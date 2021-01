L’Oroscopo di domani sabato 23 gennaio pone in risalto importanti variazioni che riguarderanno gran parte dei segni zodiacali. La Luna sarà in Gemelli e questo aggiungerà un tocco di malizia e leggerezza, che permetterà di scrollarsi di dosso tutte quelle problematiche e difficoltà sorte ad inizio anno. Delle novità busseranno alla porta dei segni d’acqua, ma vediamo nel lo specifico che cosa prevedono gli astri per questa giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Acquario (12° posto) - Del lavoro arretrato o una certa questione familiare vi renderanno un po’ nervosi e irascibili, ma questo “disagio” durerà soltanto fino a metà pomeriggio, dopodiché, come già rivelato nell’oroscopo del weekend, avrete a che fare con un fine settimana al top.

Potrete appoggiarvi ai numerosi flussi planetari che promettono una svolta. In amore potrebbero esserci delle difficoltà di comunicazione, ma se i sentimenti sono forti, ogni tempesta potrà essere superata.

Toro (11° in classifica) - Via la Luna dal vostro campo e questo potrebbe lasciarvi profondamente indisposti e lunatici. Per gran parte del tempo vi sembrerà di stare su una giostra interminabile e non vedrete l’ora di chiudere eventuali impegni. Lavorate sodo per tutta la settimana, ma cercate di non sovraccaricarvi di doveri e prendetevi un po’ di tempo tutto per voi. In serata avrete voglia di pizza e serie tv, ma non fate troppo tardi altrimenti scombussolerete tutto il vostro ritmo biologico.

Sagittario (10° posto) - Si chiude un’altra settimana della vostra vita e in questo sabato vi renderete conto di come anche gennaio stia per concludersi.

Dunque questa sarà la giornata del risveglio, finalmente arriverà la scossa che vi desterà dal vostro lungo stato di letargia. A quanto pare aprirete gli occhi e farete i conti con la realtà. Starsene con le mani in mano significa rinunciare a ogni possibilità di vivere una vita migliore e più entusiasmante. Con la Luna in Gemelli sarà meglio prendere tutto sul serio.

Leone (9° in classifica) - Anche se la classifica non si presenta granché fortunata, voi nati del Leone avete sempre una via d’uscita a portata di mano. A quanto sembra, in mattinata avrete a che fare con una certa situazione familiare o lavorativa che potrebbe causarvi affanno. La distrazione vi sarà nemica, in effetti non è facile focalizzarsi quando vi frullano in mente troppi problemi.

Cercate di smaltire i vostri doveri, così domenica sarete liberi di fare quello che volete: su con la vita! Per i single i flirt non mancheranno, qualcuno inizierà una nuova serie tv.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Bilancia (8° posto) - Sabato interessante anche se avrete quei soliti compiti di cui occuparvi. La cervicale potrebbe tornare a infastidirvi, questo per via degli sforzi eccessivi e dello stress a cui siete sottoposti quotidianamente. Chiedete al partner di farvi un massaggio, sarà un’ottima scusa per riaccendere la fiamma, specie se ultimamente sembra essersi sopita. Da giorni avete bisogno di più tempo, perché vi sentite impazzire. A partire da questa giornata dite basta alle paure che inconsapevolmente continuate a nutrire.

Da alcuni confronti verranno fuori delle idee vincenti.

Ariete (7° In classifica) - Questa incerta settimana, sta per andare via e in queste 24 ore un capitolo di chiuderà. Chi potrà permetterselo, si tufferà nell’avventura provando cose nuove e sperimentando un sentimento profondissimo. Ascolterete musica, leggere dei libri interessanti, guarderete la televisione, insomma le emozioni non vi mancheranno di certo grazie a una di queste attività. Chi è single e vive da solo, sarà pronto a prendere posizione su questa vicenda e a stravolgere ogni equilibrio. Occhio alle scaramucce, focalizzatevi su voi stessi.

Cancro (6° posto) - Nella prossima settimana la Luna tornerà da voi e questo fatto chiuderà per sempre quel capitolo spinoso che state vivendo tutt’ora.

In questo sabato vi ritroverete a letto, forse perché sarete indisposti. Qualcosa o qualcuno potrebbero farvi storcere il naso, ma in serata tutto finirà bene e arriveranno delle novità. Non è semplice conciliare il lavoro con le faccende private, inoltre non avete le idee tanto chiare sul vostro futuro. In ogni caso, a partire da questo sabato e nelle successive 48 ore, potrete staccare la spina. Basta incubi notturni.

Scorpione (5° in classifica) - A partire da questa giornata non vi sentirete più pessimisti, anzi. Se per tanto tempo non avete fatto altro che accampare scuse, magari dicendovi di non avere l’età o di non essere portati per fare una certa cosa, adesso ritroverete una maggiore fiducia in voi stessi. Nessuno nasce con il sapere in mano ed ogni cosa si apprende con l’impegno e la costanza (a qualunque età e in qualsiasi circostanza).

Dunque, non indugiate ancora, perché ogni singolo giorno è preziosissimo. Questa che state vivendo non è una prova generale, quindi vivete al massimo. Con le vostre emozioni sotto controllo, potrete lasciarvi guidare da una rinnovata ispirazione. Occhio alle novità previste in giornata.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Capricorno (4° posto) - Sotto il profilo astrologico avrete un sabato promettente, ma la domenica andrà diversamente. Dunque, cercate di tagliare corto davanti ai discorsi spinosi e alle situazioni che non vi ispireranno sicurezza: meritate di gustarvi un giorno di santa pace. L’amore di coppia tornerà a remare nello stesso senso e questo sarà più che positivo. Coloro che hanno vissuto un tradimento o che sono stati raggirati, faticano a fidarsi di nuovo, ma un rapporto senza fiducia non si può considerare sano: tagliate i ponti e fuggite via!

In queste 24 ore prenderete ogni cosa con leggerezza e vi sentirete meglio.

Vergine (3° in classifica) - Stimolo e creatività faranno parte di questa splendida giornata anche se fuori il maltempo potrebbe farsi sentire. Non vi lascerete turbare da niente e nessuno, anzi sarete orientati verso il futuro. Ogni dubbio scivolerà via, così come quella sensazione di inadeguatezza e confusione che avete provato nei giorni addietro. Qualche coppia sembra avere un programma in serbo, forse una convivenza, un trasloco, un figlio o un matrimonio, ebbene, in queste 24 ore tutto vi risulterà più limpido. Relax davanti alla televisione.

Pesci (2° posto) - Sabato con qualche impegno, ma riuscirete a cavarvela senza alcuna difficoltà. Anche se avrete la testa tra le nuvole, sarete più sorridenti e indulgenti che mai.

Evitate di mettervi troppa pressione addosso. State inseguendo un sogno, ma se per raggiungerlo dovete rimetterci in salute, allora non ne vale assolutamente la pena. Dunque, cercate di rallentare e assaporate questa lieta giornata che porterà una certa novità. Ristrutturazioni in atto: qualcosa bolle in pentola da tempo. Il partner potrebbe sorprendervi.

Gemelli (1° in classifica) - Con la Luna nel proprio domicilio non si potrà sbagliare un colpo. Ed ecco che in questo sabato tutti i nodi verranno al pettine e farete i salti di gioia. Il vostro portafoglio, ma anche la vostra pazienza, sono stati messi a dura prova tra novembre e dicembre. In questo weekend vi ritaglierete del tempo per ragionare sul da farsi e partire all’attacco nella seguente settimana.

Qualche programma potrebbe saltare, ma va bene così perché potrete starvene a casa a rilassarvi con la famiglia o con la vostra amica tv. Vi concederete qualche peccato di gola. Controllate i notiziari, potrebbe esserci qualche novità o notizia interessante.