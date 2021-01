L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 febbraio 2021 è già predisposto per dare soddisfazioni (o delusioni?) agli appassionati di astrologia. Come sempre a tenere con il fiato sospeso è il responso restituito dalle stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario. In questo caso ad essere valutato è l'avvio del nuovo mese di febbraio, messo in relazione con i simboli astrali appartenenti alla sestina dall'Ariete sino a quello della Vergine.

Iniziamo pure a dare spago ai migliori andando a identificare l'Ariete (voto 8), il migliore tra i sei sotto analisi. A fare compagnia al segno di Fuoco appena citato sarà il Toro (voto 7), mentre al limite della sufficienza risultano Cancro (voto 6), Leone (voto 6) e Vergine (voto 6).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì 1 a domenica 7 febbraio non vedono di buon auspicio il periodo indicato per gli appartenenti ai Gemelli (voto 5). Il sensibile segno di Aria potrebbe avere a che fare con un weekend problematico, forse dovuto a cause famigliari o sentimentali.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da prassi, prima di intavolare il discorso in merito all'oroscopo della settimana da lunedì a domenica, ci sentiamo in dovere di dare un anticipo in merito ai prossimi transiti lunari. Il periodo sotto osservazione sarà interessato complessivamente da ben quattro cambi di settore imputabili all'Astro d'Argento. Il primo passaggio sarà quello della Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria lunedì 1° febbraio alle ore 12:25.

Il secondo transito sarà quello relativo alla Luna in Scorpione, messo in agenda per mercoledì 3 febbraio alle ore 15:15. Successivamente la "musa dei poeti" farà un'altra fermata venerdì 5 febbraio alle ore 18:16, con l'ingresso della Luna in Sagittario. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Capricorno, previsto per domenica 7 febbraio.

Per dovere di cronaca astrale, da segnalare anche l'ingresso di Venere in Acquario, lunedì 1° febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Si preannuncia un periodo davvero efficace per tanti del segno. Dunque, ottime possibilità da sfruttare in diversi campi, non ultimi quelli relativi all'amore e al lavoro.

Tra le giornate più indicate per essere vissute in piena positività, quella di giovedì 4 febbraio, la vostra "top del giorno". Ottime anche le tre giornate relative a mercoledì 3, venerdì 5 e domenica 7 febbraio, tutte valutate con le cinque stelline della buona sorte. Stabile e routinaria invece sabato, con lunedì e martedì sotto flussi astrali negativi.

Vediamo che valore hanno espresso le stelline giornaliere in relazione ai sette giorni:

Top del giorno giovedì 4 febbraio;

giovedì 4 febbraio; ★★★★★ mercoledì 3, venerdì 5 e domenica 7;

★★★★ sabato 6 febbraio;

★★★ martedì 2 febbraio;

★★ lunedì 1 febbraio.

♉ Toro: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza positiva in diversi settori. Inizialmente avrete a disposizione due splendide giornate, poi una fase alternata tra alti e bassi prenderà piede.

Mercoledì sarà in media "sottotono", mentre giovedì potrebbe risultare davvero pesante: va posta una certa attenzione alle cose importanti; alto il rischio di toppare. Per l'amore da preferire sabato 6 e per recupero da sfruttare lunedì e domenica. Da sfruttare con una certa intelligenza invece martedì e venerdì.

Vediamo la situazione relativa alle stelline di competenza del segno:

Top del giorno sabato 6 febbraio;

sabato 6 febbraio; ★★★★★ lunedì 1 e domenica 7;

★★★★ martedì 2 e venerdì 5;

★★★ mercoledì 3 febbraio;

★★ giovedì 4 febbraio.

♊ Gemelli: voto 5. Settimana decisamente impegnativa, specialmente nelle questioni interessanti l'amore, le amicizie e gli affetti in generale. Eventuali problematiche non risolte in precedenza potrebbero subire un inasprimento, generando quasi sicuramente ulteriori contrasti a livello di rapporti interpersonali.

Per questo da stare altamente sul chi va là nei giorni di lunedì, sabato e domenica: calma, nulla è perduto! Annotate quando agire e quando stare "alla finestra" e tutto sarà più facile da portare a buon fine.

La scaletta settimanale espressa delle stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 3 febbraio;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ lunedì 1 e sabato 6;

★★ domenica 7 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo abbastanza all'insegna della normalità o della solita routine. Le giornate prenderanno il via un poco a rilento, merito di un inizio periodo poco congeniale: lunedì e martedì risulteranno rispettivamente da "ko" e "sottotono". Buone, anche se da vivere con una certa attenzione, mercoledì, venerdì e domenica, indicate dall'Astrologia con le quattro stelle dell'ordinaria normalità.

Per le faccende importanti, per eventuali spese di un certo peso, magari anche per iniziare o concludere affari, giovedì e sabato sono quelle più indicate per farlo.

Vediamo di dare maggiori info scoprendo le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ giovedì 4 e sabato 6;

★★★★ mercoledì 3, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ martedì 2 febbraio;

★★ lunedì 1 febbraio.

♌ Leone: voto 6. Settimana decisamente poco interessante, anche se è previsto l'arrivo di due giornate molto belle su cui poter fare affidamento quasi ad occhi chiusi. Quali sono? Ebbene, giovedì e venerdì sono state classificate entrambe con le cinque stelle della buona fortuna: datevi da fare in questi due giorni se doveste avere eventuali problemi da risolvere o situazioni da mettere in chiaro.

Per recupero potrete senz'altro fare affidamento su lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 febbraio, positive ma con riserva. Invece sabato è domenica è consigliabile stare fuori dai giochi, di qualsiasi tipo e a qualunque titolo.

Le giornate "top" e quelle "flop" previste dalle stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 4 e venerdì 5;

★★★★ lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3;

★★★ sabato 6 febbraio;

★★ domenica 7 febbraio.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 febbraio preannuncia un periodo al limite della lieve sufficienza. Buona senz'altro la parte iniziale del periodo con un lunedì e martedì indicati a cinque stelle. Invece discreta la parte finale della nuova settimana, con mercoledì, sabato e domenica giudicati a quattro stelle.

Non sarà presente la posizione "top del giorno", ma non per questo dovete preoccuparvi più di tanto: o sfruttate i giorni a cinque stelle oppure aspettate la prossima.

Le stelline con i giorni "si" e "no":

★★★★★ lunedì 1 e martedì 2 febbraio;

★★★★ mercoledì 3, sabato 6 e domenica 7;

★★★ giovedì 4 febbraio;

★★ venerdì 5 febbraio.

