L'oroscopo dal 4 al 10 gennaio è pronto a rivelare cosa riservano le stelle nella settimana dell’Epifania. Quali segni zodiacali hanno tanto fortuna in amore? Com'è la situazione nel mondo del lavoro? Per quanto riguarda la salute come siete messi? Se siete curiosi di saperlo, di seguito trovate le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 gennaio. I segni zodiacali messi sotto torchio sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

La settimana dell'Epifania secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – La settimana dell’Epifania è un po’ particolare, soprattutto a livello sentimentale e affettivo. Chi sogna il grande amore, come nei romanzi rosa, potrebbe incontrarlo in un giorno qualunque. Una persona conosciuta sui social potrebbe farvi una rivelazione che farà scalpitare il vostro cuore. Non fatevi schiacciare dai pettegolezzi di paese. Nel settore del lavoro potreste perdere per strada qualche collaboratore prezioso, nonostante tutto dovete guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Solo così riuscirete a risollevare il vostro lavoro segnato da un 2020 quasi disastroso. Questi giorni potrebbero vedervi un po' stanchi e fiacchi, ma dopo le festività natalizie potrebbe essere anche normale.

Toro – Emozioni e attrazione fisica, in questo periodo, potrebbero passare in secondo piano in favore di un'intesa che si giocherà meglio sulla comunicazione. Anche se non è un periodo scorrevole, sarà sicuramente un periodo fecondo di cambiamenti, che vi permetterà di migliorare o plasmare le situazioni che vi stanno molto a cuore. Se siete ancora in cerca di un lavoro che vi soddisfi, l’Oroscopo consiglia di espandere la rete dei contatti e di essere più competitivi.

Molte occasioni potrebbero arrivare da un’azienda ben avviata che cerca lavoratori che hanno voglia di mettersi in gioco. La vostra salute chiede un po' di attenzione in più. Certo, siete sommersi d'impegni e le vostre energie potrebbero non essere sufficienti per mettere in cantiere tutto ciò che avete in mente di fare in questo periodo.

Gemelli – La settimana dell’Epifania porta a galla emozioni inaspettate, più positive che negative.

Molti single o separati sentono l’esigenza di conoscere una persona che fa al caso loro. Alcune coppie ben consolidate iniziano a pensare al matrimonio o alla convivenza. Chi è sposato da poco inizia a desiderare una casa piena di figli. In generale, potrebbe essere un periodo di decisioni importanti e di scelte radicali. Se state cercando un nuovo impiego, abbiate più fiducia nel destino e non gettate la spugna: un lavoro che fa per voi esiste, basta crederci e continuare la ricerca. Le vostre buone qualità sono tante, valorizzate di più i vostri talenti e metteteli in mostra. Vedrete che molto presto la vostra occasione arriverà. Le stelle vi consigliano una terapia a base di ottimismo, allegria e divertimento. Il buonumore vi aiuterà a vivere meglio i problemi che nasceranno in questo nuovo anno.

Cancro – Attenzione a non imporre le vostre scelte al partner d’amore, credendo che siano le uniche possibili. Riflettete attentamente prima di catapultarvi in discussioni senza fine. Siate prudenti con le parole e tutto andrà alla grande. Se siete in coppia, potreste trascorrere questa settimana dell’Epifania tra gelosie e tensioni, dovute alla situazione che state vivendo. Si preannuncia un gennaio impegnativo e frenetico, soprattutto nel campo del lavoro. Se fate molta attenzione ai singoli particolari, potrete comunque trarre il massimo dalle situazioni in arrivo. Verificate conteggi, scritti, calcoli, se volete prevenire qualche noia di troppo. Iniziate a smaltire le calorie assunte nei pranzi e cenoni natalizi. La stanchezza che sentite addosso è dovuta dai postumi delle feste di Natale e Capodanno.

Previsioni astrologiche per la settimana 4-10 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – La settimana dell’Epifania vi sprona a concludere quei progetti lasciati a metà nel 2020 e vi regala anche la possibilità di mettere in cantiere quello che volete fare per il vostro futuro. Gli amori che nascono in questa particolare settimana hanno tutte le certe in regola per diventare qualcosa di serio e duraturo. È una settimana che vi permette di migliorare la vostra attuale posizione lavorativa, magari aumenterà anche il vostro guadagno. I vostri sforzi saranno coronati dal successo, solo se vi impegnerete al massimo. Le vostre energie sono un po' scariche a causa del nervosismo, cercate di non sprecarle nelle lunghe discussioni o battaglie familiari.

Vergine – In questa nuova settimana di gennaio potreste sentire la mancanza di una o più persone a voi molto care.

Il 2020 sarà ancora nei vostri pensieri, forse non avete ancora digerito il fatto che vi ha tolto tutto ciò che avevate di più caro al mondo. Parlando del nuovo anno, continuerete ad avere problemi di casa, come i doveri di famiglia o le esigenze dei figli. Cercate di vincere i fantasmi del passato, i timori e le insicurezze. Il dialogo è sempre la soluzione migliore per alleggerire i pesi che portate spesso dentro voi. Siete molto bravi a spiegare bene tutti i vostri sentimenti e ad ascoltare i punti di vista degli altri. Il settore del lavoro e del denaro sembra non avere problemi. In caso contrario scacciate le vostre insicurezze, i vostri timori, la paura di sbagliare o di non essere in grado di farcela. Curate con molta attenzione i malesseri che si presentano nei prossimi giorni.

Bilancia – Le vostre possibilità d’incontrare l’amore sono abbastanza buone. Se pensate di riallacciare i rapporti con un ex, aprite bene gli occhi: potreste equivocare una situazione e prendere per buono quello che non lo è. A parte questi disguidi, gli amori che sbocciano in questa settimana dell’Epifania sono stabili, solidi e duraturi. In campo lavorativo potrebbe essere un periodo impegnativo, ma se farete attenzione ve la caverete senza problemi. In ambito economico sforzatevi di limitare lo shopping e stringete un po' la cinghia. Il problema di questo periodo è senz’altro il nervosismo e la tensione mentale. L’inquietudine potrebbe rovinare il sonno. Munitevi di forza di volontà e coccolatevi di più.

Scorpione – Settimana ottima per il dialogo e la comunicazione.

Apritevi di più con il partner d’amore, confidate i vostri progetti, bisogni e rancori. Magari questo confronto potrebbe farvi sentire meglio e farvi capire se la vostra è una relazione valida oppure se il vostro partner non è più la persona di cui eravate innamorati un tempo. Insomma, non perdete l’occasione di migliorare, plasmare o fermare il vostro rapporto affettivo. In campo lavorativo datevi da fare senza trascurare le opportunità che si presentano davanti ai vostri occhi. Se nei giorni scorsi l’influenza vi ha messo ko, questa settimana di gennaio vi aiuta a recuperare in fretta la vostra consueta forma fisica.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 4-10 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa settimana dell'Epifania segna il momento giusto per lasciarvi alle spalle tutte le cose che non hanno funzionato o che vi hanno deluso.

Le vecchie storie, le abitudini, i dolori, ma anche le gioie non devono bloccare la vostra visione di un futuro diverso. L'oroscopo vi sprona a costruire qualcosa di migliore e che si avvicina di più alle vostre esigenze. Se qualcuno vi fa una proposta di lavoro e vi sembra molto impegnativa, non fatevi bloccare dal timore di non essere all’altezza. Oppure se vi hanno chiuso troppe porte in faccia, non buttatevi giù e guardate al futuro con più ottimismo, mantenendo i piedi per terra e il cuore aperto alla fiducia e alla speranza. Per ottimizzare le vostre energie fisiche, curate di più l’alimentazione e non strapazzate il vostro corpo con troppi impegni e obblighi.

Capricorno – Iniziate questa settimana di gennaio facendo nuove conoscenze, con più voglia di socializzare e di vedere il mondo da diverse prospettive.

Non rimanete a rimuginare nel passato o chiusi in casa con il pc: le storie che nascono in questo periodo sono frizzanti e anche passionali. Concentratevi di più e rimboccatevi le maniche, in questa settimana dell’Epifania potreste raggiungere risultati importanti. Di sicuro potete migliorare la vostra posizione, sia a livello professionale che economico. Non trascurate nulla e date il meglio di voi stessi. In salute potete contare sulle vostre forze. Smaltite le calorie di troppo delle feste natalizie e riprendetevi dalla classica influenza di stagione che vi ha colpito nei giorni scorsi.

Acquario – La settimana dell’Epifania parte bene, sfruttatela per chiarire a voi stessi quello che vorreste fare nella vostra vita e soprattutto quello che vorreste migliorare.

Potrebbe essere una settimana poco tollerante, piena di dubbi e di tensioni che dovete affrontare con prudenza. Attenzione alle distrazioni e alle polemiche sul lavoro, vi basta seguire poche regole per evitare le insidie e sfruttare al meglio le possibilità messe a vostra disposizione. La vostra grinta potrebbe oscillare, quindi fate attenzione alla pigrizia e a non perdere la concentrazione. Guardate dove mettete i piedi, onde evitare di farsi male per una banale distrazione.

Pesci – L’amore vi chiede un po' di attenzione in più in questi giorni. Certamente la comunicazione e la grinta che avete a vostra disposizione saranno utili per affrontare al meglio le eventuali tensioni nella vita di coppia o in famiglia. Ricordatevi, però, che la svolta è possibile, tutto dipende da voi.

Dunque affrontate ogni problema con maggiore serenità, la soluzione è sempre davanti ai vostri occhi. Sfruttate bene questo periodo per migliorare la vostra situazione lavorativa ed economica. Siate prudenti, evitate finanziamenti e investimenti onerosi. Periodo positivo per la salute, purtroppo i malesseri stagionali sono sempre in agguato: abbiate pazienza.