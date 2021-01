Un'altra settimana del mese di gennaio è ormai giunta al suo termine e si prepara a spalancare le porte agli ultimi sette giorni del mese, più precisamente quelli che vanno da lunedì 25 a domenica 31 gennaio.

L'Oroscopo di questo nuovo periodo preannuncia l'arrivo di giorni di tensione per alcuni segni zodiacali e fortuna per i restanti. A rientrare nel primo gruppo, ovvero tra coloro che potrebbero ritrovarsi immersi in momenti di tensione e stress, vi sono coloro nati sotto al segno del Sagittario, accompagnati dai Gemelli costretti a fare i conti con qualche nota improvvisa di malumore. Tra i segni maggiormente fortunati, invece, è possibile trovare Pesci e Toro, spinti da una voglia di vivere quasi invidiabile e dalla capacità di esprimere i propri sentimenti senza alcun timore.

Riuscire a stare tranquilli, in un periodo come questo, potrebbe non essere un gioco semplice per qualcuno.

Di seguito, l'oroscopo dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - per i nativi dell'Ariete, nelle giornate comprese tra lunedì 25 e domenica 31 gennaio, è previsto un improvviso calo della libido causato da una situazione particolare con il proprio partner. Alcuni potrebbero imbattersi nella nascita di qualche piccolo battibecco, mentre altri, i più fortunati, potranno godersi tranquillamente le prossime giornate in compagnia di un partner dolce ed affabile.

Toro - come è già stato anticipato, secondo le previsioni dell'oroscopo, il periodo che sta per sopraggiungere sarà portatore di buone notizie e di una carica di energia non indifferente.

Riuscire a pensare in maniera positiva sembrerà davvero una dote naturale, così come si potrà essere in grado di tirare su il morale delle persone care, sia che si tratti di familiari sia che si tratti di amici.

Gemelli - i nati sotto al segno dei Gemelli, sfortunatamente, dovranno prepararsi ad affrontare una settimana interamente sottotono, con il morale in grado di toccare i livelli più bassi di tutto il mese a causa del sopraggiungere di notizie negative.

La mancanza di lavoro potrebbe aggiungersi ad una situazione già spiacevole di suo, facendo però riscoprire la presenza della famiglia e delle amicizie sincere.

Cancro - uno spostamento non calcolato di Venere potrebbe causare la nascita di qualche tensione in ambito relazionale, mentre l'arrivo di una perfetta congiunzione lunare aiuterà non solo nella realizzazione dei propri sogni, ma anche nel superamento abbastanza celere delle discussioni con il partner.

Un oroscopo così ambiguo, ma al contempo così positivo, non lo si vedeva da settimane.

Leone - riuscire ad affrontare i giorni della nuova settimana senza un filo di energia potrebbe non essere così positivo. Non vi saranno troppe energie per coloro nati sotto all'influenza del Leone, ma si potrà sempre contare sulla presenza del partner e delle persone amate.

Vergine - il romanticismo non andrà messo da parte, specialmente in un periodo come questo, in cui Venere ha deciso di posizionarsi in modo favorevole nei confronti di questo segno zodiacale. Organizzare una sorpresa al partner e trascorrere del tempo in sua compagnia potrebbe essere un modo ottimale e proficuo per migliorare il rapporto di coppia.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - una posizione astrale sfavorevole potrebbe portare alla nascita di qualche incomprensione all'interno della vita di coppia.

Fortunatamente, la consapevolezza dei propri sentimenti e di ciò che prova il partner aiuterà a non demoralizzarsi più di tanto, riuscendo comunque a mantenere una relazione sentimentale stabile e forte.

Scorpione - riuscire ad adattarsi ai vari cambiamenti, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, potrebbe essere l'unica ancora di salvezza per non sprofondare tra le numerose modifiche che sopraggiungeranno nella prossima settimana. Fare affidamento alla propria capacità di adattamento, con un piccolo aiutino da parte della famiglia, risulta essere un aiuto non indifferente.

Sagittario - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana di gennaio prevede l'arrivo di un periodo non propriamente fortunato con una Luna in opposizione che non permetterà di godere delle varie gioie che la vita è in grado di offrire.

Fortunatamente si potrà sempre contare sulla vicinanza della famiglia e della persona amata, senza le quali risulterebbe assai difficoltoso affrontare le prossime giornate.

Capricorno - anche per i nati sotto al segno del Capricorno si preannuncia una settimana interessante, specialmente in ambito relazionale e sentimentale. Chi vive già in compagnia del vero amore potrà godere dei frutti che questo sentimento è in grado di donare giornalmente, mentre chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrà prepararsi finalmente al grande incontro. Attenzione a non farsi sfuggire le varie occasioni che si presenteranno lungo il cammino.

Acquario - l'Acquario rientra in quella cerchia di segni zodiacali che, secondo l'oroscopo della prossima settimana, dovrà prepararsi all'arrivo di cambiamenti rapidi ed inaspettati.

L'intera vita verrà smossa dai continui cambiamenti e riuscire ad adattarsi rapidamente potrebbe non essere così semplice come si sperava.

Pesci - la fortuna sembra non voler abbandonare i nativi di questo zodiacale neanche per questa settimana, donando l'oro un'influenza positiva su quasi tutti i fronti. In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di una improvvisa promozione, così come in ambito scolastico si potrebbe vedere un innalzamento della propria media. In amore non ci si potrà lamentare assolutamente.