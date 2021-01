L'Oroscopo settimanale dal 25 al 31 gennaio 2021 è pronto a mettere sotto analisi l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. In campo anche l'attesissima classifica riguardante i dodici simboli dello zodiaco, corredata ovviamente dalle previsioni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Quest'oggi l'attenzione è tutta puntata sulla settimana di chiusura del corrente mese: ansiosi di sapere come si presenteranno i prossimi sette giorni in calendario? Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Sufficiente abbastanza quasi tutto il periodo, ovviamente escludendo le sole due giornate non proprio come nelle attese, relative a mercoledì e venerdì. Diciamo che la parte più interessante arriverà a inizio e fine periodo: lunedì e martedì, secondo le previsioni della settimana, porteranno in dote le cinque stelle della buona sorte.

La scaletta con le stelle, giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 25, martedì 26;

★★★★ giovedì 28, sabato 30, domenica 31;

★★★ venerdì 29 gennaio;

★★ mercoledì 27 gennaio 2021.

♏ Scorpione: voto 5. Si profila per voi del segno un periodo abbastanza critico, Ovviamente non mancheranno le giornate buone, da sfruttare per le cose di una certa importanza.

Nel complesso il periodo sarà cadenzato da giornate alternate tra positive, poco positive e negative. Di sicuro domenica avrete a disposizione il massimo appoggio astrale, con martedì 26, mercoledì 27, sabato 30 gennaio potenzialmente positivi. Attenti a lunedì e venerdì!

La tabella relativa alla qualità dei prossimi sette giorni:

★★★★★ domenica 31 gennaio;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27, sabato 30;

★★★ lunedì 25, giovedì 28;

★★ venerdì 29 gennaio 2021.

♐ Sagittario: voto 7.

Le giornate in arrivo prossimamente, messe sotto analisi dalle previsioni della settimana, osserveranno un corso ad andamento abbastanza lento. In primis quelle di sabato e domenica: weekend poco positivo, quindi da tenere presente nel caso si volessero mettere in campo azioni di qualsiasi tipo (meglio sarebbe rimandare o anticipare). Le restanti saranno buone: martedì, mercoledì e venerdì giorni sfruttabili senza problemi.

Buoni con riserva lunedì e giovedì.

A seguire, le stelline giornaliere:

Top del giorno martedì 26 gennaio;

martedì 26 gennaio; ★★★★★ mercoledì 27, venerdì 29;

★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★ sabato 30 gennaio;

★★ domenica 31 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Periodo decisamente stabile, positivo quanto basta. La prossima settimana quindi si prevede abbastanza convincente soprattutto nella parte coincidente con la metà del periodo. Escludendo le giornate relative a sabato e domenica, le restanti dovrebbero essere gestibili con una certa tranquillità. La migliore su tutte: mercoledì 27 gennaio. Ottime anche quelle di martedì e giovedì, entrambi considerate a cinque stelle.

Le stelline quotidiane estrapolate dalle effemeridi sul periodo:

Top del giorno mercoledì 27 gennaio;

mercoledì 27 gennaio; ★★★★★ martedì 26, giovedì 28;

★★★★ lunedì 25, venerdì 29;

★★★ domenica 31 gennaio;

★★ sabato 30 gennaio 2021.

♒ Acquario: voto 8.

Valutato con un ottimo voto, è in arrivo per tanti di voi del segno un periodo certamente ad hoc, di sicuro gradimento. Cercate di sfruttare i giorni migliori, tralasciando ad altra data le cose di una certa importanza. Splendido giorno quello di venerdì, il migliore in assoluto. Senz'altro da godere giovedì 28, sabato 30, domenica 31 gennaio. Intanto stabile, buono quanto basta, mercoledì di centro periodo. Molto a rilento invece lunedì e martedì.

Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 29 gennaio;

venerdì 29 gennaio; ★★★★★ giovedì 28, sabato 30, domenica 31;

★★★★ mercoledì 27 gennaio;

★★★ martedì 26 gennaio;

★★ lunedì 25 gennaio.

♓ Pesci: voto 7. Il periodo sotto osservazione si presenta abbastanza positivo. Punto cruciale tra i sette giorni sotto analisi, la parte centrale: un occhio di riguardo per mercoledì e giovedì, senz'altro valutati come "neri".

Ottime invece le giornate del weekend con la domenica indicata al top del giorno. Da sfruttare a massimo soprattutto lunedì e sabato.

Lo schema con le giornate buone e quelle no:

Top del giorno domenica 31 gennaio;

domenica 31 gennaio; ★★★★★ lunedì 25 e sabato 30;

★★★★ martedì 26, venerdì 29;

★★★ mercoledì 27 gennaio;

★★ giovedì 28 gennaio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la nostra attesissima classifica della settimana da lunedì 25 a domenica 31 gennaio. Diciamo subito il segno al "top" per la prossima settimana sarà il Cancro, primo in classifica. Al secondo posto troviamo il Leone, seguito al terzo posto da Vergine e Acquario. Centro classifica rappresentato questa vota da Sagittario, Capricorno e Pesci con, in penultima posizione, Ariete, Toro, Gemelli e Bilancia.

Chiude la scaletta lo Scorpione, purtroppo in coda al gruppo dei dodici segni.

Lo specchietto riassuntivo della classifica settimanale:

1° posto - Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Leone, voto 9;

3° posto - Vergine e Acquario, voto 8;

4° posto - Sagittario, Capricorno e Pesci, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Gemelli e Bilancia, voto 6;

6° posto - Scorpione, voto 5.

Il rendiconto settimanale relativo all'oroscopo dal 25 al 31 gennaio 2021, dunque inerente l'ultima settimana di questo mese, chiude qua. Il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale, le previsioni e la classifica interesserà il periodo temporale compreso tra il 1° e il 7 del mese di febbraio.