Un Oroscopo particolarmente interessante si preannuncia per l'ultima settimana di gennaio, la quale trascorrerà sotto un cielo astrale importante. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, la Luna in Cancro sprigionerà tutta la sua potenza per poi culminare con il plenilunio di giovedì in Leone. Tutto ciò permetterà di porre un punto a quelle situazioni lasciate in stand-by. Da una parte c'è chi avrà un calo totale, come nel caso dei Capricorno, dall'altra parte c'è chi spiccherà il volo (come l'Ariete).

Approfondiamo cosa hanno in serbo le previsioni delle stelle della settimana da lunedì 25 a domenica 31 gennaio relativamente ad amore, lavoro, fortuna, soldi e salute.

Previsioni astrologiche, la settimana per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - La voglia di spiccare il volo e provare cose nuove caratterizzerà quest’ultima settimana di gennaio. Avrete modo e tempo di fare la resa dei conti e trarre nuovi spunti. Non siete un segno sprovveduto o privo di coscienza, perciò nella prossima settimana potrete fare affidamento su ottime stelle: mettetecela tutta. Guardatevi attorno e cercate di trarre ispirazione. Occhio ai ritardi e agli imprevisti che spunteranno nei prossimi giorni, non dovrete abbassare la guardia per nessuna ragione.

Toro - Settimana turbolenta e con una serie di imprevisti in agguato. Dovrete fare i conti con un risultato inaspettato che sconquasserà ogni certezza. Nonostante queste premesse, l’oroscopo invita a darsi da fare, perché una volta superata la tempesta avrete modo di proseguire nella navigazione senza più problemi.

La fedeltà di coppia è importante per voi, se nutrite dei dubbi allora fareste bene a fugarli parlandone con il partner. Avrete molte cose da fare sia in casa che fuori.

Gemelli - Le previsioni della settimana al 31 gennaio dicono che vi ritroverete immersi in migliaia di faccende improrogabili. Nonostante manchi un sacco di tempo prima della bella e calda stagione, fareste bene a cercare di ripristinare la forma fisica.

Non eccedete con gli sforzi e prendetevi cura della vostra alimentazione. In settimana avrete modo di riorganizzarvi, inoltre riceverete una gradita notizia. Potreste anche fare dei sogni premonitori.

Cancro - Scivola via questo primo mese dell'anno, che non è andato come sperato. In parte, la causa di questo avvio poco slanciato è stato causato dal Sole in Capricorno, ma in quest’ultima settimana di gennaio vi libererete di questi influssi poco positivi.

Anche se tra voi e il mondo esterno avete imposto una sorta di muro, nei prossimi giorni tornerete sui vostri passi. L’ansia che vi ha tormentato, scemerà via anche se non del tutto, però avrete più spazio su cui muovervi e agire, inoltre prenderete il toro per le corna. L’amore di coppia andrà più che bene anche se qualcuno potrebbe essersi stancato del proprio partner.

L'oroscopo per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - Questa settimana sarà determinante per tutte quelle questioni che vi portate dietro da tempo. Non saranno da escludersi degli spostamenti, le stelle parlano di trasformazioni, cambiamenti, transizioni. Attenzione maggiore sarà riservata al comparto economico e alla salute, specie se tendente a soffrire di dolori articolari o di mal di testa.

L’amore sarà interessante a partire da giovedì, con la Luna Nuova nella vostra casa che accenderà la passione. In primavera, i single saranno pronti a vivere una nuova avventura, intanto sarà bene farsi trovare pronti.

Vergine - La settimana procederà speditamente come un razzo. In men che non si dica vi ritroverete già al weekend. Le vostre mattinate saranno fittissime di impegni, vi comporterete in modo stacanovista, ma ciò vi porterà a crollare la sera. I più giovani dovranno sostenere una prova importante, forse un esame o una verifica, oppure un colloquio. Occhi bene aperti sul comparto lavorativo ed economico. Pur lavorando, non riuscite a sostenere le spese che risultano più salate che mai. Qualcosa non tornerà nei vostri conti, verificate.

Bilancia - Settimana incentrata sulla vostra persona, a quanto pare vi metterete a dieta o incomincerete a seguire un programma di fitness. Avrete modo di trascorrere del tempo all’aria fresca e di fare delle nuove conoscenze (anche online). Qualcuno inizierà una nuova ed entusiasmante serie tv. Insomma, sarà una settimana carica di buone intenzioni e di alte aspettative. Weekend affannoso.

Scorpione - Secondo l’oroscopo, le prossime saranno delle giornate molto interessanti e soprattutto differenti tra loro. In alcuni giorni vi sentirete carichi di entusiasmo, in altri avrete voglia di dormire e in altri ancora farete qualche piccola follia. C’è qualche nativo di questo segno che si sta prendendo cura di una persona cara che sta poco bene, ebbene i vostri sforzi verranno presto ripagati.

Delle novità si defilano sul vostro orizzonte astrale: tenete la mente aperta. Bene l’amore di coppia, mentre per i single sarà meglio attendere maggio-giugno.

Astrologia e oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - Via libera a qualcosa di più emozionante e avventuroso, le stelle annunciano una settimana in grande spolvero. Tutti i nodi verranno al pettine e farete terra bruciata delle tensioni passate. Non sarete più disposti a fare delle rinunce, del resto ne avete già fatte abbastanza ed è tempo che andiate avanti con la vostra vita. Chi ha una famiglia con dei figli piccoli, dovrà fare i conti con una certa arrabbiatura o un capriccio di troppo. Occhio alla salute, cercate di pensare di più alla vostra vecchiaia e sbarazzatevi di eventuali vizi nocivi.

Capricorno - Settimana di calo totale. Avrete le energie pari a zero e risulterete scontrosi. Questo vostro stato d'animo rischierà di scuotere l'armonia nell'ambiente di lavoro/studio o familiare. Dunque, dovrete cercare di controllarvi anche se non sarà affatto facile. La Luna in Cancro tirerà fuori tutti i vostri peggiori difetti, per cui non saranno da escludersi dei litigi con il partner. Quando le cose girano male occorre fermarsi e cercare di salvare il salvabile. Dovrete sfogare la vostra tensione in un'attività che vi appassiona.

Acquario - Settimana normale, ma con qualche successo in più. Avrete modo di portare avanti delle ricerche, magari riguardanti una vostra passione o un progetto. L'amore di coppia tornerà a mostrarsi unito e compatto: finalmente uscirete dalla tempesta che vi ha investito nei giorni addietro.

Tutto è bene quel che finisce bene anche sul fronte lavorativo o scolastico.

Pesci - L’oroscopo della settimana annuncia che le prime due giornate saranno un po' lente, ma metterete il turbo a partire da mercoledì. Il weekend si rivelerà estremamente vincente. Avrete dalla vostra parte dei buoni aspetti planetari che favoriranno la comunicazione e le idee creative. Qualcosa di nuovo busserà alla vostra porta arricchendovi queste prossime giornate. L'amore di coppia vivrà attimi di intensa passione, non saranno da escludersi eventi importanti. Una persona vi chiederà un favore, aiutatela.