Cosa prevede l'Oroscopo per domenica 17 gennaio? La Luna in Pesci, in fase crescente, porterà emozioni ai segni d'acqua. In linea generale potrebbero accadere delle cose, magari potrebbero arrivare delle novità interessanti. C'è chi avrà sonno, come nel caso dei Gemelli, e chi invece si sentirà maggiormente reattivo come i Pesci.

Approfondiamo dettagliatamente le previsioni zodiacali del 17 gennaio, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine (12° posto) - Il romanticismo all'interno della relazione di coppia risulterà piuttosto basso. Le coppie che stanno insieme da tanti anni sembrano essere entrate in una fase di crisi.

Se vi sentite dati per scontati dal partner, allora correte ai ripari e reinventatevi, ma senza stravolgere totalmente la vostra natura. I più giovani e i single trascorreranno una domenica a studiare/lavorare o a pulire la casa: portate pazienza.

Sagittario (11° in classifica) - L'energia cosmica di domenica 17 gennaio scoraggia a prendere decisioni azzardate. Se c'è una certa attività di fondamentale importanza, allora cercate di tenere il passo e aggiornatevi con costanza. Chi lavora in proprio o aspira ad una promozione, allora dovrà darsi da fare investendo sul proprio miglioramento professionale. Nel tardo pomeriggio sarà preferibile staccare la spina dai doveri e dedicarsi alle passioni: non trascuratevi.

Capricorno (10° posto) - Aspettatevi una domenica traballante.

Delle situazioni spinose potrebbero tornare a galla e potreste avere delle grosse difficoltà a portare a termine delle faccende. Da tempo vi trascinate dietro una grossa zavorra e non avete idea di come sbarazzarvene. Prendetevi del tempo e cercate di porre un punto a tutto. Qualcuno o qualcosa potrebbero farvi arrabbiare: tenetevi a debita distanza da ogni discussione.

Toro (9° in classifica) - Giornata non proprio favorevole, ma nemmeno troppo negativa. La spossatezza e una certa indisposizione vi spingeranno a dare forfait in alcune attività. Dunque, via libera all'ozio e al dolce far nulla, ma senza sentirvene in colpa. Prendetevi tutto il tempo necessario per permettere al vostro corpo di rimettersi in sesto.

Avete corso fin troppo in questa settimana, perciò rilassatevi con un programma tv e un trattamento estetico rinfrancante.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Non tutti avranno voglia di essere toccati in questa giornata in cui la voglia di starsene in solitaria e coccolarsi sotto le coperte sarà maggiore. Cercate di non prendervela con il partner e non rispondete a tono ad eventuali messaggi da parte di ammiratori o familiari. Siate più indulgenti. A rendervi così vulnerabili e irascibili sarà lo stress accumulato in settimana. In serata ritroverete l'equilibrio perduto.

Acquario (7° in classifica) - Sarà bene non abbassare la guardia. Pur essendo domenica, avrete voglia di fare tante cose ma cercate di non stressarvi.

Qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e guastarvi dei programmi. Cercate di chiudere la settimana con il sorriso e tagliate i ponti con i soggetti negativi. Avrete modo di dare sfogo alla vostra fantasia e creatività che risulteranno strabilianti. Possibili conoscenze, anche via social.

Leone (6° posto) - Secondo le previsioni astrali del 17 gennaio, avrete modo di fare le cose con più calma e vi prenderete la meritata rivincita. Se in settimana avete trascurato l'amore, il vostro corpo o la famiglia, allora in giornata avrete la possibilità di recuperare terreno. Si può dire che state ritrovando la positività dopo un anno di tribolazioni. Comunque sia, potrebbe esserci ancora qualcosa che vi incupisce o non vi va a genio: fate chiarezza prima di lunedì.

Bilancia (5° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 17 gennaio invitano a tagliare i ponti con il passato e a voltare pagina. In settimana vi siete fatti in quattro per cercare di tenere il passo con le vostre molteplici responsabilità. In genere siete pieni di doveri e non avete mai spazio per voi stessi e le vostre passioni. Fortunatamente in questa domenica ritroverete del tempo da riservare esclusivamente ai vostri interessi personali: non permettete a nessuno di rompervi le scatole.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° posto) - Domenica importante e che farà da apripista ad una settimana piena di impegni e avventure. Dunque, sarà bene riposare e prendersi cura del proprio corpo, specialmente se durante la settimana non si è avuto tempo per se stessi.

Ultimamente avete molto sonno oppure desiderate restarvene a letto più a lungo del solito, ma c'è qualcosa o qualcuno che vi impone di alzarvi. Ebbene, questa sarà la domenica giusta per spegnere la sveglia e dormire a sazietà, ma evitate di fare le ore piccole.

Scorpione (3° in classifica) - Avrete delle cose da fare in casa e/o fuori, ma riuscirete a cavarvela in maniera del tutto impeccabile. Tutti i nodi verranno al pettine e riacquisirete una maggiore positività. Le vostre attese a breve finiranno, intanto cercate di prendervi cura di voi stessi e concedetevi una bella maschera facciale o un rinfrancante bagno caldo. L'amore sarà stellare per le coppie che si amano.

Cancro (2° posto) - L'oroscopo dice che sarà una domenica magnifica e piena di sorrisi.

Vi sentirete bene a livello fisico, ed anche la vostra mente risulterà più riposata. Potreste vivere un'avventura emozionante, le coppie faranno dei progetti di lunga data. In famiglia scorreranno belle parole e attimi di affetto. Non dovrete tirarvi indietro davanti ad una sfida o ad una richiesta di aiuto. Avrete molto appetito e potreste divertirvi ai fornelli.

Pesci (1° in classifica) - L'oroscopo del 17 gennaio si presenta lodevole e vi vedrà molto reattivi. La Luna nel vostro campo vi darà tutta l'energia necessaria per sbrigare i vostri doveri. Sarete più liberi a partire dalla seconda parte del pomeriggio e quindi potrete rilassarvi davanti alla televisione o chattando con delle persone importanti per voi. Entro la serata dovrebbero spuntare delle nuove disposizioni.

Presto vivrete un'intensa emozione che vi farà mancare il fiato.