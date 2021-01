Si avvicina l'anno del Bue di Metallo Yin secondo l'astrologia cinese, e va dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Si prospetta come un anno intenso, fatto di lavoro instancabile e di tanta determinazione sugli affari. Difatti il Bue è un segno concreto e molto pragmatico, che mette al centro di ogni cosa la professione e il senso del dovere. Questa inclinazione lo rende anche molto legato alla sfera materiale più che a quella immateriale. Perciò in amore, nonostante sia molto fedele e legato al proprio partner, è molto più attento alle esigenze pratiche che non ai sentimenti.

Va ricordato che l'astrologia cinese si basa sull'anno di nascita, e non sul mese.

In basso sono presenti tutti i segni dell'oroscopo cinese rapportati all'anno del Bue, il quale avrà inizio il 12 febbraio 2021.

Dal segno del Topo a quello del Coniglio

Topo: sarà un anno di crescita, di esperienze nuove dal punto di vista professionale ma anche di emozioni che porteranno a piacevoli incontri. La vita di tutti i giorni si prospetta serena e con qualche novità di tanto in tanto che miglioreranno il vostro stile di vita.

Bue: normalmente il segno corrispondente all'anno è abbastanza sfortunato, quindi ci saranno molte giornate in cui tenderete ad affaticarvi e a sentirvi molto fuori luogo nel contesto in cui vivete.

Nei momenti in cui dovrete fare delle scelte, sarà saggio prenderle con estremo raziocinio.

Tigre: avrete una scarsa volontà di comunicare, quindi questo sarà un anno in cui tendenzialmente vorreste stare da soli.

Avrete bisogno di maturare e di sviluppare un senso di responsabilità maggiore, anche se apparentemente siete persone molto “ferme” nelle vostre idee.

Coniglio: dovrete focalizzarvi su voi stessi e sulle vostre condizioni di salute, oltre che quelle legate alla sfera professionale. La timidezza potrebbe seriamente prendere il sopravvento, e se effettivamente sarà così potreste avere poche occasioni di incontro.

Dal segno del Drago al segno della Capra

Drago: ci sarà molto stress a permeare l'atmosfera, soprattutto in quei contesti in cui semplicemente vorreste staccare un po' la spina. D'altro canto però sarà necessario rimanere con i piedi per terra e dedicarsi maggiormente alla famiglia e al partner.

Serpente: sarete tra i favoriti. Molto fortunati e sereni dal punto di vista amoroso, avrete anche una maggiore propensione a risolvere i problemi che si presenteranno nella vita quotidiana e tante possibilità sul lavoro e sugli affari.

Cavallo: avrete un atteggiamento molto determinato, tanto che più che intraprendente apparirete molto inquieti e impulsivi. Se sul lavoro dovrete cercare di moderare la vostra condotta, in amore potrebbe inaspettatamente favorire il dialogo nella coppia e dunque anche un confronto più aperto.

Capra: ci saranno molti momenti in cui vi lascerete andare a nostalgie e sentimentalismi, e quest'anno potrebbe non essere eccellente se non vi dedicherete abbastanza alla praticità della quotidianità e del lavoro. Dovrete accantonare la sfera emotiva in modo più tenace.

Dalla Scimmia al Maiale

Scimmia: saprete sfruttare al massimo ogni occasione che si presenterà davanti ai vostri occhi. Ci sarà un continuo confronto fra voi e le persone, fra voi e l'ambiente circostante, e queste osservazioni saranno un valido espediente anche per poter evolvere come persone.

Gallo: le due parole chiave di quest'anno saranno “ottimismo” e “fortuna”. Questa combinazione sarà vincente per il lavoro e gli affari in generale, portandovi a traguardi eccellenti, ma cercate di dare rilievo anche alla sfera sentimentale e a quella emotiva.

Cane: la moderazione dovrà essere la vostra “bandiera”, perché ora come ora eccessivo stress e l'inizio di progetti troppo gravosi per voi potrebbero portarvi a dei crolli emotivi. A tal proposito, avrete bisogno del sostegno della famiglia e degli amici, anche per piccole cose.

Maiale: ci potrebbero essere delle separazioni imminenti, dunque sarà bene ponderare determinate situazioni e prendere decisioni con molta tranquillità. La malinconia potrebbe risultarvi molto pesante, se non normalmente non siete in grado di gestirla.