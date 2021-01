L’Oroscopo di domani, martedì 12 gennaio, si basa principalmente sulla Luna in Capricorno. Alla vigilia del novilunio e nell’ultimo giorno di fase calante, tante situazioni si sprigioneranno sotto tale influsso astrale. Si prospetta un martedì al top per i nati sotto il segno del Capricorno mentre i Toro si sentiranno allegri. La giornata regalerà buone novelle, dinamismo, sorrisi e molto altro ancora: approfondiamo il tutto attraverso le previsioni degli astri e annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete (12° posto) - Questa potrebbe anche rivelarsi una giornata negativa, soprattutto per quanto concerne il piano professionale o economico.

Se possibile, cercate di non esporvi a rischi inutili, è sempre un bene tenere alta la guardia. Ricordatevi di arieggiare la stanza in cui trascorrete più tempo, onde scongiurare dei cali di energia. Forse non siete più convinti di una scelta presa o di un sentimento: indagate a fondo prima di compiere una mossa che potrebbe rivelarsi azzardata.

Sagittario (11° in classifica) - A volte, quando vi avvicinate al traguardo, tendete a divagare o a prendervi una lunga pausa. Cercate di essere più perseveranti nelle cose e portate al termine ciò che iniziate. In queste 24 ore avrete a che fare con un certo disagio, forse il traffico o un ritardo dei mezzi di trasporto pubblici. Chi studia non disporrà della giusta concentrazione, ma in tal caso basterà attendere la fase crescente della Luna a partire da giovedì.

Per quanto riguarda l’amore, questa giornata non presenterà problemi o novità.

Cancro (10° posto) - Alle porte del novilunio in Capricorno, sarà bene stringere i pugni e resistere. In questi giorni non ve ne va bene una, ma presto inizierà la fase crescente che vi consentirà di risalire in superficie anche se anticipiamo che sarà un salita graduale e con qualche ostacolo da combattere.

“Se insiste e resisti, raggiungi e conquisti”, recitare questo mantra vi aiuterà a non perdere di vista la speranza e i vostri obiettivi. Cautela con i cibi dolci e piccanti.

Scorpione (9° in classifica) - La presenza della Luna in Capricorno potrebbe ancora darvi del filo da torcere. Presto potrete muovervi e ricongiungervi con una persona a voi cara che non vedete da tempo.

Le stelle parlano di rinnovamenti in atto e di possibili cambi di look o di casa. A quanto pare c’è qualcosa che bolle nella vostra pentola e che entro l’estate si realizzerà. Coloro che hanno traslocato da poco sono in fase di scoperta, ma occorrerà del tempo prima che possiate sentirvi a vostro agio e acquisire familiarità.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Gemelli (8° posto) - Giornata da prendere sul serio dato che qualcosa potrebbe anche concretizzarsi in queste 24 ore. Non esagerate con le pulizie e il lavoro, non siete dei robot e non è giusto che siate solamente voi a sobbarcarvi il peso delle faccende più complesse. Continuando a strafare finirete soltanto per strapazzare il vostro corpo e la vostra mente. Prendetevi cura di voi stessi, prenotate dal parrucchiere o dall’estetista, in questa giornata risulteranno favoriti i cambi di look.

Vergine (7° in classifica) - Siete in cerca di cambiamenti e di forti emozioni soprattutto a livello amoroso. Chi è in attesa del divorzio, a breve potrà concedersi ad una nuova avventura sentimentale o risposarsi. Le stelle vedono che qualche nativo di questo segno sta attraversando un periodo difficile e per certi versi problematico, ma presto spunterà il sole e tornerà il sereno. Niente succede per caso, perciò è sempre bene darsi da fare a qualunque età e in qualsiasi circostanza fisica o economica: piangersi addosso non servirà a nulla.

Pesci (6° posto) - Questo sarà un martedì pieno e a rivelarlo è proprio l'oroscopo! Potreste sentirvi frustrati o schiacciati, ma la presenza di una persona a voi cara vi stimolerà a portare avanti i vostri compiti.

Il vostro essere affettuosi risulterà maggiore rispetto ai giorni scorsi. Il partner o un membro della famiglia potrebbero avere delle difficoltà e chiedervi un aiuto o un consiglio. Siete in attesa di un risultato o di un ordine.

Bilancia (5° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 12 gennaio parlano di ripresa psicofisica. Dopo un dicembre caotico, in cui anche le vostre finanze sono state messe a dura prova, vi siete inevitabilmente buttati giù sentendovi svuotati. Ripartire vi sarà possibile, ma dovrete mettercela tutta e fidarvi di voi stessi: “Chi fa da sé fa per tre”. Forse occorre rivedere la propria routine, soprattutto se siete sempre divisi tra molteplici faccende sia personali che professionali. Riorganizzatevi al meglio e tornerete a respirare.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro (4° posto) - In questo periodo avete bisogno di una nuova sfida, siete un pochino annoiati e soprattutto scoraggiati. Coloro che lavorano in proprio, hanno avuto un 2020 difficile e ancora sembrano esserci delle difficoltà da scardinare. Tuttavia, questa sarà una giornata allegra e portatrice di buone novelle. Prossimamente ci saranno ulteriori cambiamenti che riguarderanno perlopiù il piano privato e sentimentale.

Leone (3° in classifica) - Giornata al cardiopalma e con buoni risultati. La Luna in fase calante per queste ultime 24 ore, permetterà di consolidare un progetto o un lavoro. Lasciatevi alle spalle tutto quello che avete appreso sinora e preparatevi ad abbracciare dei nuovi insegnamenti che potrebbero arricchirvi la vita.

Giugno sarà il momento della rinascita, intanto cercate di tenere alla larga il pessimismo. Le stelle vedono che siete a stretto contatto con un soggetto dall’aura negativa e frustrata, tenetevene alla larga o rischierete di esserne contagiati.

Acquario (2° posto) - Giornata che si presenta dinamica sotto certi aspetti, soprattutto quelli che per voi contano di più. A quanto pare, dentro di voi è in atto una trasformazione che dovrebbe manifestarsi entro i prossimi quattro mesi: avrete una primavera rigogliosa! Per quanto concerne questo martedì, sarà possibile ottenere risposte o chiarimenti. In amore volete più coinvolgimento, presenza e romanticismo, forse il partner si è allontanato o vi guarda con indifferenza. Ebbene, in giornata, la vostra voglia di sorprendere riaccenderà la scintilla!

Capricorno (1° in classifica) - Felice martedì per voi che siete nati sotto questo segno particolare. Alla vigilia del novilunio potreste sentirvi pieni di sprint e qualche opportunità in più non dovrebbe mancare. Sarà una giornata promettente per chi cerca un impiego, l’amore o deve sostenere un certo colloquio. Via libera anche alle rappacificazioni, specie se a dicembre sono sorte delle diatribe pesanti che ancora non avete digerito. Il vostro umore risulterà stellare così come il vostro fascino e la comunicazione.