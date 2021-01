L'Oroscopo del 12 gennaio avrà in serbo tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di martedì, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Luna, Venere e Plutone nel Capricorno e quella di Marte e Urano nel Toro. Mercurio, Giove e Saturno si troveranno in Acquario, mentre Nettuno sarà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di martedì 12 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 12 gennaio: indecisione per l'Ariete, Toro alla ricerca di sfide

Ariete: vi troverete davanti a una scelta sentimentale molto importante.

Il vostro cuore avrà la precedenza sulla razionalità, ma saprete di non poter trascurare alcuni aspetti fondamentali. In questa circostanza, chiedere aiuto agli amici, non cambierà le carte in tavola. Dovrete essere voi a capire cosa vorrete ottenere. Un pizzico di intraprendenza non guasterà in questa giornata, anzi, vi darà la forza necessaria per non tornare sui vostri passi.

Toro: sarà un nuovo inizio per voi. Avrete modo di dare sfogo a tutte le vostre passioni e di affrontare sfide interessanti. In alcuni momenti, avrete paura di non essere all'altezza, ma la voglia di emergere sarà più forte. Vi muoverete con sicurezza nell'ambiente di lavoro, cercando di dare l'impressione di avere tutto sotto controllo. Le previsioni zodiacali del 12 gennaio suggeriscono di non assumere un atteggiamento troppo rigido con i colleghi.

Gemelli: dovrete affrontare qualche piccola difficoltà lavorativa. Ci saranno delle questioni che non vi saranno molto chiare e che scateneranno la vostra perplessità. Prima di dare qualunque cosa, deciderete di approfondire la cosa. Purtroppo, non sarà semplice ricevere risposte esaustive. Per un po', penserete che tutto sia contro di voi. Sarà fondamentale avere massima fiducia in voi stessi.

Con la giusta motivazione, potrete raggiungere ogni obiettivo.

Cancro: sarete molto emotivi. Faticherete a trattenere le vostre emozioni e, in nessun caso, sopporterete le ingiustizie. Vi metterete sempre dalla parte dei più deboli, anche se questo potrebbe causarvi dei problemi. Non avrete paura delle conseguenze perché, per voi, l'importante sarà essere nel giusto.

Una persona speciale potrebbe entrare a far parte della vostra vita, ma non la riconoscerete subito, ci vorrà un po' di tempo affinché ciò accada.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 12 gennaio: Vergine fortunata, Bilancia sensibile

Leone: noterete un certo distacco nel partner. Cercherete di ridare vita alla fiamma della passione, ma con scarsi risultati. Rimarrete spiazzati da questa situazione e verrete invasi dalle preoccupazioni. Vi chiederete quale sia la causa di tutto ciò, ma l'unico modo per saperlo sarà parlare, a cuore aperto, con la persona amata. Potreste rimanere molto sorpresi dalla risposto. Dal punto di vista lavorativo, il vostro impegno subirà una piccola battuta d'arresto.

Vergine: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno.

Verrete invasi da una nuova consapevolezza e nessuno sarà in grado di fermarvi. Gioia e positività contageranno tutta la famiglia e ridaranno vigore ai vostri interessi. Avrete molte idee utili sul posto di lavoro, ma dovrete attendere il momento giusto per proporle. La crescita personale sarà uno dei vostri obiettivi principali. Forse, vorrete saltare le tappe, ma sarà meglio procedere più lentamente.

Bilancia: sarete molto attenti alle parole che userete con gli amici e con il partner. Non vorrete ferirli in alcun modo, ma vi accorgerete che gli altri non avranno la vostra stessa premura. Vi troverete davanti a una situazione del tutto nuova, che vi farà riflettere e vi consentirà di comprendere molte cose. L'oroscopo del 12 gennaio suggerisce di non fossilizzarvi su pensieri invasivi e disturbati.

Date modo alla vostra energia di fluire liberamente.

Scorpione: saprete di avere un grande potenziale, ma non riuscirete a sfruttarlo come vorreste. Strutturerete un piano bene preciso, che potrebbe portare via un bel po' di tempo. La sicurezza in voi stessi e la capacità di adattarvi saranno due elementi fondamentali per ottenere successo. Se vi troverete in una situazione di difficoltà, potrebbe essere risolutivo tornare sui vostri passi. In amore, ci sarà una piccola battuta d'arresto.

Astrologia del 12 gennaio: Capricorno nostalgico, Acquario preoccupato

Sagittario: esigerete maggiore serietà da parte del partner. Noterete alcuni comportamenti che non vi faranno sentire a vostro agio. Potrete provare a migliorare le cose, ma ricordate che non è possibile cambiare le persone.

Le previsioni zodiacali di martedì consigliano di osservare la situazione e di agire di conseguenza. Non temere di prendere determinate decisioni, la sofferenza di oggi potrebbe rivelarsi la felicità di domani.

Capricorno: i ricordi vi consentiranno di fare un tuffo nel passato. Avvertirete una forte nostalgia verso i momenti più belli della vostra vita. Non sarà facile staccare la mente e tornare al presente. Per fortuna, avrete modo di vivere ancora bellissime esperienze. Dovrete solo mettere da parte la negatività e dedicare più tempo al vostro benessere personale. Il partner sarà una figura fondamentale per voi perché vi sarà di grande supporto emotivo.

Acquario: perderete tutto il vostro senso dell'umorismo a causa di alcune preoccupazioni.

Tenderete a chiudervi nel guscio e a non voler interagire con il prossimo. Cercherete attivamente una soluzione, ma vi sembrerà impossibile arrivare a un punto di svolta. In realtà, sarà solo questione di tempo e di pazienza. Con il passare delle ore, vi accorgerete che la situazione sarà meno tragica del previsto. Inoltre, potrete sempre contare su famiglia e amici.

Pesci: sarete particolarmente legati alle piccole cose. Vi basterà un dettaglio per scatenare in voi emozioni positive o negative. Anche i gesti degli altri avranno una grande peso per voi. Forse, amici e parenti non ne saranno consapevoli e, per questo, potrebbero ferirvi inconsapevolmente. Le previsioni zodiacali del 12 gennaio suggeriscono di non tenervi tutto dentro: il dialogo sarà l'unico modo per risolvere determinate situazioni.