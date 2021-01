L'Oroscopo dei giorni 16-17 gennaio è pronto a rivelare come sarà il prossimo fine settimana sul piano astrologico. Luna in Pesci, in fase crescente, favorirà i sogni e la reattività. Combatteranno contro un umore a dir poco altalenante, i nati sotto il segno del Sagittario. Le cose andranno a gonfie vele per tutti i segni d'acqua, ma anche la Bilancia avrà modo di trascorrere un fine settimana positivo e con dei rinnovamenti in più.

Relativamente ad amore, lavoro, salute, fortuna, famiglia approfondiamo ora le previsioni delle stelle.

Previsioni dell'oroscopo dei giorni 16-17 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il vostro fine settimana si prevede indubbiamente sereno. Passata la tempesta dovuta principalmente alla Luna nuova in Capricorno, vi sentirete molto meglio a livello mentale e fisico. Dei progetti, che avevate lasciato in pausa nel corso del 2020, potranno essere sbloccati e portati avanti. Le stelle vi vedranno indaffarati, forse sarete con le pulizie domestiche, purtroppo la casa non si pulisce per magia. Sarà bene cercare di procedere con calma e con metodo, evitate di strafare o di esporvi a inutili rischi. Qualcuno uscirà e fare conquiste, certe coppie vivranno una serata bollente.

Toro - Aspettatevi un weekend impegnativo, specie se lavorate in proprio o a stretto contatto con la clientela.

Sarete irascibili e lunatici, non ve ne andrà bene una. Sabato o domenica, qualcosa potrebbe andarvi storto e generare dissidi tra amici o familiari. Cercate di tenervi a debita distanza dalle discussioni che non portano a niente di positivo. Consolatevi con la persona amata oppure sfogatevi con chi vi sa ascoltare. Non eccedete con il fumo o l'alcool, anzi cercate di eliminare queste nocive abitudini.

Gemelli - La vostra voglia di socializzazione risulterà estremamente alta in questo weekend che chiuderà le porte ad una settimana caotica. Avrete modo di dedicarvi non solo alla casa, ma anche a voi stessi. Possibili appuntamenti d'amore o dal parrucchiere/estetista, sarete pronti per una radicale trasformazione o per vivere un'emozione nuova. I single potranno osare di più e spingersi verso nuove conoscenze, anche via social.

Sabato potreste fare le ore piccole, perciò domenica resterete a letto più del solito. Possibili telefonate o visite dai parenti più stretti.

Cancro - Dopo una settimana non proprio agevole e favorevole, ecco che in questo weekend tornerete a stare bene e a darvi da fare. La Luna in Pesci vi spingerà a tentare un azzardo in più, spianandovi la strada da eventuali ostacoli. Dovrete essere più fedeli al vostro io interiore, spesso tendente a lasciarvi influenzare dalle parole e dai gesti altrui. Una grande voglia di fare vi spingerà verso i vostri agognati traguardi, ma soltanto dalla primavera in poi tutto si potrà manifestare. Qualcuno avrà voglia di dolci o di pizza. Passione stellare per chi si ama e per le giovani coppie.

Oroscopo del weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - Dopo una settimana affaccendata, in cui sentimenti ed emozioni sono stati messi a dura prova, sarete felici di arrivare a sabato e domenica. Queste 48 ore si prospettano tranquille. Avrete modo e tempo di ricaricare le pile mentali, otterrete un bel recupero generale. Anche l'amore e l'amicizia risulteranno in netta ripresa, specie se durante la settimana avete trascorso poco tempo con le vostre conoscenze più strette o con la persona del cuore. Domenica sera, però, rischierete di non riuscire a chiudere occhio a causa dell'ansia che potrebbe assalirvi.

Vergine - Trascorrete troppo tempo seduti, siete diventati sedentari. In questo fine settimana vi si paleserà davanti l'opportunità di muovervi e di fare qualcosa di eccitante.

Potreste uscire, passeggiare nella natura oppure fare le faccende domestiche. Ci sono delle cose che avete trascurato a causa del lavoro o dei troppi obblighi a cui siete sottoposti ogni giorno. Prendetevi una pausa da tutti e tutto. Presto dovrete prendere una decisione.

Bilancia - L'oroscopo sostiene che saranno 48 ore di rinnovamento generale. Qualcosa sta per cambiare anche all'interno della vostra quotidianità e forse potrete trarne vantaggio. Sono anni che siete ingabbiati al solito punto di partenza, perciò cercate di superare certe insicurezze e spiccate il volo. Se la vostra vita vi piace così com'è, allora proseguite su questa falsariga senza tergiversare o sentirvene in colpa. Possibili gelosie o disattenzione all'interno di una relazione.

C'è voglia di pizza, occhio alla linea.

Scorpione - Sabato e domenica importanti e soprattutto promettenti. I più giovani saranno in pausa dallo studio e quindi si lasceranno cogliere dalla pigrizia e da una lunga maratona di una serie tv appassionante. I più grandicelli, invece, avranno delle questioni di cui occuparsi, poiché le responsabilità familiari, economiche e personali sono tante. La Luna in un segno d'acqua vi aiuterà a fare chiarezza su tutte quelle domande che vi frullano in mente. In amore occorrerà andarci cauti e rinnovare una certa promessa. Possibili uscite o movimento di denaro.

L'oroscopo del fine settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Stando all'oroscopo, vi aspetta un weekend con l'umore altalenante. Sarà meglio cercare di tenere i nervi saldi e non perdere il controllo della situazione.

Potreste finire al centro di una discussione spinosa, forse con il partner o con un familiare oppure con una persona incontrata in un locale. Comunque sia, contate fino a dieci prima di aprir bocca dato che potreste dire qualcosa di poco carino e profondamente deludente. Coloro che avranno del tempo libero, dovranno cercare di trascorrere queste 48 ore nel pieno relax e senza cercare guai.

Capricorno - Andrete di corsa in questo fine settimana pieno di vicende interessanti. Sarà possibile prendere un appuntamento dall'estetista o dal parrucchiere, evitate invece di affidarvi al fai-da-te. Non vedrete l'ora che arrivi la primavera o l'estate, ma intanto questo potrebbe rivelarsi un weekend poco stabile e molto freddo. Vi dedicherete alla casa, alla famiglia o alla cucina, vi sentirete particolarmente ispirati e un vostro gesto risulterà a dir poco sorprendente.

Acquario - Weekend sereno e a tratti noioso, qualcuno potrebbe ritrovarsi a sbadigliare e a rigirarsi i pollici. Cercate di sfruttare queste 48 ore per darvi da fare o per rimettervi in pari con un certo compito. La prossima settimana sarà affaccendata, perciò non vi costringete a stressarvi dietro alle attività che potrebbero mettere all'angolo i vostri nervi. Da giorni l'amore di coppia risulta in fase di riposo, dunque, approfittate di questo weekend per organizzare una cena romantica o per parlare di progetti futuri.

Pesci - La Luna nel vostro segno vi fornirà il turbo necessario per stare al passo con i vostri doveri. Nonostante il weekend, avrete delle cose di cui occuparvi, ma sarete più ispirati che mai. Sarà possibile ottenere delle ricompense e raggiungere dei risultati efficienti.

L'amore di coppia risulterà intimo e unito, ogni torto o rancore potrà essere lasciato alle spalle. Ascolterete musica, vedrete una bella serie tv oppure vi abbandonerete alla passione, insomma si prevedono 48 ore estremamente intense.