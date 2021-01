L'Oroscopo del weekend 23-24 gennaio è pronto a svelare come si concluderà la settimana. La Luna sarà in Gemelli, dunque si prospettano 48 ore animate e imperdibili per chi è nato sotto tale segno. I Pesci avranno la testa tra le nuvole, mentre i Sagittario saranno molto spensierati.

Scopriamo le previsioni delle stelle per questo fine settimana.

Previsioni dell'oroscopo del fine settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'oroscopo mette in guardia dalle possibili scaramucce che potrebbero nascere in queste 48 ore. Sarà meglio concentrarsi su ciò che conta davvero, ma soprattutto sulle proprie passioni.

Siete un segno mutevole, diciamo lunatico. Cercate di prendere queste due giornate così come vengono e toglietevi qualche sfizio. Possibili conoscenze o incontri: rompete il ghiaccio e fatevi avanti per primi.

Toro - C'è qualcosa che vi ha turbato in settimana, forse non vi siete tolti una certa soddisfazione oppure sono state prese delle decisioni poco promettenti. Comunque sia, in questo fine settimana sarete carismatici e inarrestabili. Vi libererete di ogni risentimento e fisserete dei nuovi progetti o obiettivi. Qualcuno sarà in attesa di risultati o risposte, forse per via di un certo esame avvenuto in settimana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, con il partner potrebbero spuntare dei dissapori o gelosie.

Gemelli - Le previsioni astrali annunciano un weekend favoloso grazie alla Luna nel vostro segno.

La voglia di uscire e di socializzare sarà altissima. Non riuscirete a stare fermi un solo secondo e avrete un sacco di cose da fare. Si prevede tanto movimento, qualcosa di bello o di avventuroso vi staccherà dalla solita monotonia. Con il partner occorrerà scendere a compromessi su una determinata questione. Vi concederete qualche golosità extra a tavola.

Cancro - Il vostro sarà un fine settimana da trascorrere allegramente. Potrete riposare e sospendere ogni impegno quotidiano. Avrete più tempo per voi stessi e la famiglia. Il vostro corpo necessiterà di un assoluto riposo, per cui cercate di non sottoporvi a grossi sforzi fisici. Coloro che potranno permetterselo, potranno trascorrere 48 ore nelle loro seconde case.

Una bella passeggiata nella natura vi rinfrancherà lo spirito.

Oroscopo del weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - Chi ha dei figli piccoli, in questo weekend si ritroverà a trascorrere del tempo di qualità assieme a loro e questo ripristinerà l'equilibrio e l'armonia familiare. Le stelle annunciano 48 ore all'insegna del buon umore. I single e coloro che vivono da soli, usciranno e vivranno un'emozione in più. In questo caso i flirt non mancheranno, ma sarà bene non buttarsi a capofitto in nuove storie, anzi sarà meglio limitarsi a delle lunghe chiacchierate almeno fino a che non si avrà la totale certezza che per quella persona valga la pena correre qualche rischio in più.

Vergine - Le previsioni astrali di questo fine settimana parlano di chiarimenti, progetti e voglia di lasciarsi andare.

Dopo una serie di alti e bassi vissuti nei giorni precedenti, avrete solamente voglia di stare per conto vostro. C'è chi dovrà riordinare la casa e chi invece si rilasserà davanti ad una bella trasmissione televisiva. Sabato sera farete le ore piccole, tanto domenica potrete alzarvi con calma e senza correre! Possibili telefonate o messaggini, a quanto pare qualcuno si metterà in contatto con voi.

Bilancia - In questo fine settimana potreste annoiarvi ma anche divertirvi, tutto dipenderà da voi e dalla mole di lavoro da sbrigare. Comunque sia, cercate di semplificare e di rimandare gli impegni alla seguente settimana. Staccare la spina permetterà al corpo e alla mente di rigenerarsi. Tendete a soffrire di dolori alle ossa o di mal di testa, perciò sarà bene ritagliarsi del tempo per se stessi.

Serate a base di film e buon cibo.

Scorpione - Weekend in cui avrete il controllo delle vostre emozioni. Vi sbarazzerete di ogni ostacolo e impegno che vi hanno tormentato per tutta la settimana. Avrete due giorni perfetti per metabolizzare gli ultimi cambiamenti e per prepararvi ad un certo viaggio. Sabato sera potreste trovare ispirazione dietro ai fornelli e sperimentare una nuova ricetta. Domenica mattina vi sveglierete con più calma, ma nel pomeriggio sarete invasi da una disagevole sensazione.

L'Oroscopo del fine settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Sarà bene prestare attenzione alle mattinate di sabato e domenica, mai scherzare con la Luna in Gemelli! Vi sentirete più spensierati che mai e questo vi spingerà a improvvisare facendo di testa vostra.

Sarete così passionali e scherzosi, trascorrerete delle ore spensierate e piene di leggerezza. Chi ha dei figli piccoli, si divertirà assieme a loro. Chi lavora, dovrà cercate di prendersi del tempo per lo svago.

Capricorno - Dopo una settimana affaccendata, avrete da fare le pulizie di casa o la spesa. Per voi la pausa non esiste, ma in questo weekend chiedere aiuto ad un familiare o al partner. Cercate di non tenere il piede in due scarpe: prendete posizione. "Si chiude una porta e si apre un portone", perciò se avete appena concluso una certa attività, presto ne troverete un'altra ancora più importante.

Acquario - Fine settimana al top con Sole, Mercurio, Giove e Saturno nel vostro domicilio. Le vostre lotte potrebbero prendere una svolta inaspettata, inoltre sarete più aperti, gioviali ed ottimisti.

Ritroverete un certo equilibrio e questo vi permetterà di essere una spanna sopra gli altri. Potreste avere a che fare con un confronto interessante, ma bandite le discussioni sui social perché esse sono troppo volgari e inconcludenti. Passione alle stelle per chi si ama.

Pesci - Le stelle dicono che in queste 48 ore avrete la testa tra le nuvole. Fortunatamente, essendo il weekend di riposo, potrete permettervi ogni forma di distrazione. Prendete la vita con maggior leggerezza, ultimamente vi state stressando troppo. Qualcuno si ritroverà ad uscire e a trascorrere delle ore all'aria aperta. Bene l'amore di coppia, ma anche per i single potrebbero arrivare dei graditi risvolti: mai dire mai.