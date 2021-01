L'Oroscopo di venerdì 22 gennaio è pronto a "sfoderare" un nuovo giro di previsioni. In evidenza in questo contesto le analisi astrologiche su amore e lavoro per i segni della seconda sestina. Allora, ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? A questo punto qualcuno si starà chiedendo se il proprio segno di nascita rientri o meno tra i favoriti dalle stelle. A dare la risposta come al solito, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente interessante i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo contesto le previsioni zodiacali del giorno annunciano la posizione "top" a favore dello Scorpione con, a far da spalla, un generoso Capricorno indicato in giornata a cinque stelle.

Invece potenzialmente considerati in periodo "flop" gli amici nativi della Bilancia e del Sagittario, entrambi pronosticati in periodo negativo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 22 gennaio

Bilancia: ★★. Le previsioni astrali di venerdì presumono possa essere un giorno allineato alla più dura delle realtà. Il periodo, infatti, sarà da considerare decisamente con il segno del "ko". In amore, probabilmente negli ultimi tempi avete trascurato alcuni affetti, a partire dal partner. Cercate di porre rimedio a questa mancanza: dedicate questo giorno alle persone che amate, sarà un modo per rendere più felici non solo gli altri ma soprattutto voi stessi.

Single, il vostro obiettivo in questo momento è uno solo: quello di cercare una certa stabilità affettiva. L'intento dovrà essere quello di iniziare a breve un nuovo rapporto sentimentale: basatelo soprattutto sulla fiducia, sperando possa essere duraturo. Nel comparto lavoro, la Luna si trova in posizione critica (quadratura a Mercurio), quindi vi sentirete scoraggiati ed abbattuti.

Calma, è del tutto naturale: gli astri vorranno mettere alla prova il vostro carattere, fatevi trovare pronti e reattivi.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì promettono un finale di settimana davvero vincente, sia in campo affettivo che nei rapporti lavorativi. La presenza di affetti importanti nella vostra vita, non solo in ambito famigliare, sarà il vostro lasciapassare per una giornata all'insegna dell'amore e della felicità.

Per i sentimenti, infatti, si farà più acuta la capacità di dialogare e porsi in relazione con il partner, senza passare per le solite discussioni inutili. In maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete senz'altro ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata. Single, se appartenete alla prima decade, sfruttate la dolcezza del vostro sguardo; se di seconda decade, lasciatevi sconvolgere da un amore romantico; se nativi dell'ultima decade, cedete pure a quella passione che da un po' arrovella anima e cuore... Nel lavoro, sarete pronti per posizionare un tassello indelebile nella vostra vita professionale. Ad aiutarvi ci penserà una persona che attualmente vi sta molto vicino... Vivrete delle situazioni entusiasmanti, il che vi porterà a combinare qualcosa di molto importante.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del giorno 22 gennaio al Sagittario indica un venerdì abbastanza stressante. Inutile mentire, il quadro astrale non promette nulla di buono per voi nativi: Marte e Urano, speculari negativi al 85%, risultano nel periodo in quadratura al Sole in Acquario. In amore, pertanto, sarete in pieno delirio amoroso: fra sogni romantici e aspettative passionali mancate farete di tutto affinché il partner o la persona del cuore non vi possa deludere. Se qualche nuvoletta dovesse nel frattempo appannare leggermente l'intesa a due, vuoi con noie o con gli immancabili disguidi, defilatevi per un po' evitando inutili ripicche. Per i single, la fase di stallo in cui versa il periodo potrebbe essere una palla al piede per il vostro umore.

In superficie potrebbe emergere una crescente incapacità di comunicare con gli altri. Se così fosse, avrete anche difficoltà a continuare ad accettare eventuali compromessi fatti in precedenza, per il quieto vivere. Ritagliatevi più spazi di relax. La parte riguardante il lavoro, la giornata metterà l'accento su alcune problematiche che, in qualche modo, impattano anche sulle vostre scelte future.

Oroscopo e stelle di venerdì 22 gennaio

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo di domani indica l'arrivo di un'ottima giornata. Questo finale di settimana, inizialmente lunatico e sbarazzino, col passare delle ore si trasformerà in qualcosa di estremamente piacevole. In amore, saprete sfoderare le vostre armi migliori e prendere in mano le redini in caso di situazioni al limite.

Grazie alle stelle favorevoli sarete in grado di risolvere un preoccupante problema che attualmente sta affliggendo. In merito alla coppia, state iniziando finalmente a vederci chiaro, anche dove tutto sembrava confuso. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo. Single, le predizioni astrali sul segno indicano che dedicherete gran parte del vostro tempo alla cura della persona, oppure trascorrerete delle ore insieme alla vostra famiglia. Nella maggior parte dei casi quindi, gli astri terranno alto il livello delle energie e della creatività. Nel lavoro, in ogni contesto darete prova di affidabilità, intelligenza e precisione. State tranquilli: anche se i vostri meriti non dovessero essere riconosciuti, di sicuro non passeranno inosservati agli occhi di chi conta.

Acquario: ★★★★. Le previsioni zodiacali del periodo preannunciano un venerdì buono ma non al 100%. Diciamo che dal lato sentimentale in parte sarete abbastanza favoriti dalla Luna in Toro, mentre per il resto dovrete solamente navigare a vista. Gli astri in questo caso consigliano, soprattutto in merito ad alcune questioni aperte, di cercare di essere meno "sanguigni", tenendo a freno l'irruenza del vostro bel caratterino. In amore, poche (ma discrete) occasioni da sfruttare. Non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano, ok? Quella che a primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante, potenzialmente riserverà delle piccole sorprese. In coppia dimostratevi sensibili e ricettivi ad eventuali esigenze del partner. Single, non vi fate delle paranoie se ancora non avete accanto la persona giusta.

Continuate a vivere nella spensieratezza della libertà, prima o poi arriverà un cuore anche per voi. Intanto date credito ad eventuali flirt nati per caso: possono rivelarsi più importanti di quanto possiate immaginare. Nel lavoro, a seguire gli impulsi siete i migliori. Invece per quanto riguarda i progetti a medio o a lungo termine lasciate un po' a desiderare. Rompete gli schemi quotidiani per evitare di finire nella routine.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 22 gennaio anticipa già da adesso che potrebbe essere un periodo al limite della tedia più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito: sarebbe proprio il caso di affermare "che barba, che noia!". In amore si consiglia di non dare per scontate certe cose: la giornata potrebbe non essere quella giusta.

Se in questi ultimi tempi il vostro piatto forte è stato decisamente all'insegna del divertimento o del dolce far niente, da adesso in poi è ora di pensare ad altro. Cominciate a fare una bella lista delle cose urgenti da portare a fine: intendiamoci, visto il periodo (che tutti ben conosciamo) per il momento preparatela solamente, la tirerete fuori al momento opportuno. Per coloro ancora single: in mancanza di un partner con cui condividere delle follie, potrete sempre contare sugli amici, pronti a coinvolgervi nei loro divertentissimi programmi. Il lavoro andrà discretamente: mostratevi sicuri di voi e non temete novità o cambiamenti. Da evitare le reazioni (negative) da parte di chi ben sapete: avete ancora delle carte da giocare, sicuramente vincenti.

Classifica 22 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica del giorno completa è pronta a regalare soddisfazioni o, diversamente, delusioni a seconda di come è stato valutato il segno di nascita. Quest'oggi la scaletta con le stelle è stata impostata sulla giornata del 22 gennaio e, come sempre in questo contesto, ad essere sottoposti all'attenzione dell'oroscopo di domani su amore e lavoro, tutti i dodici segni relativi allo zodiaco da Ariete a Vergine. Dunque, vediamo di mettere in luce il riepilogo condensato, partendo dai segni migliori fino ad arrivare alla cosiddetta "ultima ruota del carro".

Le stelline di venerdì 22 gennaio: