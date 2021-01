Per la giornata di domani, mercoledì 27 gennaio 2021, ci saranno molti segni che manifesteranno un malumore molto forte e persistente nel corso della giornata, come nel caso del segno dei Pesci (come per i segni di acqua in generale) e nel caso del segno della Vergine (e per esteso anche il Toro).

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Gemelli in miglioramento

Ariete: ci sarà spazio per un chiarimento da entrambe le parti, ma riuscirete a farlo dopo qualche tentativo non proprio eccellente. Nel frattempo nella squadra lavorativa potrebbe verificarsi un cambiamento radicale.

Toro: rinuncerete a determinati incarichi per cause di forza maggiore, e propenderete verso situazioni decisamente più gestibili e senza troppe pretese. Per il momento sarà opportuno essere soli con i vostri progetti.

Gemelli: la rimonta di questa settimana sarà molto più forte di quella che avevate in mente, e lo slancio coinvolgerà anche molti altri colleghi. Vi basterà avere i medesimi obiettivi da raggiungere ad ogni costo.

Cancro: avrete qualche piccolo imprevisto in più, ma questo non intaccherà in alcun modo il vostro senso di equilibrio che ora avete raggiunto in molti ambiti, anche in amore con il vostro partner e con gli affetti in famiglia.

Leone: la vostra mente sarà carica di quella determinazione che ultimamente vi è mancata, ma ora come ora molte delle persone attorno a voi potranno contare sulla vostra innata capacità di saper far fronte alle avversità.

Vergine: il vostro malumore potrebbe riversarsi sul partner o comunque su qualcuno che avrà poco a che vedere con la situazione in cui vi trovate. Anche le amicizie potrebbero non essere in grado di consolarvi o consigliarvi.

Bilancia più attenta

Bilancia: dovrete essere più accorti con il lavoro ma anche più celeri con le questioni burocratiche. Anche se si risolverà qualche problema, dovrete sempre e comunque rimanere all'erta per eventuali situazioni “scomode”.

Scorpione: nella coppia vivrete un periodo di allontanamento che probabilmente non può fare che bene ad entrambe le parti. Sarà opportuno evitare litigi e incomprensioni anche con la squadra lavorativa.

Sagittario: avrete delle sfide a cui non saprete dire di no, anche perché ora come ora vi sentite in grado di mettere voi stessi alla prova con qualche affare molto più difficoltoso della norma e che potrebbe essere molto redditizio.

Capricorno: sarete ottimi negli affari, soprattutto se per questi sarà necessario utilizzare una dialettica eccellente. Dovrete cercare di essere meno intransigenti in famiglia o comunque nella sfera affettiva.

Acquario: potrete finalmente fare qualche acquisto più sostanzioso, e probabilmente sceglierete di regalarvi un po' di shopping pomeridiano, magari con qualcuno della famiglia. Trascorrere una serata molto piacevole.

Pesci: potreste essere giù di tono, se non arrabbiati. Ora avrete a che fare con una mole di lavoro considerevole e con cui dovrete fare i conti. Ci saranno imprevisti molto importanti sul campo professionale.