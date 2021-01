L'Oroscopo di domani, lunedì 1° febbraio è pronto a mettere sul piatto della bilancia le nuove previsioni astrali relative al primo giorno della settimana. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli baciati dalla fortuna? Come certamente avrete già intuito, nell'avvio della prossima settimana a emergere su tutti saranno due segni in particolare: Toro e Vergine. Il primo sarà assolutamente favorito in amore mentre il secondo, viste le effemeridi altamente positive, avrà ottime possibilità da investire nelle attività lavorative, in ambito famigliare e nelle amicizie importanti.

Invece non sarà certamente una giornata di buon augurio, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni astrologiche di lunedì, per coloro appartenenti ad Ariete, Gemelli e Cancro. I tre segni appena citati, chi più e chi meno, risultano valutati in periodo negativo.

Previsioni zodiacali 1° febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 1° febbraio al segno dell'Ariete indica una giornata "brutta", con risvolti anche impegnativi. Questo è quanto fatto intendere dalle effemeridi quotidiane sul segno. Per qualcuno del segno una certa faccenda, probabilmente di stampo lavorativo, si troverà in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari: calma. In famiglia state attraversando un momento indubbiamente difficile per molte ragioni, voi però non fate nulla o molto poco per migliorare la situazione.

I rapporti affettivi sono rosi dalla vostra inutile gelosia e lui/lei sono stanchi di tutto ciò: fate dunque attenzione e cercate di risolvere i vostri (inutili?) dubbi. Single, la Luna nemica non permetterà di iniziare al meglio questa giornata. Prestate attenzione a ciò che direte o ai comportamenti che assumerete, perché non mancheranno nervosismi e malumori.

Nel lavoro, meglio non rischiare troppo: rimanete in guardia e non perdete la concentrazione. Svuotate la mente dalle preoccupazioni cercando di essere attenti il più possibile.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano tanta positività in amore per moltissimi nativi. Ovviamente a fare da ago della bilancia sarà l'ascendente: se Vergine, Acquario o Pesci iniziate a gongolare fin da adesso.

Il settore sentimentale quindi riprenderà senz'altro quota e smalto. Stabilirete un'ottima intesa con il partner, fondata sul saldo piedistallo della chiarezza e della conoscenza dei pensieri. Single, sarete quasi sempre affascinanti, brillanti e in piena forma: lunedì non vi sarà certo difficile mettervi in mostra, rendervi simpatici o fare conquiste a destra e manca. Con la Luna in ottimo aspetto al segno (specularità positiva al 90%), riscoprirete il piacere del gioco della conquista, anche se magari non foste più tanto giovani. Nel lavoro infine, qualcosa di interessante vi attende e forse vi farà scoprire qualcosa di nuovo che vi riguarda. Portate avanti le idee che riterrete opportune, anche se dovessero sembrare difficili da mettere in pratica: fatelo, arriverete lontano...

Gemelli: ★★★. Partirà non troppo positivamente questo lunedì di inizio settimana. Il periodo infatti è stato classificato come "sottotono", quindi non lasciatevi trasportare dalla frenesia del fare ma state rilassati in attesa che cambi il vento. Previste in leggera difficoltà tutte quelle situazioni che avevate messo in conto di risolvere nel breve. In amore, non fatevi condizionare troppo dagli stati d’animo negativi o dai pensieri malinconici, perché alcuni ostacoli esistono ma non sono insormontabili come pensate. Fate affidamento solo sulla vostra intelligenza, analizzando le situazioni in maniera oggettiva in modo da risolvere eventuali problemi di coppia. Single, la Luna a questo giro vi ignorerà, e voi? Quasi sicuramente sentirete il desiderio impellente di defilarsi da tutto e tutti.

Questo potrebbe essere un giorno fatto apposta per ascoltare la vostra voce interiore, fare il punto della situazione in silenzio e lontano tutti. Nel lavoro, sarà un giorno disordinato. Potreste avere degli intralci o possibili imprevisti economici: se così, questo non dovrà farvi desistere dal realizzare quel progetto a cui tenete. Non spendete oltre misura ma fate appello al vostro spirito d'iniziativa: target, favorire nuove entrate

Oroscopo e stelle di lunedì 1° febbraio

Cancro: ★★★. Quasi tutta la giornata di partenza della nuova settimana sarà pesantemente all'insegna dello stress. Lunedì dunque potenzialmente sottomesso al volere di astri poco affabili verso il segno. Non preoccupatevi troppo se l'amore non andrà esattamente come vorreste.

Finché Venere rimarrà speculare negativa al vostro segno, non sarà facile che le cose possano cambiare, quindi tanto vale mettersi l'animo in pace e aspettare che arrivino dei momenti migliori. Sarete anche abbastanza insoddisfatti della vostra vita di relazione, forse trovando ogni scusa per litigare con chi avete a fianco: calma! Single, vi sentirete scocciati e annoiati, per questo rimarrete in silenzio soprattutto nelle relazioni interpersonali che più interessano. Negli ultimi tempi vi siete resi conto dei tanti momenti belli che avete perso o di cui vi siete dovuti privare a causa di questo "periodaccio". Tranquilli, dice il proverbio "mal comune, mezzo gaudio": meditate. Nel lavoro invece, siete sempre pronti a sostenere chi ve lo chiede.

Questo lunedì sarete messi alla prova proprio su questo: attenti a non essere troppo ingenui nel sostenere cause che non sono poi come sembrano. Prima di buttarsi a capofitto in una situazione, cercate di studiarne bene i dettagli.

Leone: ★★★★. Giornata a tratti buona ma con probabili risvolti negativi da metà a fine pomeriggio. In generale troverete alcune interessanti soluzioni in grado di ristabilire il dialogo con una persona che avete particolarmente a cuore (partner o famigliare). Se saprete gestire bene la situazione, sicuramente stupirete piacevolmente la persona che interessa. In amore, anche se steste vivendo la più armoniosa storia sentimentale sentirete forte il bisogno di coccole. Grande sarà la voglia di essere amorevolmente accarezzati dal partner.

Quindi non sottovalutate la forza travolgente dei sentimenti, soprattutto questo lunedì indicato come la giornata perfetta per dare nuovo vigore al rapporto. Single, se aveste troppo timore nell'affrontare una persona, magari di parlarle a cuore aperto, allora pensate ai motivi di ciò: perché stabilire un legame con chi si teme? Siate coraggiosi e prendete una decisione: prendere o lasciare! Nel lavoro, disponibilità ed energie saranno a vostra disposizione, ottime per liberarsi da una situazione stagnante. Solo cambiando alcune abitudini potrete sperare di centrare l'obiettivo prefissato. Un viaggio di lavoro sta per arrivare: unire l'utile al dilettevole potrebbe rivelarsi proficuo per l'attività.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 1° febbraio, indica ottime chance da investire famiglia, nel lavoro e nelle amicizie.

In campo sentimentale, questo sarà davvero il momento migliore per tentare di riportare a galla quei rapporti ritenuti, a torto o a ragione, abbastanza traballanti. La favorevole presenza della Luna, nel segno fino a mezzogiorno, vi renderà estremamente passionali ma anche concreti, facendovi venire voglia di fare dei progetti a lungo termine. Col partner vivrete dei momenti indimenticabili e, come conseguenza diretta, otterrete il ripristino della serenità soprattutto nelle coppie che condividono problemi pregressi. Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività, il che vi renderà scintillanti e seducenti: dite grazie ai buoni influssi lunari. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute e i ricordi più emozionanti, magari anche per crearne di nuovi.

Nel lavoro, sarà il momento di abbandonare la pigrizia, combattere il ristagno e l'insoddisfazione. Un affare terrà occupata la vostra mente, mentre dei nuovi contatti potrebbero essere promettenti e portare gratificazioni economiche.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.