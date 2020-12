Cosa prevedono le stelle per l’Oroscopo di sabato 2 gennaio? Luna ancora in Leone favorirà i segni di fuoco. Faranno i salti di gioia i nati del Capricorno che per lungo tempo ne hanno vissute delle belle. C'è chi dovrà sistemare la casa, chi potrà rilassarsi e chi invece si lascerà andare alla passione. Relativamente a lavoro, famiglia, amore, salute e fortuna, scopriamo le previsioni degli astri e la classifica giornaliera.

Previsioni astrali dei 4 segni meno fortunati

Vergine (12° posto) - Le coppie fresche, ossia quelle che stanno insieme da qualche mese, stanno vivendo una certa distanza che appare incolmabile, ma non si può negare che attualmente tutto risulta più eccitante.

È un periodo in cui vi sentite in balia del destino. Forse ancora state assimilando quelle abitudini che avete instaurato durante l’anno. Concentratevi su voi stessi, non datevi per scontati e tirate fuori qualcosa di nuovo. A breve, riprendere in mano il solito tran-tran sarà molto impegnativo, perciò riposatevi il più possibile.

Acquario (11° in classifica) - Sabato pigro, i vostri livelli di procrastinazione risulteranno elevati. Sarete tentati dal rinviare tutto a lunedì prossimo e di restarvene al caldo, magari sotto al plaid o davanti al camino. Avrete solamente voglia di vedere la televisione o di trascorrere ore e ore immersi nella lettura di un libro emozionante. In tal caso lasciatevi andare e seguite il vostro istinto, ma cercate di non sentirvene in colpa.

Pesci (10° posto) - La fortuna vi trascurerà in questo sabato caotico e pieno di faccende da sbrigare. Dovrete star dietro ad una certa situazione. Potrete chiedere aiuto, ma cercate di non pretendere troppo dal partner o da una persona cara che si sentirà poco bene in questa giornata. La situazione si appianerà nel tardo pomeriggio quando riuscirete a concludere ogni cosa.

Qualcuno allieterà la serata mangiando pizza e patatine, altri preferiranno guardare la tv o fare un bel bagno rinfrancante. Occhio alle ore piccole, il vostro corpo ha bisogno di dormire di più.

Bilancia (9° in classifica) - Fin dal mattino sarete tentati dal rinviare la sveglia per rimanervene al calduccio sotto le coperte del vostro amato letto.

Se volete trasformare in meglio la vostra vita, dovete intraprendere e mantenere delle buone abitudini: il trucco è non strafare e raggiungere un traguardo alla volta. In giornata scambierete quattro parole con qualcuno molto vicino a voi, anche tramite social network sono previste chiacchiere profonde. Non tiratevi indietro davanti ad una proposta o occasione allettante. Sognate in grande senza aver timore di non farcela o di fallire.

L'oroscopo del giorno 2 gennaio: i quattro segni nella media

Toro (8° posto) - In questo periodo avete bisogno di sentirvi protetti e amati, attualmente la magia dell’amore scarseggia e siete un pochino depressi. Chi lavora da casa, dovrebbe imparare a mettere dei paletti e stabilire delle regole ferree: non potete continuare a sgobbare 24 ore su 24!

Se possibile, in questo 2 gennaio staccate la spina e ritagliatevi delle ore per voi stessi, il vostro corpo e la vostra mente hanno bisogno di cure, trattamenti e soprattutto di silenzio.

Gemelli (7° in classifica) - Siete un segno che viaggia su un dubbio binario e spesso nemmeno sapete dove andare. Avere mille sogni nel cassetto sa essere stressante, perciò focalizzatevi su una cosa alla volta e portatela al termine. Dovete avere più fiducia in voi stessi, nel 2020 vi siete messi un po’ da parte trascurandovi. Si prevedono dei cambiamenti positivi per i cuori solitari, ma anche le relazioni di coppia presto potranno evolvere.

Cancro (6° posto) - L’amore, in questo frangente della vostra vita, è paragonabile ad un disco incantato. C’è bisogno di dare più sprint alla relazione, anche se qualche coppia sta vivendo una specie di seconda luna di miele.

Prendetevi un intero weekend di riposo perché dicembre vi ha prosciugato ogni briciolo di energia ed avete bisogno di ritrovarvi prima del fatidico rientro. Il troppo stroppia in ogni circostanza, dunque, non costringetevi a fare di più di quello che state facendo. Vestitevi di arancione: attirerà la fortuna e ne avete tanto bisogno.

Scorpione (5° in classifica) - Buon sabato, l’oroscopo vi sorride promettendovi una bella dose di tranquillità. L’armonia di coppia o di famiglia risulterà nella norma e questo vi consentirà di avere meno problemi da affrontare. Ultimamente state eccedendo con la caffeina o con gli zuccheri, dunque, correte ai ripari perché il vostro corpo ne sta risentendo! Da lunedì avrete modo di riprendere o di iniziare un regime alimentare più salutare, intanto cercate di controllarvi e di muovervi di più.

Coloro che sono in pensione si annoiano un po’, ma questo 2021 permetterà di reinventarsi.

Classifica e oroscopo dei 4 segni più fortunati del giorno

Ariete (4° posto) - Qualcosa sta mettendo a repentaglio la vostra sicurezza personale, ma fino a lunedì cercate di non pensare a niente di negativo. Dicembre è finalmente finito, così come tutte quelle festività che vi hanno messo a dura prova sia mentalmente che fisicamente. Avete proprio bisogno di una vacanza dalla vacanza! L’amore di coppia necessita di cure costanti e di attenzioni da parte di entrambi: non si può avere senza dare.

Capricorno (3° in classifica) - L'oroscopo del 2 gennaio vi premia e dice che sarete finalmente in ripresa. Faranno i salti di gioia tutti coloro che hanno un lavoro in proprio o che stanno studiando per conseguire un determinato esame.

L'alto livello di energia e concentrazione, di cui beneficerete in queste 24 ore, vi consentirà di ottenere dei notevoli risultati. Per quanto riguarda l'amore, i single dovranno continuare a tenere aperto il loro cuore e a non escludere nessuno a priori: "non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace". Progetti di coppia in arrivo, qualcuno non vede l'ora di tornare a viaggiare.

Sagittario (2° posto) - Nessun cambiamento o successo arriva per puro caso. Questo 2 gennaio sarà perfetto per fare chiarezza su ciò che si vuole ottenere e sui punti da migliorare. La Luna in Leone donerà forza ai segni di fuoco, tra cui anche il vostro. Potrete osare di più e spingervi oltre i soliti schemi. Per lungo tempo avete rinunciato a quelle cose che vi rendevano l'esistenza avvincente e profonda, ma lo avete fatto per cause di forza maggiore.

Questo sarà un buon mese, ma evitate ogni forma di polemica e cercate di dare il massimo in ogni attività. Passione alle stelle.

Leone (1° in classifica) - Buone stelle in questo sabato in cui vi ritroverete a riflettere sull’andazzo della vostra vita sentimentale, professionale e interpersonale. La sfera intima risulta un po’ carente, avete bisogno di provare grandi emozioni e di sentirvi desiderati. Non avete grandi progetti tra le mani, in questo periodo, ma va bene così perché presto è previsto un nuovo inizio. Novità o consigli in arrivo, salute stabile.