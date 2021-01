Per la giornata di mercoledì 20 gennaio 2021 ci saranno delle incertezze emozionali che potrebbero coinvolgere il segno dell'Ariete, il segno dell'Acquario, anche se in minima parte, e quello dei Pesci.

Al contrario i segni del Cancro e dello Scorpione avranno a che fare con una considerevole ripresa in campo affettivo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo, segno per segno.

Toro al 'top' in amore

Ariete: avrete poco slancio nel dialogo, e una capacità di potervi destreggiare con le parole non molto elevata. In questo momento state vivendo una situazione di stallo amoroso difficile da “smuovere”.

Toro: l'amore per voi non conoscerà più segreti, anzi, si direbbe che or più che mai avrete a che fare con una sorprendente Venere in trigono che potrebbe cambiare le carte in tavola per i single, ma anche per qualche avventura.

Gemelli: le vostre vicende professionali potrebbero prendere una piega a vostro favore e sarà dunque anche più facile occuparvi di tante cose, come progetti e affari, messi insieme. Continuate così.

Cancro: sarete più affabili, ma anche più accorti nell'intrattenere determinati rapporti specialmente nella cerchia delle amicizie. Fidarvi potrebbe essere facile con qualcuno, ma molto difficile con qualcun altro.

Leone: essere prudenti sul lavoro dovrà essere la vostra imposizione con voi stessi, e dovrete anche essere meno inclini agli impulsi, ma non soltanto sul lavoro, anche nella sfera privata.

Il riposo potrebbe far bene alla vostra salute.

Vergine: vorrete molto da un affare che a conti fatti potrebbe essere molto deludente, ma non per questo vi darete per vinti alla prima occasione. Potreste non essere dell'umore giusto per svagarvi in compagnia.

Capricorno intraprendente

Bilancia: cambiare atteggiamento verso qualcuno di cui non vi fidate potrebbe portare ad una positività che non credevate di provare.

Nuovi incontri si profilano all'orizzonte, dovrete soltanto cogliere l'occasione giusta.

Scorpione: un attimo di relax potrebbe essere l'occasione per poter risollevare il morale, magari con una persona amica che saprà come farvi sorridere, soprattutto alla luce di qualche evento recente molto spiacevole.

Sagittario: essere di aiuto a qualcuno potrebbe essere molto produttivo per entrambe le parti, ma la serata sarà essenziale per poter “ricaricare le batterie” senza dover rinunciare a rimanere alzati fino a tardi.

Capricorno: ci sarà una intraprendenza maggiore man mano che trascorreranno le giornate, e questa segnerà un punto di svolta grazie ad una novità positiva che potrebbe farvi fare un salto di qualità considerevole.

Acquario: i guadagni sicuramente vi permetteranno di fare qualche passo in più per un acquisto da fare per la famiglia, ma non solo. In amore potreste avvertire una piccola gelosia o tensione che sarà subito messa a tacere.

Pesci: la pigrizia potrebbe inesorabilmente prendere il sopravvento, ma d'altro canto saprete come riprendervi da uno stato di apatia molto forte e partire carichi nel pomeriggio. Sicuramente produrrete molto.