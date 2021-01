L'Oroscopo del giorno 1 febbraio è pronto a svelare la previsioni zodiacali di lunedì, primo giorno della settimana. Diciamo subito che ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali saranno (almeno sulla carta) i segni fortunati di inizio febbraio? Intanto, in relazione ai transiti astrali del periodo l'Astrologia sottolinea due eventi di notevole interesse soprattutto nei riguardi dei sentimenti e del lavoro: il passaggio della Luna in Bilancia e l'ingresso di Venere in Acquario. Alla luce di quanto appena evidenziato, le previsioni astrologiche indicano che ad avere accanto la mano fortunata delle stelle sarà in primis coloro della Bilancia.

Altresì, decisamente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri, i nativi in Acquario e in Pesci, in questo contesto con il privilegio di avere a disposizione una splendida giornata a cinque stelle. Buon periodo anche per lo Scorpione e per il Capricorno, ambedue valutati in giornata normale, in questo caso indicata dalle quattro stelle dell'ordinaria routine.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro analizzando uno ad uno i simboli astrali della seconda sestina.

Previsioni zodiacali di domani, 1 febbraio

Bilancia: 'top del giorno'. La luna in ingresso nel segno, amica generosa e pronta a dare supporto in amore, regalerà una piacevolissima giornata non solo dal punto di vista sentimentale. Gli auspici sono ottimi: potete iniziare a realizzare i vostri progetti fin da subito.

In ambito affettivo sarete tentati di chiamare un’amica/o che non sentite da tempo; perché no, fatelo! In coppia, ogni settore della vita sarà caratterizzato da armonia e serenità, e questo vi renderà cordiali e disponibili nei confronti delle persone vicine. Single, visto tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, avrete bisogno sicuramente di relax.

Potreste approfittare di questa giornata, senz'altro destinata a favorire una sensazione di calma interiore. Nel lavoro, metterete tutto l'entusiasmo e l'energia che avrete a disposizione al servizio della riuscita professionale. Così facendo realizzerete esattamente ciò che desiderate.

Scorpione: ★★★★. E' in arrivo una giornata abbastanza normale.

Di certo il periodo positivo, o comunque in linea con parte delle vostre attese e/o programmi, non risulterà difficile da portare a buon fine. Diciamo che questo inizio di settimana sarà buono soprattutto nella seconda parte, certamente in quella coincidente con la metà del secondo pomeriggio fino ad arrivare a fine sera. In amore, il cielo del periodo sarà abbastanza favorevole e incoraggerà senz'altro l’intesa di coppia. La vita sentimentale proseguirà serenamente e si rivelerà sempre più sorprendente ed armoniosa. Single, il cuore ha delle ragioni tutte sue che a volte non è facile comprendere, ma proprio per questo non sono affatto da trascurare. Se potete, contattate pure qualche amico/a, magari che non vedevate da tempo e insieme divertitevi chiacchierando in chat, o meglio, in video-chat: gli astri invogliano al relax.

Nel lavoro, mettendo la vostra situazione attuale in prospettiva con il vostro passato, sarete in grado di ottenere il massimo dalle vostre riflessioni. Sappiate rimanere sereni in questo periodo così particolare.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° febbraio al Sagittario indica un contesto molto basso per voi nativi. Diciamo che il periodo non sarà proprio del tutto negativo, comunque degno della vostra migliore attenzione. Parlando di rapporti in generale, le parole da usare, in questo giorno segnalato con il sottotono, dovranno essere sincere, scandite in modo pacato e soprattutto supportate da un sorriso allegro e sempre cordiale. Secondo gli astri, riguardo l'amore, la Luna favorirà la nascita di situazioni abbastanza critiche, molte delle quali capaci di mandare in tilt soprattutto quei rapporti già con problemi.

Alcuni di voi si sentono al centro di un grande cambiamento: per adesso solo un debole presentimento ma molto presto potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente importante. Tuttavia il consiglio è quello di guardare avanti senza paura e avere più fiducia in voi stessi. Una persona (familiare o amica/o) potrebbe proporre un affare o un investimento presentato come facile. Valutate bene ogni cosa evitando di investire denaro a scatola chiusa e privo di rischi.

Oroscopo e stelle di lunedì 1 febbraio

Capricorno: ★★★★. Prenderà sicuramente una giusta piega questo lunedì di inizio settimana, almeno per l'intera prima parte; poi potrebbe subire un piccolo stop a fine pomeriggio. Tranquilli, la serata dovrebbe scorrere nella normalità. Parlando in generale, diciamo che il momento sarà molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto.

L'amore intanto potrebbe ritornare ad essere in primo piano proprio questo lunedì. La Luna nel segno della Bilancia in questo periodo regalerà piccole emozioni, alcune delle quali davvero speciali oppure pensieri importanti. Tutto ciò, sia che siate in coppia oppure in stato singolo. A proposito di cuori ancora solitari (non per scelta, ovviamente), potrebbe già essere scoccata l’ora di vivere un nuovo amore, se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati prefissi. Nel lavoro infine, datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere una trattativa degna di nota. Se non altro perché la vostra fantasia e tempismo saranno perfetti per agire.

Acquario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno a voi del segno indica l'arrivo di Venere in Acquario.

Quindi in netto recupero sia il lato fisico che psicologico rispetto a ieri o l'altro ieri. Quasi sicuramente qualcuno di voi nativi entro questa prima parte della settimana potrebbe ricevere una telefonata da un parente (lontano?), ansioso di conoscere il vostro stato di salute. In amore sarete allegri, vi sentirete in forma e di buonumore. La vita sentimentale vivrà un periodo di stabilità e il rapporto di coppia vi sembrerà essere in netto miglioramento. La complicità con il partner sarà indispensabile per mitigare gli effetti negativi imposti dalle attuali restrizioni. Single, un sogno fatto nella notte di sabato o domenica potrebbe essere rivelatore di verità nascoste: tenetelo presente questo lunedì, ok? Intanto, in recupero la fiducia in se stessi: se un rapporto fosse arrivato alle strette lo potrete recuperare il mese prossimo.

Nel lavoro, potrete relazionarvi con ambienti diversi dai soliti, ottenendo un ottimo risultato. Guardate pure ad un futuro migliore.

Pesci: ★★★★★ L'oroscopo di lunedì 1 febbraio vi vede super-favoriti, con una partenza settimanale sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. La concretezza e la capacità organizzativa cambieranno senz’altro in meglio il vostro quotidiano. In amore il periodo prelude ad un sensibile rinnovamento sia negli atteggiamenti che nei modi di concepire il rapporto: le vostre idee sono chiare, ma potreste scontrarvi con persone difficili da convincere. In coppia, chi avesse già una buona vita amorosa senz'altro potrà portare su un tocco di novità nella relazione. Single, se state cercando un nuovo equilibrio l'invito è quello di stare più a contatto con le esigenze del vostro corpo: sarete abbastanza rilassati, e questa calma vi servirà per affrontare al meglio la giornata.

Nel lavoro, sarete ottimisti, così facendo avrete tutto il tempo necessario per studiare le giuste strategie che vi faranno ottenere nuovi ruoli.