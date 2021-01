Le stelle lasciano presagire che il 20 gennaio sarà una giornata positiva per la Vergine, che tuttavia dovrà stare attenta a non esagerare per non perdere il vantaggio appena ritrovato. La passione si riaccende per il Leone, al contrario potrebbe essere una giornata ricca di tensioni e agitazioni per il Toro. Ariete, attenzione al portafogli.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 20 gennaio 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 20 gennaio 2021

Ariete: durante le prossime 24 ore sarà bene far attenzione al portafogli, evitando le spese superflue e gli investimenti.

È un buon momento per la sfera pratica, ma la fretta di concludere un progetto potrebbe comprometterne il risultato. Meglio muoversi con cautela.

Toro: è una giornata sottotono per il segno, l'ansia e la tensione potrebbero avere il sopravvento agitando le acque all'interno dei rapporti interpersonali, soprattutto in amore e in famiglia. Meglio evitare le polemiche, potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Gemelli: l'oroscopo di mercoledì 20 gennaio lascia presagire una giornata ricca di positività ed entusiasmo. E' un ottimo momento per parlare di sentimenti, chi è alla ricerca di un riavvicinamento con il partner, dopo giorni di contrasti, potrà ristabilire l'equilibrio. Bene il lavoro.

Cancro: la settimana potrebbe esser iniziata con qualche imprevisto, magari un guasto o un pagamento in ritardo.

Dunque le stelle consigliano di mantenere la calma, evitare di dare in escandescenza e soprattutto rallentare i ritmi, per evitare un affaticamento fisico.

Leone: potrebbero essere 24 ore sottotono per il fisico. Potreste sentirvi fuori forma e privi di energie e questo potrebbe rendervi poco lucidi. Le stelle consigliano prudenza alla guida, meglio evitare le distrazioni.

Amore passionale.

Vergine: l'oroscopo lascia presagire una giornata molto positiva per il segno. Sia in amore che per quanto riguarda la sfera lavorativa gli astri sono dalla vostra parte, ma state attenti per evitare di perdere il vantaggio acquisito sarà bene cercare di dividersi equamente tra gli affari e la famiglia.

Bilancia: questa potrebbe essere una giornata positiva per gli affari e la sfera economica, qualcuno potrebbe ricevere un compenso in denaro o riscuotere un pagamento in sospeso.

Serenità in amore e in famiglia. Ok il fisico.

Scorpione: potrebbe essere una giornata sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi al fegato o ai reni, meglio tenere il fisico sotto controllo ed evitare gli eccessi, soprattutto a tavola. Bene i rapporti interpersonali.

Sagittario: le stelle lasciano presagire 24 ore ricche di passione e sensualità. E' un ottimo momento per le coppie, anche per chi desidera fare progetti per il futuro. Bene gli affari.

Capricorno: un nuovo incontro potrebbe cambiare in meglio questa giornata e anche le prossime. In particolare per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbero nascere interessanti collaborazioni o cooperazioni. Siete energici e in gran forma.

Acquario: sono ore di grande recupero per il fisco e per quanto riguarda i rapporti interpersonali, soprattutto quelli con la famiglia, dove nei giorni precedenti potrebbero essere nati dei contrasti.

Bene il lavoro, ma attenti alle rivalità.

Pesci: l'oroscopo del 20 gennaio lascia presagire una giornata di soluzioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica infatti potrebbero sbloccarsi delle situazioni vantaggiose. Bene il fisico. Amore passionale.