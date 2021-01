L'Oroscopo di domani, martedì 19 gennaio, porterà avanti alcune questioni sorte negli ultimi giorni. Con la Luna in Ariete, ad avere maggiore fortuna saranno proprio i nativi di questo infuocato segno. Andrà bene anche ai Cancro, che avranno a che fare con delle notizie/novità. In linea generale c'è chi dovrà fare i conti con un ritardo, una scadenza da rispettare, un blocco, ma anche una bella ventata d'ispirazione. Amore, lavoro, salute, soldi e famiglia, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche dei quattro segni meno fortunati del giorno

Leone (12° posto) - L’oroscopo del 19 gennaio vi vedrà impantanati con una certa questione irrisolta, che potrebbe tornare a infastidirvi proprio in queste 24 ore. Avrete un sacco di cose da fare. Da giorni state pensando di ripristinare un vecchio progetto, ma mancano la motivazione oppure i soldi. Comunque sia, cercate di procedere un passo alla volta ed evitate d'impazzire inseguendo una chimera. Chi ha dei figli, o è diventato genitore da poco, vorrebbe dormire di più, ma ciò non è possibile: chiedete aiuto senza esitare e non mettetevi in secondo piano.

Acquario (11° in classifica) - In queste 24 ore sarete alle prese con questioni di fondamentale rilevanza, come ad esempio il denaro.

A quanto pare vi ritrovate a navigare in cattive acque economiche o forse avete bisogno di un'ulteriore entrata mensile perché state avendo delle difficoltà a sbarcare il lunario. In questo martedì sarete piuttosto distratti e antipatici, tutto ciò potrebbe finire per intaccare un rapporto generando dei litigi. Cercate di essere più indulgenti e meno scorbutici: passerà anche questa tempesta.

Bilancia (10° posto) - C’è qualcosa che state trascurando. Le coppie dovrebbero prestarsi maggiormente attenzione e cercare di mostrare più interesse per l’altro, anche se l’inverno sembra aver raffreddato la passione e il coinvolgimento. Chi lavora o studia sembra essere incappato in un periodo negativo. Una fase d’impasse vi sta inchiodando al punto di partenza e questo vi infastidisce e non poco.

Vi occorre necessariamente una vacanza, ma va bene anche una piccola pausa di riflessione: dovete ritrovarvi. Occhio ai ritardi che potrebbero verificarsi in queste 24 ore.

Toro (9° in classifica) - C’è una scadenza da rispettare o forse vi sentite e smarriti. L’oroscopo di questa giornata si focalizza in modo particolare su questi vostri “difetti” e vi invita a cercare una soluzione efficace. Non lasciatevi logorare dall’intercedere del tempo, cercate di agire e di costruirvi dei bei ricordi giorno per giorno. Tornate un po’ bambini e rispolverate dei vecchi giochi oppure scopritene dei nuovi. In questo periodo di alti e bassi avete mille sogni, ma poco spazio su cui muovervi.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Pesci (8° posto) - La perfezione non esiste e ogni cosa è in continuo divenire.

Non bloccate l’evoluzione e cercate di tenere alta la vostra sete di sapere. In amore, in famiglia, ma anche in altri comparti fondamentali, occorre riscoprirsi ogni giorno. Dunque guardatevi attorno e non temete di apportare cambiamenti per timore di pentirvene: è meglio provarci e fallire piuttosto che non fare niente e morire di rimpianti. Tutto è possibile, specie di questi tempi, ma se ve ne state a rimuginare a lungo, allora certe possibilità rischieranno di non avverarsi mai.

Sagittario (7° in classifica) - Chiedere un parere o accettare una critica costruttiva vi sarà di grande aiuto, specie nel caso in cui sappiate più dove sbattere la testa. Un occhio esterno vi permetterà di muovere nuovi traguardi: non sempre siamo i migliori giudici di noi stessi.

Se qualcosa non vi convince, ascoltate il vostro istinto e chiedete un parere altrui prima di prendere una decisione finale. Avete bisogno di nuove passioni e stimoli e può anche darsi che li troverete in questa illuminante giornata.

Gemelli (6° posto) - I miracoli non accadono per caso, perciò se non siete soddisfatti della vostra vita o se la quotidianità vi sta consumando, allora dovete impegnarvi di più per cambiare le cose. È passato quasi un anno da quando vi siete chiusi in voi stessi. Molte amicizie e conoscenze non si fanno più sentire e forse siete proprio voi a non volervi compromettere. Come se ciò non bastasse, certe abitudini sono cambiate. In queste 24 ore, con la Luna in Ariete, potrete prendere in mano la vostra vita e ristabilire l’ordine delle cose.

Presto ci sarà un cambiamento che vi porterà a fare il vostro dovere.

Scorpione (5° in classifica) - Il vostro cuore è colmo di amore per la famiglia. Questa sarà una giornata incentrata sui rientri o sul riordino. Non starete più nella pelle! Nei mesi scorsi vi siete annoiati moltissimo, ma a partire da queste 24 ore comincerete a risalire la china. Potrebbe venirvi in mente una buona idea, destinata a cambiare la vostra quotidianità. Delle questioni vi stanno tenendo con il fiato sospeso, ma in giornata avrete modo di scaricare le emozioni represse. Studiate bene un piano d’azione prima di partire all’attacco, a quanto pare ci sono degli aspetti che state tutt’ora sottovalutando.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati

Cancro (4° posto) - Tante novità e notizie vi attenderanno in questo martedì che partirà con il piede giusto.

Godrete di una buona forma fisica e mentale e questo vi privilegerà nei vostri compiti quotidiani. Nel weekend scorso avete riflettuto moltissimo e avete anche fatto i conti con delle verità inaspettate. Il vostro pomeriggio sarà un pochino assonnato, ma con un goccio di caffè ritroverete l’energia necessaria per ultimare ogni faccenda. Assicuratevi di avere sempre un piano B e anche C: avere a portata di mano una sorta di paracadute vi attutirà la caduta.

Vergine (3° in classifica) - La giornata sembra promettere grandi cose e una buona forma fisica. Avrete a che fare con un interessante cielo che risulta sgombro di fastidiosi interazioni astrali. Potrete riprendere in mano quel progetto che vi sta più a cuore oppure cercare un impiego o chiedere un aumento della busta paga.

Gennaio è partito lentamente e in questi giorni state combattendo con la forte voglia di dormire e procrastinare: tenete duro! Le coppie ritroveranno l’intimità e l’armonia.

Capricorno (2° posto) - Giornata piena d'ispirazione, l'oroscopo vi sorriderà! Risulterete più in forma e smaglianti che mai, potreste anche fare colpo su una persona sconosciuta. Le coppie torneranno a viaggiare sul medesimo binario, non saranno da escludersi scintille sotto le lenzuola. Chi lavora in proprio noterà dei miglioramenti anche nelle proprie entrate. Grazie all'ispirazione potreste dar vita a un nuovo e promettente progetto. Godetevi al massimo questa giornata emozionante.

Ariete (1° in classifica) - Parte con il turbo questa splendida giornata con l’astro argenteo nel vostro spazio.

Le incertezze vissute nei giorni passati vi torneranno utili per certi aspetti. I problemi non sono altro che dei segnali d’allarme che rivelano la presenza di qualcosa che non va come dovrebbe. Entro le prossime 48 ore avrete tutte le armi necessarie per vincere la vostra battaglia, ma dovrete muovervi.