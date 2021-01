L'oroscopo di sabato 2 gennaio si preannuncia ricco di novità, soprattutto dal punto di vista sentimentale ed emotivo. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno e quella di Giove e Saturno in Acquario. Luna, Venere e Marte si troveranno rispettivamente in Leone, Sagittario e Ariete. Occhi puntati anche su Urano in Toro e Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 2 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete fino ai Pesci.

Oroscopo del 2 gennaio 2021: Toro alla ricerca di stimoli, Gemelli sinceri

Ariete: farete fatica a misurare i vostri flussi energetici. Vi sentirete spinti, da una forza interiore, ad agire impulsivamente. La riflessione sarà limitata a poche situazioni, soprattutto di tipo pratico. Al contrario, in ambito sentimentale, seguirete cuore e istinto. L'amore si mescolerà al desiderio di crescita personale. Lavorerete sul rapporto di coppia, però, non riuscirete a focalizzare l'attenzione su elementi determinanti. Voto: 6.5

Toro: le feste hanno causato una perdita parziale della vostra forma fisica. Lavorare sul corpo vi consentirà di rapportarvi più serenamente con voi stessi e con gli altri. Ciò richiederà una grande dose di energie, che al momento potreste non avere.

Sarà fondamentale trovare qualcosa che stimoli la vostra motivazione e che vi spinga ad agire. In amore, il rapporto si manterrà stabile, senza eccessi, né in positivo né in negativo. Voto: 6

Gemelli: apprezzerete la sincerità nell'animo altrui. Andrete alla ricerca di persone che sappiano rivelarvi la verità, da ogni punto di vista. Non sopporterete chi, anche a scopo di non ferire, ometterà alcuni dettagli.

Voi stessi sarete un esempio di lealtà e trasparenza. In amore, seguirete lo stesso principio e sarete fieri di poter costruire un rapporto basato sul rispetto reciproco e sulla purezza degli intenti. Voto: 8

Cancro: avvertirete alcune sensazioni poco piacevoli. Vi troverete a combattere contro un'ansia puramente mentale. Dal punto di vista pratico, non ci saranno inconvenienti, tutto procederà come previsto, però, dal punto di vista emotivo, potreste trovarvi in difficoltà.

Rivelare al prossimo le vostre paure vi aiuterà ad affrontarle. Vi basterà elencarle a voce alta per iniziare a trovare una soluzione. Voto: 5

Predizioni zodiacali e oroscopo di sabato 2 gennaio: Vergine costante, Bilancia ansiosa

Leone: non riuscirete a tenere a freno il vostro spirito avventuriero. Avrete bisogno di misurarvi con qualcosa che stimoli fantasia e produttività. Purtroppo, non ci saranno molte occasioni per farlo. Sarete voi stessi a dovervi prendere la responsabilità della creazione di nuove sfide. Attenzione, però, a non vivere ogni evento come fosse una battaglia. La competizione è salutare entro certi limiti. Voto: 7

Vergine: la cosa che temerete di più sarà il non rispettare gli impegni prefissati. Farete appello a tutte le vostre risorse per fare dell'efficienza il vostro mantra.

Forse, dovrete rinunciare a qualcosa, ma saprete compiere una selezione accurata. Cercherete di trasmettere questo stile comportamentale anche alla vostra famiglia. Non tutti saranno concordi, ma sicuramente avranno modo di iniziare a scoprire l'entità della loro forza di volontà. Voto: 7.5

Bilancia: la gestione dell'ansia sarà determinante nelle scelte che farete. L'emotività vi darà delle risorse in più nel rapporto con gli altri, ma potrebbe rendervi anche eccessivamente sensibili. Dovrete riuscire a controllare questo vostro lato caratteriale in modo da avere solo conseguenze positive. Il partner sarà colmo d'amore per voi. La vostra relazione andrà avanti senza inconvenienti da segnalare. Voto: 7

Scorpione: la passione brucerà come un il fuoco di un caminetto acceso.

Vi sentirete invadere da un calore travolgente che intensificherà il legame con il partner. Non ci saranno bisogno di parole perché i vostri genti saranno in grado di trasmettere tutte le emozioni provate. Impiegherete la stessa energia anche nei vostri interessi preferiti. Potrebbe essere il momento giusto per trasformarli in qualcosa di più. Voto: 9

Astrologia e oroscopo di domani 2 gennaio: Sagittario amico prezioso, Pesci in ansia per la dieta

Sagittario: sarete un punto di riferimento insostituibile per i vostri amici. Non avrete bisogno di lottare per mantenere saldi i legami perché vi verrà spontaneo. Emozioni positive e buone azioni si uniranno in un mix che vi aiuterà a crescere a livello sentimentale. Anche il partner non potrà fare a meno di apprezzare questo aspetto del vostro carattere.

Attenzione, però, a non perdere di vista gli obiettivi prestabiliti. Voto: 7.5

Capricorno: sarete un po' capricciosi nel rapporto con gli altri. Vorreste essere più dolci, ma non avrete la pazienza di impegnarvi. Le troppe responsabilità causeranno una piccola destabilizzazione nel vostro carattere. Sarà necessario ristabilire le priorità e dare ascolto a qualche buon consiglio. Potreste partire dalla famiglia, che sarà intenzionata a farvi solo del bene. Voto: 5.5

Acquario: farete fatica a tenere sotto controllo il vostro umore. Passerete da uno stato emotivo all'altro, a causa di preoccupazioni e discussioni sentimentali. Avrete bisogno di trovare un equilibrio stabile nel rapporto di coppia. Non sarà facile e dovrete fare appello a tutte le vostre doti comunicative.

Cercate di ascoltare le ragioni dell'altro senza soffocarle con le vostre: le cose potrebbero cambiare in meglio. Voto: 6

Pesci: salire sulla bilancia, dopo le feste, sarà particolarmente frustrante. Vi sentirete giù di corda perché crederete di aver buttato all'aria tutti i vostri sforzi. Per fortuna, non impiegherete molto a radunare le forze e a tornare attivi. In amicizia, penserete più a dare che a ricevere. Purtroppo, ciò potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio: sarà necessario trovare il giusto equilibrio. Voto: 6