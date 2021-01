L’Oroscopo di domani, domenica 24 gennaio, è pronto a svelare dettagliatamente come si chiuderà questa settimana con la Luna ancora in Gemelli. Chi ha vissuto dei giorni tesi e pieni d’ansia, in queste 24 ore potrà staccare la spina e rilassarsi. Si prevede un buon recupero generale per i nati del Cancro mentre, la Bilancia avrà una giornata magnificamente positiva. Amore, lavoro, soldi, fortuna, salute approfondiamo ogni aspetto attraverso la classifica e le previsioni degli astri.

Previsioni astrologiche dei quattro segni meno fortunati del giorno

Sagittario (12° posto) - Domenica un pochino confusa e sottotono, non ve la sentirete di interloquire o di svolgere i vostri compiti.

Approfittate di queste 24 ore per prendervi una bella pausa. Staccare la spina dal solito trantran vi permetterà di rigenerare mente e corpo. Qualche nativo di questo segno ha intrapreso una nuova conoscenza, ma il vero amore potrebbe nascondersi proprio dietro a quella persona che avete sempre avuto di fronte agli occhi.

Capricorno (11° in classifica) - L’oroscopo del 24 gennaio preme affinché vi prendiate un po’ di tempo per riflettere. Ci sono delle circostanze da dover chiarire e sarà bene cercare di farlo prima dell’inizio della nuova settimana. Ultimamente vi sentite strani, come se vi mancasse qualcosa, inoltre siete stanchi di dire e fare le stesse cose. Presto vi toglierete quel sassolino dalla scarpa, infatti le previsioni astrali annunciano l’avvicendarsi di un periodo di grande chiarezza e innovazione.

Toro (10° posto) - Quel senso di disorientamento che provate da un bel po’ di giorni, vi tormenterà ancora di più in queste 24 ore definite “buie” dalle stelle. Se da un lato vorreste essere altrove, da un altro non sapete nemmeno che cosa volete veramente. Si può dire che siete in un periodo di transizione, ma non mettetevi alcuna fretta e prendetevi tutto il tempo necessario per trovare la vostra strada.

L’amore di coppia necessiterà di un confronto, cercate di mantenere i toni pacati e di avere la mente aperta.

Ariete (9° in classifica) - Ancora una settimana e potrete lasciarvi alle spalle le disavventure di questo gennaio. Delle situazioni risultano essere cambiate, ma siete in una sorta di fase di rodaggio: dovete oliare un certo meccanismo. Una notizia ricevuta di recente, ancora vi dara da pensare.

In questa domenica, mente e cuore saranno chiamati in causa, perché ci sarà della confusione da sistemare e dovrete cercare di farlo entro lunedì. Possibili litigi in vista, forse con il partner o con un familiare.

L’oroscopo del giorno: i segni nella media

Scorpione (8° posto) - Spesso vi accusano di rivangare delle vecchie questioni o di vivere nei ricordi di un tempo che non tornerà mai più. Dunque, è tempo di fare dei cambiamenti e questa sarà la giornata migliore per porre le fondamenta del vostro stesso miglioramento. L’amore e i sentimenti risulteranno compatti, quindi eventuali litigi e recriminazioni verranno dimenticati. Sarete determinati verso certe faccende, anche se dentro di voi vi sentirete stanchi di occuparvi di ogni cosa. La buona notizia è che nei prossimi giorni tutto si sistemerà e qualcuno potrebbe anche ricevere una dichiarazione o una sorpresa.

Leone (7° in classifica) - Le previsioni astrali di questo 24 gennaio mettono in risalto la vostra caparbietà che, in queste 24 ore, risulterà a dir poco maestosa. Avrete a che fare con i vostri soliti pensieri, magari perché non sarete più tanto sicuri di una certa decisione. Rispetto a prima, ci sono stati dei miglioramenti. Si prevede una domenica piena di buon senso, vi prenderete poco sul serio e vi divertirete. In famiglia tornerà il sereno e dei progetti vecchi potranno essere ripristinati. Nella vita, guai a indugiare troppo altrimenti si rischia di vedersi sfumare i propri sogni!

Cancro (6° posto) - L’oroscopo parla di una domenica piena di forze e di speranze: sarete in recupero! Vi scrollerete tutte quelle tensioni e ansie vissute ad inizio settimana e finalmente vi aprirete alle novità.

In questa giornata sarà meglio evitare di uscire o di fare compere, anzi prediligete le attività più rilassanti e da fare tra le mura domestiche. Sarà molto importante che cerchiate di riposare il più possibile poiché state combattendo una battaglia interiore e dovete riacquisire le forze entro lunedì. Qualche nativo di questo acquatico segno sentirà la forte esigenza di vuotare il sacco. I più giovani trascorreranno la domenica a guardare serie tv.

Vergine (5° in classifica) - Valutazioni in corso in queste 24 ore che chiudono una settimana poco promettente. Avete fatto a cazzotti contro un certo malessere o forse avete avuto troppi impegni stressanti. Comunque sia, in questa domenica tornerete a riprendervi totalmente a patto che stacchiate la spina.

Non sfidate il vostro corpo, perché a lungo andare rischierete di sbattere contro un problema ancora più grosso. Sistemate l’agenda: avere gli appuntamenti settimanali bene in evidenzia vi aiuterà a tenere il passo e a placare quella sensazione di essere indietro.

Classifica e oroscopo dei segni più fortunati della domenica

Pesci (4° posto) - L’oroscopo di domani 24 gennaio vi vede alle prese con delle attività creative che richiederanno il vostro massimo sforzo mentale. Sarete vulcanici. Fortunatamente la fortuna e l’ispirazione saranno al vostro fianco in queste 24 ore, che voleranno via in un battibaleno. Apritevi all’amore, ascoltate con più attenzione il vostro partner e non siate scontrosi con i familiari. Febbraio o marzo potranno essere i mesi migliori dell’anno, la magia sarà nell’aria!

intanto verso la metà del pomeriggio potrete rilassarvi. Novità, emozioni o sorrisi non mancheranno.

Acquario (3° in classifica) - Giornata che prometterà qualcosa in più rispetto al resto della settimana appena conclusa. Sarà il momento migliore per tirare le somme e fare il punto della situazione personale, lavorativa, sentimentale e familiare. C’è qualcosa che bolle in pentola da molto tempo e in queste 24 ore avrete modo di chiudere un certo affare. Tutti i nodi verranno al pettine. L’amore di coppia vivrà dei momenti magici: si prevedono scintille sotto le lenzuola.

Gemelli (2° posto) - Sarete un vulcano in questa domenica che prometterà tante belle cose. L’amore sarà al centro dell’attenzione, quindi i single avranno maggiori occasioni per fare colpo.

In un anno la vostra vita è cambiata, non si può dire che siete la medesima persona di prima. Avete perso delle relazioni o delle cose che credevate indissolubili, ma vi siete rafforzati. Tutto ciò entro l’estate vi aprirà nuovi orizzonti, del resto si suol dire: "si chiude una porta e si apre un portone”. Qualcuno potrebbe contattarvi.

Bilancia (1° in classifica) - L’oroscopo di questa domenica vi consegna al primo posto in classifica! Aspettatevi di tutto, potrebbero anche aprirsi delle porte importanti. Un’occasione vi si paleserà dinanzi agli occhi e dovrete essere scaltri a coglierla al volo. Cercate di migliorare la vostra prontezza di riflessi e lavorate su quei progetti che vi stanno a cuore: basta procrastinare, portate al termine le cose!

L’amore si mostrerà compatto, potreste anche sorprendere il partner con una cena a lume di candela o con un massaggino intimo. Evitate di fare le ore piccole, specie se lunedì dovrete necessariamente alzarvi presto.