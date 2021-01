L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 gennaio è pronto a rivelare quali segni vivranno momenti al top nei prossimi sette giorni e quali invece saranno costretti ad attendere il prossimo giro. In questo frangente ad essere messa sotto controllo da parte dell'Astrologia la penultima settimana del mese corrente, valutata come al solito tenendo conto del grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo. Curiosi di scoprire in anteprima le pagelle con i voti e le stelle interessanti le giornate da lunedì a domenica? L'ovvia risposta logicamente sottintende un altrettanto puntuale riscontro da parte nostra: siamo qua apposta!

Quindi, senza tergiversare oltre, iniziamo subito a mettere in evidenza i segni più fortunati del periodo nonché quelli con presunte difficoltà.

Come sempre inizieremo a dare conto sui nuovi transiti lunari e, subito dopo, andremo a mettere in evidenza le previsioni generate dall'oroscopo settimanale per i segni dall'Ariete sino a quello della Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a centellinare le sette giornate di prossimo arrivo, ovviamente valutate nell'oroscopo della settimana sino al 24 gennaio, ci piace mettere in risalto i transiti in programma dall'Astro d'Argento. Nel periodo osservato la Luna farà tre tappe in altrettanti segni. Il primo passaggio interesserà l'ingresso della Luna in Ariete, lunedì 18 gennaio alle ore 08:07.

Il secondo transito sarà quello della Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo mercoledì 20 gennaio alle ore 19:55. Il terzo cambio di settore invece riguarderà, sabato 23 gennaio alle ore 08:42, l'arrivo della Luna in Gemelli, concludendo la settimana.

Per dovere di cronaca, anche se non riguarda la Luna, da segnalare un transito astrale davvero importante: l'ingresso del Sole in Acquario in programma per martedì 19 gennaio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Settimana certamente da valutare come "super" a voi del segno. L'oroscopo in questo caso consiglia di prendere coscienza di quali saranno i periodi ottimali e invece facendo il nodo al fazzoletto per quelli meno positivi. In evidenza nel periodo l'ingresso della Luna nel segno, sicuramente portatrice di ottime occasioni da sfruttare in ambito sentimentale.

Date spazio alla fantasia anche nelle giornate di martedì 19, mercoledì 20 e sabato 23 gennaio, tutte super-positive indicate con le cinque stelle della piena positività. Un attimino di concentrazione in più invece per i periodi sottoscritti da quattro stelle, indice di routine con possibili alti e bassi.

Vediamo di riepilogare quanti e quali sono i giorni buoni e quelli discreti:

Top del giorno lunedì 18 gennaio - Luna nel segno;

lunedì 18 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e sabato 23;

★★★★ giovedì 21, venerdì 22 e domenica 24.

♉ Toro: voto 8. Questo inizio settimana per voi del segno si presta molto bene per portare a compimento eventuali incombenze o progetti in corso. Diciamo che la settimana fino al 24 gennaio sarà notevole in quanto a positività e occasioni da cogliere sia in campo sentimentale che nel comparto lavoro soprattutto giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 del mese, valutati tutti a massima positività con cinque stelline.

Ovviamente, da poter giocare facile in amore il giorno 20 gennaio, ottimo per via dell'ingresso della Luna nel segno. Invece da tenere sotto assiduo controllo lunedì e domenica: il primo giorno della settimana è previsto "sottotono", mentre la chiusura è indicata il "ko".

La scala di valori espressa dalle stelline giornaliere:

Top del giorno mercoledì 20 gennaio - Luna nel segno;

mercoledì 20 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ martedì 19 gennaio;

★★★ lunedì 18 gennaio;

★★ domenica 24 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. L'oroscopo della settimana considera nel complesso mediocre gran parte del periodo. Il suo punto di forza? Ovviamente (guarda il caso!) la Luna in Gemelli, in arrivo sabato 23. L'Astro d'Argento, generoso ispiratore di scrittori e poeti, di sicuro favorirà i legami di stampo affettivo e, in generale, soprattutto la famiglia.

In ottima evidenza anche il comparto amicizia. Venerdì 22 e domenica 24 del mese saranno due giornate sulle quali puntare quasi ad occhi chiusi; un po' meno quella di lunedì 18 e giovedì 21, entrambe considerate routinarie. Occhio invece a martedì e mercoledì, indicati in negativo.

Il responso dettagliato interessanti la penultima settimana del mese:

Top del giorno sabato 23 gennaio - Luna nel segno;

sabato 23 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 22 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18 e giovedì 21;

★★★ martedì 19 gennaio;

★★ mercoledì 20 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede sette giornate abbastanza monotone nel suo insieme. Confermiamo che mancherà la "top del giorno" e questo si farà certamente sentire.

Diciamo però che, in linea generale, le giornate evolveranno in parziale tranquillità restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Tra le migliori, sicuramente lunedì 18 e giovedì 21 del mese, altamente positive. Buone anche se da tenere sotto controllo, quelle a quattro stelle di martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22 gennaio. Andiamo a mettere la spunta sui singoli periodi: raccomandiamo di segnare "in verde" le giornate positive e in "rosso" quelle negative.

Il report astrale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 18 e giovedì 21;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★ sabato 23 gennaio;

★★ domenica 24 gennaio.

♌ Leone: voto 5. In arrivo sette giornate a grandi linee poco positive. L'oroscopo sul periodo consiglia, come sempre in questi casi, di puntare tutto sulle giornate preventivate con il "top".

Per le altre, regolatevi secondo coscienza, evitando di mettere in gioco impegni gravosi o scelte importanti. Vediamo di dare a Cesare quel che è di Cesare mettendo in chiaro le giornate migliori: lunedì 18 gennaio nessun problema, periodo segnalato come "top" e sottoscritto con cinque stelle. Invece martedì 19, mercoledì 20 e domenica 24 gennaio, volendo, potreste riuscire a portare a casa discrete soddisfazioni, a patto di saper ben cernere eventuali segnali positivi in modo da sfruttarli a proprio favore. Massima concentrazione giovedì, venerdì e soprattutto sabato, giorni valutati negativamente.

La scaletta settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 18 gennaio;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e domenica 24;

★★★ giovedì 21 e venerdì 22;

★★ sabato 23 gennaio.

♍ Vergine: voto 7.

Si preannuncia un buon periodo per voi del segno, soprattutto nella parte centrale e finale. L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 gennaio indica come buoni quasi tutti i sette giorni che verranno, ovviamente con la sola esclusione di lunedì 18 e martedì 19 gennaio, nel contesto indicati decisamente poco affidabili. Infatti il primo giorno della settimana porterà un rallentamento generale nelle attività o nelle situazioni in corso: da mettere in conto tanta pazienza e moltissima tolleranza nei rapporti interpersonali. Il martedì seguente invece sarà la classica giornata in cui meno si farà e più converrà. Tenete a mente la tabella sottostante e valutate "quando fare" e "quando non fare", solo così riuscirete a dribblare eventuali intoppi o difficoltà.

Le stelle della settimana, giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 21 gennaio;

giovedì 21 gennaio; ★★★★★ venerdì 22 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ lunedì 18 gennaio;

★★ martedì 19 gennaio.

