L'Astrologia di domani è pronta a togliere il velo alla giornata di mercoledì 27 gennaio. In questo contesto l'Oroscopo mette in evidenza la presenza della Luna in Cancro, prossima ad entrare nel segno del Leone. Tra gli altri transiti astrologici, c'è da segnalare la congiunzione tra Venere e Plutone, entrambi attualmente in Capricorno. Il comparto dell'Acquario ha il piacere di ospitare Saturno, Sole, Giove e Mercurio. In Pesci domina placido Nettuno, nel frangente in ottimo sestile a Venere e Saturno.

Andiamo a scoprire le previsioni zodiacali del giorno con l'amore e il lavoro assolutamente in primo piano.

Previsioni zodiacali su amore e lavoro

Ariete ★★★: la giornata del 27 al primo segno dello zodiaco si preannuncia decisamente strana, cadenzata a tratti da alti e bassi. Comunque, nel complesso quasi tutto il periodo sarà da considerare "sottotono". Difficili alcuni rapporti affettivi, specie quelli con persona amata e in parte con qualche famigliare. Fuggire non servirà a niente, se non a rimandare quei problemi di fondo che invece andrebbero subito messi in sicurezza. Single, sarete su di giri: gli amici dimostreranno di esservi vicini e, all'occorrenza, pronti a dare una mano, facendovi provare un grande sollievo. Nel lavoro, intoppi e problemi pratici richiederanno la vostra attenzione, quindi badate al sodo. Meditate su idee e progetti.

Toro ★★★★★: le previsioni astrali indicano in ripresa l'amore. L'intesa con il partner sarà effervescente, grazie a nuove curiosità da soddisfare, un buon feeling di mente ed un'ottima sintonia di corpo. Eventi positivi ristabiliranno il buonumore. Questo aiuterà a migliorare l’intesa con la persona amata nel caso ce ne fosse bisogno. Single, piacevolmente coinvolti in iniziative di gruppo, sarete attratti da nuovi interessi, da persone di ambienti diversi da quelli abituali.

Vi sentirete vogliosi di qualcosa di nuovo, di stuzzicante e che vi faccia uscire dalla routine quotidiana. Nel lavoro, idee nate da lampi improvvisi saranno a vostra disposizione. Avrete solo da allungare la mano per cogliere spunti innovativi.

Gemelli ★★★★: l'armonia e la sintonia ritornerà in coppia e, in generale, nella sfera sentimentale. Sarete un tutt'uno con voi stessi e questo sarà evidente.

Sfruttate al massimo questo bel momento dedicando più tempo al partner, magari anche per perfezionare ancora di più il rapporto. Single, è ora di iniziare a pensare di mettere su una famiglia. Siete davvero sensibili all'amore e alle cose significative della vita, siamo certi che saprete curare ogni affetto con piacere e dedizione. Nel lavoro, sarà una giornata priva di grandi eventi ma tendenzialmente positiva. Avrete la possibilità di sistemare alcune faccende e fare il punto della situazione.

Oroscopo e stelle del 27 gennaio

Cancro ★★★★★: tutto vi sembrerà bello, facile e divertente. Questo mercoledì porterà uno slancio esagerato e tanto ottimismo grazie alla presenza della Luna nel segno. La musa dei poeti incoraggerà a prendere la vita con un po' più di spensieratezza e questo di sicuro non sarà un male, né per voi né per la vostra metà.

Single, non avete alcun motivo di essere dubbiosi: le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno alcune persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Questo giorno risulterà così bilanciato e molto gratificante per qualsiasi tipo di rapporto. Nel lavoro sarete ricercati, soprattutto nel vostro settore. Riuscirete a creare un clima fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti: saranno il vostro punto forte.

Leone ★★★★: positivo il periodo, pur senza rinunciare ad una certa accortezza nel portare avanti le cose. In amore sarebbe ora di riflettere prima di azzardare azioni di qualsiasi tipo. In generale, il desiderio di evadere dalla solita routine potrebbe frastornare, confondere le idee: evitare ogni azzardo se non sapete con esattezza dove vi porterà.

Single, la sicurezza è uno dei tratti che può aumentare il fascino personale e migliorare l'immagine sociale. La Luna consiglia di osare qualcosa di più, magari mostrando al mondo e agli altri quella parte di voi che troppo spesso tenete nascosta. Nel lavoro, dopo un periodo morto la ripresa potrebbe essere in fase positiva. Avrete dalla vostra il favore dei venti, vi sentirete finalmente in armonia con chi vi circonda.

Vergine ★★★★: la giornata di mercoledì 27 gennaio potrebbe essere adatta per ritrovare un po' di complicità con il partner. La cosa importante sarà quella di non arrendersi al primo ostacolo ma cercare di superarlo: se risultasse impossibile, aggiratelo. Quello che conta sarà la vostra predisposizione d'animo unita all'apertura sincera verso il dialogo: mettete pure una pietra sopra ai problemi del passato.

Single, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà tanto buonumore. Una ventata di pace vi avvolgerà, mentre un nuovo amore potrebbe colorare ogni sfumatura dei vostri pensieri regalando una giornata decisamente fortunata. Nel lavoro, sarete molto carichi di energia, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Tuffatevi con vigore in una nuova idea, magari vi permetterà di riscuotere successi meritati.

