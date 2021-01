Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domani giovedì 21 gennaio? La Luna in Toro spingerà verso le questioni introspettive irrisolte. Nel caso dei Cancro, si parla di una certa emotività che rischierà di scombussolare la giornata. Non andrà di certo meglio ai Pesci, che si sentiranno lunatici. Tuttavia, questa giornata porterà anche dei grandi chiarimenti, cambiamenti ed entusiasmo in più. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Scorpione (12° Posto) - Luna in opposizione potrebbe creare noie, ma siete un segno pieno di risorse e sagace, quindi vi basterà tirare fuori queste qualità per cavarvela egregiamente.

Rifugiate le complicazioni, specie nel caso in cui stiate navigando in acque difficili. Avete chiaramente bisogno di ripristinare un certo equilibrio, tuttavia cercate di non arrabbiarvi e mantenete un buon self control.

Pesci (11° in classifica) - Giovedì pesante, ma potrete trasformare ogni stortura sfruttando la vostra creatività. In queste 24 ore potreste risultare lunatici e scontrosi, perciò non saranno da escludersi liti e crisi di pianto. Siete arrivati a un punto del vostro percorso in cui o andate avanti oppure tornate indietro e cambiate strada: decidete con calma.

Cancro (10° posto) - I livelli della vostra emotività, in questo giovedì, saranno talmente alti che potreste anche finire per mettere in dubbio tutte le scelte fatte sinora.

Le stelle parlano di una certa crisi che tornerà a invadervi la mente, forse non avete messo sul piatto tutti i pro e i contro del caso. Non è facile trattare con voi, ma in queste 24 ore lo sarà ancora meno. Rivedete delle abitudini, perché risultano essere molto stressanti.

Leone (9° in classifica) - Ci sono stati dei cambiamenti da affrontare e soprattutto da accettare.

In queste 24 ore l'oroscopo dice che potreste rimettere tutto in discussione, ma sarà meglio cercare di non compiere dei passi troppo azzardati. La vostra determinazione potrebbe fare i capricci, qualcuno potrebbe anche porgervi una critica facendovi scattare.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Gemelli (8° posto) - Dei dubbi potrebbero bussare alla vostra porta, ma le stelle invitano a non andare nel panico.

In questo periodo risultano essere favoriti i nuovi inizi e/o le separazioni. C'è qualcosa di tossico all'interno della vostra quotidianità, forse una relazione d'amore o un'amicizia insana: tagliate la corda il prima possibile. Un buona camomilla vi aiuterà a conciliare il sonno .

Ariete (7° in classifica) - Calma, pacatezza e tranquillità, saranno queste le cose che ricercherete in questa giornata. Siete sempre voi a spronare gli altri a darsi da fare, ma non potete continuare a tenere sotto controllo ogni cosa. Grazie a un atteggiamento controllato e a un linguaggio comprensivo, riuscirete a rompere ogni disagio. Cercate di tenere sempre a portata di mano il piano B e C, perché non si sa mai.

Bilancia (6° posto) - Le previsioni astrologiche del 21 gennaio dicono che sarete alla ricerca di una soluzione che possa permettervi di vivere con scioltezza la quotidianità: a quanto pare c'è qualcosa che vi pressa.

Assumetevi le vostre responsabilità e cercate di aggiustare il tiro: "errare è umano, perseverare è diabolico". Non avete niente di cui incolparvi, non assegnatevi inutili punizioni.

Sagittario (5° in classifica) - Giornata che filerà nel verso giusto, ma cercate di non svelare troppo i vostri pensieri. All'interno di un rapporto è sempre bene mantenere un certo livello di mistero, dunque astenetevi dal rispondere a certi commenti sciocchi presenti sul web. In questo periodo cercate di pensare di più agli altri e di essere meno egocentrici, vi farà un gran bene.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario (4° posto) - "La calma è la virtù dei forti" dice un proverbio e voi di calma ne avrete da vendere in questo splendido giovedì, che invita a uscire di casa e a respirare aria pulita.

Il vostro compleanno vi riserverà mille emozioni e sorprese, organizzate qualcosa per l'occasione. Sarete pieni di entusiasmo e acchiapperete consensi. State combattendo una certa battaglia, ma in questo periodo avrete una gradita tregua.

Capricorno (3° in classifica) - L'oroscopo del giorno mette in risalto l'amore e gli affetti personali. Vi sentirete più felici e sorridenti, inoltre avrete modo di trascorrere del tempo prezioso con coloro che amate. Si prevedono dei movimenti di denaro, ma anche delle uscite. Sarà la giornata giusta per riordinare la casa o per rinnovare il mobilio. Le vostre buone intenzioni non passeranno inosservate.

Vergine (2° posto) - Da questo giovedì al prossimo lunedì avrete le idee chiare, quindi potrete passare in rassegna tutto quello che vi riguarda da vicino.

Coloro che sono stati poco bene, o che hanno trascorso delle brutte nottate insonni, finalmente torneranno a dormire serenamente e a stare bene. L'amore di coppia si farà più intenso e compatto, eventuali mancanza verranno colmate.

Toro (1° in classifica) - Giornata al top per voi che avrete la Luna in esaltazione. Tutte le vostre qualità (ma anche i vostri difetti) verranno accentuati. È giunto il momento di rompere gli schemi e di provare nuove cose. Sarete pronti a vivere nuove avventure e a incamminarvi verso un futuro pieno di occasioni e possibilità: siate originali. Sarà bene tagliare i ponti con il doloroso passato ed evolversi.