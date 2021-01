L’Oroscopo di domani 18 gennaio è pronto a svelare che giornata sarà. La settimana partirà sotto un influsso astrale interessante, caratterizzato dalla Luna in Ariete che premerà su fattori quali la socialità, la voglia di avventura e di vivere la vita senza sprecare un solo secondo. Usciranno dalla fase d’impasse i nativi dell’Acquario mentre i Pesci risulteranno in ripresa. Non mancheranno novità, emozioni e sensazioni forti. Approfondiamo ogni cosa scoprendo le previsioni delle stelle di queste 24 ore e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Scorpione (12° posto) - La concentrazione è fondamentale, specie perché aiuta a stare al passo con i tempi e a sbrigare le cose nel miglior modo possibile. Purtroppo, a quanto pare, questo sarà un lunedì caotico e distratto. Non avrete la giusta dose di concentrazione e desidererete fuggire in un luogo caldo e sicuro. Potreste ripensare a quanto accaduto nello scorso weekend. Le stelle vedono che attualmente c’è una certa situazione che non sopportate e vi state sentendo fiacchi, per non dire sconsolati.

Sagittario (11° in classifica) - Sarà meglio tenere alta la guardia in questo inizio di settimana che potrebbe recarvi un bel po’ di problematiche di vario tipo. Sul fronte economico si smuoverà qualcosa, c’è chi dovrà pagare la revisione o l’assicurazione dell’auto e chi dovrà sostenere delle spese importanti.

In quest’ultimo periodo state consumando troppo. Fare shopping, anche online, è diventato un modo per scaricare la noia e la tensione che state accumulando senza sosta. Avete bisogno di una vacanza, ma è più facile a dirsi che a farsi!

Toro (10° posto) - Giornata che parte con qualche difficoltà. Siete in crisi. Dentro di voi coltivate una grande incertezza e siete stanchi di dire e fare le stesse cose.

Nonostante la pazienza dimostrata, più passa il tempo più desiderate fuggire a gambe levate. A quanto pare c’è qualcuno o qualcosa che vi stanno con il fiato sul collo e non ne potete davvero più. Possibili discussioni in famiglia, con i colleghi o con il partner, inoltre, chi ha dei figli piccoli potrebbe ritrovarsi ad affrontare i loro capricci.

Bilancia (9° in classifica) - Inizierà con il piede sbagliato questa settimana che vi vedrà apatici e frastornati.

Non avrete alcuna voglia di alzarvi e questo giocherà a sfavore di coloro che hanno una famiglia alle spalle o che lavorano/studiano. Dovrete stringere i denti e cercare di affrontare questa giornata nel miglior modo possibile. Non saranno da escludersi del tutto delle discussioni con la persona amata o con un familiare, a quanto pare ci sarà della tensione. Attenzione a dove metterete i piedi!

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Cancro (8° posto) - Attenzione focalizzata verso quel senso di oppressione che provate da molto tempo. Non potete continuare a fingere di stare bene, specie se state combattendo con notti da incubo e palpitazioni frequenti. Il vostro corpo vi sta mandando dei chiari segnali mettendo in evidenzia un certo disagio che state deliberatamente ignorando.

Basta imposizioni, lasciatevi andare e abbracciate il vostro reale stato d’animo.

Capricorno (7° in classifica) - L’oroscopo del giorno 18 gennaio si presenta piatto, infatti potreste anche annoiarvi o apparire svogliati, ma questo solamente nella prima parte della giornata. Il freddo, le ore interminabili di nulla assoluto e la mancanza di avventura vi stanno costringendo a farvi da parte. Tuttavia, nonostante questo vostro stato d’animo, in questo lunedì vi darete da fare: solo mettendovi in cammino potrete rivedere la luce in fondo al tunnel. Non esitate a chiedere aiuto o consiglio.

Pesci (6° posto) - Le previsioni astrali del 18 gennaio si presentano abbastanza normali. Ultimamente avete più fame e più freddo del solito. Sarà un lunedì in crescendo e finalmente potrete dare un calcio definitivo a tutti quei problemi che vi hanno tormentato nei giorni passati.

Organizzate qualcosa di romantico per voi e il partner, magari una cena a lume di candela. Chi dovrà lavorare, dovrà fare attenzione ai mezzi di trasporto pubblici. Scambio di sguardi con una persona sconosciuta, ma se siete già in una relazione, cercate di non tenere il piede in due scarpe.

Acquario (5° in classifica) - Riuscirete a venir fuori da una certa situazione d’impasse. A partire da questo lunedì tutto risulterà più luminoso e positivo che mai. Vi sentirete ispirati e questo vi spingerà a realizzare qualcosa di importante. Tirate fuori i vostri sogni nel cassetto e mettete a tacere quella vocina interiore che cerca di depistarvi invitandovi a lasciar perdere ogni progetto. Avete bisogno di stimoli e potreste trovarlo da una persona inaspettata.

Qualcuno o qualcosa vi strapperà una risata.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° posto) - Nonostante le disavventure vissute negli ultimi 12 mesi, state tenendo duro perché il vostro è un segno tenace e invincibile. Ed ecco che questa settimana potrà aprirsi in ottimo modo e tutti i vostri sforzi potranno essere premiati. Potreste ricevere un complimento o una parola affettuosa che di questi tempi non è poco. Cercate di fare attenzione a non esagerare con gli sforzi, prendetevela con calma.

Vergine (3° in classifica) - Lunedì che parte con qualche punto a favore per voi che avete alle spalle un vissuto pesante. Sarete produttivi e conclusivi, in effetti si può anche dire che con il freddo tendete a dare il massimo se non di più.

Un familiare o una persona in particolare, potrebbe rivolgersi a voi per un consiglio o un aiuto. Sarà possibile intensificare un rapporto o una collaborazione: siete pronti a fare un passo in più verso il traguardo. Cercate di tenere d’occhio la pressione, soprattutto se tendete a soffrirne.

Leone (2° posto) - Buona partenza in questo lunedì: “Il buongiorno di vede al mattino”. Le questioni di cuore o di famiglia troveranno una via d’uscita e l‘atmosfera tornerà a rasserenarsi. Nonostante ancora vi possiate sentire insicuri, in queste 24 ore tirerete fuori la grinta da leone. Siete stanchi di dover rinunciare ai vostri piaceri ed in questo lunedì non vi farete più mettere i piedi in testa da nessuno.

Ariete (1° in classifica) - La Luna nel vostro domicilio vi stimolerà a cercare una soluzione ad alcuni problemi.

È ormai da quasi un anno che state rimandando la vostra vita facendo progetti su progetti, ma a partire da questo lunedì potrete spiccare il volo e tuffarvi nell’avventura. Non c’è tempo per avere paura, puntate dritto alle stelle!