risate e chiacchiere gioviali. Amate molto uscire, socializzare e stare in mezzo alla gente, anche se negli anni potreste essere diventati più riservati. Comunque sia, in queste 24 ore uscirete e, se siete single, finirete per incrociare lo sguardo di una persona misteriosamente affascinante. La casa andrà pulita, ma potrete sempre farlo domenica se proprio non vi va.

Sagittario (3° in classifica) - Preparatevi a vivere un sabato dignitoso e riposante. Avrete modo di rimettervi in sesto e recupererete terreno. Mettere il turbo e sprizzerete felicità e allegria da tutti i pori. In serata avrete modo di trascorrere delle ore di qualità assieme alla famiglia o al vostro amore. Si prevedono uscite ed emozioni, ma occhio al portafogli.

Vergine (2° posto) - La parola con cui è più appropriato definire questa giornata è: pignoleria. Lo sapete piuttosto bene che occorre avere una maggior disciplina in certe questioni, altrimenti si corre il rischio di trascinarsele dietro per tanto tempo. In questo sabato con la Luna al vostro fianco, avrete un ottimo livello di concentrazione e sarete conclusivi. Sarà la giornata ideale per fare le pulizie, sistemare i conti e uscire.

Possibili incontri e palpitazioni. Con il partner o con la persona che vi piace state per avventurarvi in nuove situazioni destinate ad unirvi. Le vostre emozioni risulteranno più limpide e razionali, quindi non potrete sbagliare.

Capricorno (1° in classifica) - Con la Luna in un segno di Terra e con il supporto di Venere, in questo sabato non dovrebbero verificarsi problemi o intoppi. Vi sentirete leggeri e forti, inoltre, quel dolore/preoccupazione che vi tormenta da sempre, vi darà tregua. Sarà bene cercare di riorganizzarsi con la routine della seguente settimana e con tutti quegli impegni che vi riguardano. Tendete a farvi in quattro per gli altri, ma con il tempo siete diventati meno ingenui e più selettivi. Ed ecco che in questo sabato potrete beneficiare del vostro operato dato che le persone che vi apprezzano così come siete vi staranno intorno e vi diranno una parola affettuosa.