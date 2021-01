Cosa prevede l’Oroscopo di domani 25 gennaio? La Luna soggiornerà ancora in Gemelli, ma nel tardo pomeriggio farà i bagagli e transiterà nel suo domicilio naturale, ovvero nel Cancro. Ed ecco che questa settimana potrà partire con il piede giusto anche se qualcuno potrebbe sentirsi spaesato e vulnerabile. Secondo gli astri, a fare i salti di gioia saranno i segni d'acqua, soprattutto coloro che sono nati nel periodo del Cancro. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Capricorno (12° posto) - Occhio a questa giornata, dato che potreste avvertire sulla vostra stessa pelle il transito della Luna, che dal Gemelli si sposterà nel Cancro. Le insidie saranno in agguato, ma per riuscire a terminare la giornata con meno danni possibile, sarà bene tenere gli occhi aperti. Possibili ritardi, imprevisti ed anche confronti accesi. Tenete presente che ognuno ha la propria opinione e non è giusto cercare di imporre all'altro il proprio pensiero.

Toro (11° in classifica) - Purtroppo si prevedono 24 ore abbastanza negative. Qualcosa o qualcuno vi darà del filo da torcere. State combattendo una dura battaglia ed avete mille paure anche se non lo date a vedere. In questa giornata cercate di prendervela comoda: "Chi va piano va sano e va lontano".

Anche se in questo periodo delle situazioni non stanno affatto andando come sperato, presto ritornerete in carreggiata. Ritagliatevi dei piccoli momenti per svagare la mente.

Acquario (10° posto) - Ancora una mattinata traballante e poi dal primo pomeriggio la musica cambierà. Dunque, non dovrete fare altro che stringere i denti e attendere pazientemente che passi la tempesta.

Sarà meglio portarsi un ombrello prima di uscire di casa. Le stelle rivelano che in giornata qualcuno si ritroverà ad affrontare un cero dibattito riguardante una situazione personale. Cercate di fare attenzione a ciò che andrete a dire e non perdete le staffe.

Vergine (9° in classifica) - Meno sarà meglio, in queste 24 ore che potrebbero recarvi fastidi e disturbi.

C'è chi si sentirà poco bene e chi invece avrà le mani legate. In ogni caso cercate di rimandare ogni decisione a martedì e attendete che la Luna entri in Cancro prima di fare il salto nel buio. Potreste infuriarvi, del resto non sarete dell'umore migliore per chiacchierare. Avrete tanta voglia di essere altrove, magari in un posto esotico e caldo.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone (8° posto ) - In queste 24 ore si registrerà un miglioramento del tono dell'umore, soprattutto se nei giorni scorsi non vi siete comportati in modo amorevole. Eventuali litigi verranno chiariti e tornerà l'armonia. Presto uscirete dalla crisi che vi ha investito e sarete più forti di prima, ma dovrete sempre tenere a mente la dura lezione appresa.

Una certa questione riguardante l'eredità, l'automobile o un immobile sarà affrontata entro domenica prossima.

Sagittario (7° in classifica) - La settimana partirà con qualche ritardo o intoppo, ma da giovedì le cose si appianeranno perciò non dovrete disperare. Avrete molto lavoro da fare e rischierete di non riuscirete a stare al passo con i tempi. Si prevedono uscite per la spesa casalinga e movimenti di denaro. Qualcuno potrebbe anche fare un certo incontro interessante, perciò guai a trascurare l’aspetto fisico.

Bilancia (6° posto) - Le previsioni astrali di questo lunedì prevedono transazioni economiche. A quanto pare ci saranno delle faccende importanti da affrontare. Con un collega o un familiare sarà possibile collaborare in maniera del tutto compatta.

L’amore arriverà quando meno ve lo aspetterete, perciò non costringetevi a provare del sentimento a tutti i costi. I figli o un genitore potrebbero chiedervi un favore.

Ariete (5° in classifica ) - Le stelle aprono un portone di opportunità, ma spetterà solamente a voi coglierle. In queste 24 ore vi scrollerete di dosso tutta quella sofferenza o preoccupazione che avete accumulato crescendo. Finalmente sarete in un ottimo aspetto astrale. Concedetevi una seconda chance, meritate di voltare pagina e aprirvi a nuove avventure. Non portate rancore.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° posto) - L’oroscopo di questa giornata non poteva essere più felice. Non è semplice per voi destreggiarvi tra mille tempeste, ma ve la state cavando più che bene.

In queste 24 ore riceverete una certa notizia e un consiglio che vi torneranno più che utili in futuro, dunque cercate di tenere occhi e orecchie bene aperti. Spesso non vi sentite compresi, in famiglia e con gli amici sembra esserci una sorta di blocco che potrebbe sbloccarsi in giornata.

Scorpione (3° in classifica) - Farete chiarezza dentro di voi e andrete avanti dopo quel brutto periodo che vi è piombato addosso. La Luna in Cancro (nel tardo pomeriggio) riaccenderà la scintilla in amore e questo favorirà le coppie. Quando siete tesi o tristi tendente a fare shopping, ma in questo momento avete bisogno di rimpinguare il vostro conto: rivedete il budget e studiate un nuovo modus operandi.

Pesci (2° posto) - L’oroscopo della giornata di domani parla di progetti e di un ottimo stato di forma.

Sarà la giornata giusta per riprendere o incominciare una dieta, ma anche per lanciarsi nel lavoro/studio. Sprizzerete fascino da tutti i pori e questo vi permetterà di ricevere l’attenzione che desiderate. La lettura di un libro vi aprirà uno scenario impensabile, spingendovi verso la via del miglioramento. Investite su voi stessi e sulle persone che amate: vi staranno accanto per sempre.

Cancro (1° in classifica) - L’oroscopo dice che ultimamente vi siete comportati in maniera incerta, infatti siete stati scossanti e distanti. In questo lunedì ogni cosa tornerà al suo posto, persino la Luna. Già dal mattino vi sentirete bene, sia a livello mentale che a livello fisico. Tutti i conti quadreranno e sarete più spigliati che mai. Emanerete un fascino impareggiabile e questo favorirà i colpi di fulmine per i single.

Soldi e idee geniali in arrivo per chi lavora in proprio, ma andrà bene anche a chi è in pensione o studia.