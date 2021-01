Cosa prevede l’Oroscopo per domani venerdì 22 gennaio? Avremo a che fare con una giornata prevalentemente normale, anche se qualche segno zodiacale potrebbe avere delle difficoltà nel corso delle ore. In linea di massima c'è chi sarà risoluto, chi avrà dei problemi da risolvere, chi avrà una buona giornata. Amore, lavoro, famiglia, soldi, fortuna, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Vergine (12° posto) - Non è affatto vero che più è meglio, anzi. Cercate di sfoltire i vostri impegni e doveri, perché vi stanno schiacciando.

Cercate piuttosto di concentrarvi su ciò che ha la precedenza e dedicate del tempo a quelle attività che vi appassionano. Attualmente vi pesa la sola idea che per raggiungere la vetta della montagna dobbiate fare tanta strada, ma cercate di concentrarvi solamente sul singolo passo da compiere ogni giorno.

Bilancia (11° in classifica) - Ci sono dei giorni in cui siete al meglio della forma fisica e mentale e poi ci sono altri giorni in cui siete completamente fuori fase. Le previsioni parlano di un venerdì ideale per fare le cose con calma e per programmare qualcosa da fare nel weekend. Qualcuno si sentirà poco bene, in tal caso sarà meglio evitare di uscire e riposare. Possibili problemi alla connessione.

Ariete (10° posto) - State per uscire fuori da un certo impiccio, ma attenzione agli imprevisti.

L'odierno aspetto astrale vi spingerà ad attuare una certa strategia, specie se da tempo siete in cerca di una soluzione e non sapete più dove sbattere la testa. La fortuna va aiutata, dunque continuate a fare delle ricerche approfondite e non tiratevi indietro davanti ad una sfida. Mal di testa in agguato!

Acquario (9° in classifica) - Siete stanchi di dire e fare le stesse cose, non ne potete proprio più!

In realtà nemmeno voi sapete che cosa volete davvero, dunque si può dire che siete piombati in una fase di profonda incertezza. Sarà bene seppellire l'ascia di guerra, poiché rimanere arrabbiati o provare rancore per una cosa accaduta tanto tempo fa, vi sta impedendo di vivere serenamente.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone (8° posto) - Tutti i nodi verranno al pettine e finalmente aprirete gli occhi davanti ad una certa situazione.

Finanze, immobili, affari, lavoro, queste saranno le tematiche che vi interesseranno maggiormente in queste 24 ore. Si prevedono delle uscite. Alle porte del weekend sarà bene cercare di porre un punto alle questioni aperte, in tal modo potrete chiudere la settimana con leggerezza.

Gemelli (7° in classifica) - Non dovrete avere paura di provare delle nuove strade, anzi le stelle dicono che siete pronti per farlo. Arriva un momento in cui nella vita è necessario fare il famoso salto nel buio: "Chi non risica non rosica". Non perdete tempo prezioso dietro a chi la tira per le lunghe. In questa giornata potrete dare un calcio definitivo alle vostre ossessioni e concentrarvi solamente su ciò che merita davvero.

Scorpione (6° posto) - Le preoccupazioni non portano a nulla di buono: eliminatele.

Sarà bene cercare di prestare più attenzione alle cose che vi ronzano attorno, dato che queste 24 ore potrebbero comportare qualcosa di nuovo. Le emozioni non vi mancheranno di certo, si prevedono possibili slanci di affetto con il partner o un familiare oppure un'amicizia più stretta.

Capricorno (5° in classifica) - Occhio alla pressione o agli sbalzi di umore in questo venerdì che si prevede così così. In generale avrete a che fare con una giornata buona, ma c'è sempre qualcosa che vi infastidisce, forse perché date troppo retta ai dettagli. State pensando ad una ristrutturazione o ad un cambiamento del mobilio: via libera!

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro (4° posto) - L’oroscopo rivela che sarà un venerdì di netta ripresa.

Il lavoro e la creatività risulteranno favoriti, per cui potreste ricevere un complimento o addirittura una promozione. Anche coloro che hanno avuto dei problemi economici, in giornata otterranno un aiuto efficace anche se potrebbe essere necessario dover fare un passo indietro. Discorsi importanti con il partner, nuovi progetti in vista.

Pesci (3° in classifica) - L’oroscopo della giornata si presenta molto buono. Sul fronte sentimentale, qualcosa comincerà finalmente a smuoversi. Con il partner di sempre, presto potrete gettare le basi di un futuro roseo. Da tempo state rinviando una certa cosa che vi sta molto a cuore, ed ecco che le stelle invitano a ripristinare quel progetto e a portarlo avanti: tenete duro!

Sagittario (2° posto) - Tutto è bene quel che finisce bene, infatti in queste 24 ore risolverete un certo grattacapo grazie alla vostra risolutezza.

Nei giorni scorsi avete fatto i conti con un problema spinoso e con il vostro stato di salute non proprio salutare. Ebbene, da questo venerdì la musica cambierà e finalmente potrete scatenarvi. Fascino stellare: i single potranno catturare l'attenzione della persona interessata.

Toro (1° in classifica) - L'oroscopo vi sorride per questo venerdì pieno di spunti e di buone idee. Qualcosa o qualcuno vi faranno sorridere. "Rivitalizzare", sarà questa la parola d'ordine del giorno e che invita a ridare vita a quelle cose ormai smorte o quasi appassite. Dedicatevi al giardinaggio o alla scrittura, perché un'attività creativa vi sarà di grande supporto mentale in questo periodo così difficile per voi.