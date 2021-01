Cosa prevedono le stelle per l’Oroscopo di domani mercoledì 20 gennaio? Eccoci giunti nel cuore della settimana, in cui tutto comincerà a cambiare. A partire da questa giornata avrà inizio il compleanno dell’Acquario, con il Sole posizionato in questo segno d’Aria. La Luna invece, fino al tardo pomeriggio, sosterà nel domicilio dell’Ariete, dopodiché transiterà nel Toro. Quali saranno i segni zodiacali maggiormente fortunati di queste 24 ore? Scopriamolo attraverso la classifica e le previsioni segno per segno.

Previsioni astrologiche dei quattro segni meno fortunati del giorno

Vergine (12° posto) - Da quando è incominciato l’anno nuovo avete mandato a monte ogni proposito che avevate in serbo di realizzare.

Gennaio e febbraio, a dire il vero, andrebbero sfruttati per fare un’attenta riflessione e un’approfondita ricerca introspettiva, del resto nemmeno voi sapete con certezza che cosa volete davvero. Dunque, rimettete mano sui vostri progetti o obiettivi e filtrateli: dovete concentrarvi su pochi, ma fondamentali compiti. In famiglia in genere siete sempre voi a occuparvi delle questioni più complesse, ma tutte queste responsabilità rischieranno di farvi implodere in questo mercoledì. “Prevenire è meglio che curare”, delegate dei compiti e chiedete aiuto a un parente o a un collaboratore di fiducia.

Bilancia (11° in classifica) - A quanto pare, in amore o in famiglia sembrano esserci delle noie da risolvere. Il freddo vi sta ghiacciando le idee e la voglia di fare.

Una certa questione non vi emoziona più come un tempo e questo è un chiaro segnale: rompete i ponti e liberatevi dalle zavorre. La Luna dissonante scombussolerà un bel po’ le carte in tavola, creando dissapori e scontri.

Capricorno (10° posto) - Mercoledì in calo, ma succede. Sarà meglio prendere le distanze da coloro che amano seminare zizzania. Discussioni, ritardi, recriminazioni, gelosie e disguidi, tutto ciò sarà da mettere in conto in queste 24 ore poco fortunate.

L’incertezza vi sarà nemica, quindi cercate di mostrarvi più determinati. L’amore di coppia necessiterà di un rinnovamento, ultimamente avete l’impressione che il partner vi stia dando per scontato o che abbia la testa altrove. Nella vita, a volte, è necessario allontanarsi per potersi ritrovare. In giornata avrete modo di trarre le somme.

Toro (9° in classifica) - In queste 24 ore sarà bene non dare niente per scontato, in quanto le insidie saranno in agguato.

A creare scompiglio sarà la transizione della Luna e il suo aspetto del Primo Quarto. In una fase simile occorrerà impegnarsi più a fondo, poiché è sconsigliato gettare la spugna. Sarà il momento migliore per chi è in cerca di un’occupazione o dell’anima gemella, sono previste uscite ma anche novità. Forse nei giorni scorsi qualcosa vi ha deluso o ferito, cercate di metabolizzare il tutto e di andare avanti, perché è inutile piangere sul latte versato.

Oroscopo giornaliero: i quattro segni nella media

Scorpione (8° posto) - L’oroscopo del giorno 20 gennaio parla di ritrovata normalità (finalmente). Vi libererete di quella fastidiosa e pericolosa sensazione del tempo che scorre troppo velocemente e della vita che scivola tra le dita. Un problema di salute potrebbe avervi tenuto inchiodati, costringendovi a fare il punto della situazione generale.

Cercate di pensare di più a voi stessi e ai vostri cari, siete stati fin troppo altruisti e questo vi ha soltanto prosciugato le energie sia fisiche che mentali. Dedicate questa parte centrale della settimana a ciò che conta veramente e mettetevi in primo piano. Riscopritevi e reinventatevi, non rimandate più.

Gemelli (7° in classifica) - Nel weekend le cose attorno a voi cominceranno a sistemarsi, ma tutto dipenderà da come affronterete il cuore di questa settimana che si presenta contrastante. L’aspetto lunare di questo mercoledì potrebbe farvi provare più fame o sonno del solito, anche se non siete un segno pigro. In amore sembrano esserci dei principi di malcontento: correte ai ripari se non volete incorrere in litigi. La maggioranza dei nativi di questo segno si ritroverà a trascorrere tutta la giornata in casa e questo potrebbe generare malesseri o noia.

Cancro (6° posto) - Dopo un martedì affannoso e con qualche problema fisico, a partire da questa giornata inizierete a riprendervi. Sarà comunque un bene rallentare e procedere un passo alla volta, perché state correndo troppo e questo sta spingendo il vostro corpo a mandarvi dei chiari segnali di sofferenza. La cosa migliore da fare sarà rivedere la vostra agenda e i vostri impegni: siete proprio certi che quella certa faccenda sia così importante? Per quanto riguarda l’amore, Venere in Capricorno (fino al 1° febbraio) potrebbe ancora essere la causa degli attriti sorti in questo mese. Le vostre emozioni sembrano essersi raffreddate, ma tempo al tempo e tornerete a fare fuoco e fiamme.

Acquario (5° in classifica) - Con tanti astri dalla vostra parte sarà impossibile sbagliare il colpo, dunque preparatevi a sferrare l’attacco decisivo.

In questo mercoledì avrà inizio il vostro "compleanno", a breve spegnerete le candeline. Delle buone emozioni e sensazioni vi attendono, per cui non fatevi troppi scrupoli e avanzate senza sosta. Il peggior nemico sarà la procrastinazione, rimandare non farà altro che prolungare quel fastidioso pensiero che dovete comunque fare una certa cosa. L’amore di coppia sta per vivere nuove avventure.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati

Leone (4° posto) - Buon mercoledì, sarete pronti a tutto e non vi tirerete indietro davanti alla fatidica prova del fuoco. Ultimamente avete fatto il diavolo a quattro e a partire da questa giornata la meritata ricompensa busserà alla vostra porta. Da qui a fine autunno delle grandi occasioni non vi saranno precluse, ma in certi momenti sarete messi di fronte a un muro che vi bloccherà la visuale verso i vostri numerosi traguardi.

Sarà meglio cercare d'investire sul proprio miglioramento personale, dunque via libera a corsi, studi e ricerche, anche da autodidatta. Per quanto concerne l’amore, per i single sarà meglio concentrarsi su altro.

Ariete (3° in classifica) - Continua il filone positivo e questo grazie alla Luna nel vostro comparto, ma occhio al Primo Quarto che vi spingerà al terzo posto in classifica. Una sfida, una prova o un certo esame vi attendono e le stelle invitano a non farsi trovare impreparati. Sarà bene non lasciarsi schiacciare da quell’agitazione che state custodendo dentro di voi da un po’. Fino al tardo pomeriggio godrete di una buona energia da sfruttare a tutti i costi. “Chi ha tempo non aspetti tempo”, questo sarà il vostro mantra della giornata.

Pesci (2° posto) - Aspettatevi una giornata promettente, in cui le vostre idee risulteranno vincenti e soprattutto fruttuose. In queste 24 ore sarà possibile porre i semi del prossimo raccolto, dunque via libera ai nuovi progetti. L’amore di coppia vivrà attimi d'intimità e intesa, anche coloro che ultimamente sono andati poco d’accordo potranno riconciliarsi. Non fate promesse che non potete mantenere, la parola data è molto importante. Delle sorprese saranno da mettere in conto.

Sagittario (1° in classifica) - Giornata che procederà nel verso giusto, sarete il segno più in forma dello zodiaco. Il vostro fascino risulterà maggiore che mai e questo giocherà a favore dei single e di tutti coloro che hanno chiuso una storia d’amore di recente.

Anche se la ferita è fresca, fare chiodo scaccia chiodo non servirà a niente, anzi. Prendetevi del tempo per metabolizzare la perdita e versate quante più lacrime possibile: alla fine vi sentirete meglio e sarete pronti a tuffarvi in avventure ancora più emozionanti di prima. Novità in arrivo all’interno della sfera lavorativa o di studio. Potreste fare un incontro inaspettato o rivedere una certa vecchia conoscenza.