L'Oroscopo di domani 21 gennaio è pronto a svelare come sarà la giornata di giovedì. Ansiosi di sapere se sarà un giorno fortunato? Pertanto, occhi puntati su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. La posta in gioco come al solito riguarda i settori della vita quotidiana relativi all'amore e al lavoro e a fare da anello della bilancia, come ovvio che sia, le effemeridi del periodo. Senz'altro a godere del massimo appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, tre segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto la lente. In questo caso, a risultare favorito da Venere in trigono alla Luna sarà in primis il segno della Vergine in quanto godrà della positiva specularità di entrambi i suddetti astri.

Altrettanto fortunati soprattutto in amore, il Cancro con il Toro, entrambi favoriti dall'Astro d'Argento presente nel comparto di quest'ultimo. Giornata stabile, buona quanto basta, anche per Ariete e Gemelli, simboli considerati in periodo routinario.

Approfondiamo le previsioni astrologiche del 21 gennaio analizzando sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Previsioni zodiacali 21 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 21 gennaio al segno dell'Ariete indica una giornata buona. Dubbi? Chiediamolo alle stelle: in pratica, voi del segno non dovreste avere problemi di sorta in quanto il periodo è stato valutato con quattro stelle. La Luna per voi sarà una garanzia di entusiasmo e gioia. Sicuramente la giornata vi riserberà qualcosa in grado di sorprendervi e di tirar fuori tutto il vostro amore nei confronti della famiglia.

Single, la passionalità non vi mancherà di sicuro in questo periodo. Vi lancerete senza esitazione in una storia d'amore apparentemente molto rischiosa e complicata ma che, certamente, saprà donare parecchie emozioni a breve e nel lungo periodo. Nel lavoro invece, con naturalezza vi adatterete alle più svariate situazioni. Saprete trarre nuovi stimoli dalle persone che stimate, sia per l'attività che per eventuali nuovi progetti.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano che partirà benissimo questa parte della settimana, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese. Un po' meno per gli altri, ma quest'ultimi si riprenderanno già dal primissimo pomeriggio. In amore vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità dove, senza tabù, vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi.

Basterà solamente creare tra voi ed il vostro partner un'atmosfera che possa far pensare, seppur idealmente, di poter vivere in una dimensione fuori dal mondo: l'importante sarà appagare i sensi... Single, si prevede possa essere il giorno ideale per chiarire questioni e rapporti: ritroverete (forse) qualcosa che credevate di aver perso per sempre. Prendetevi pure cura di voi stessi a partire dal corpo, magari regalandovi qualche trattamento di benessere in modo da rilassarsi e ricaricarsi a dovere. Sarà sul lavoro che potrete dare una potente accelerata al periodo perché ci saranno ottimi appoggi stellari che vi consentiranno di sciogliere matasse complicate, come scovare nuove strade per migliorare i vostri guadagni.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo della giornata di giovedì svela un periodo in gran parte discreto, ovviamente da vivere con stretta sorveglianza sulle cose e sulle situazioni che andrete a fare/affrontare.

Diciamo che, se riuscirete a creare quel giusto mix tra intraprendenza, curiosità e concentrazione potreste avere indietro abbastanza soddisfazioni. Avrete forse anche voglia di mettere del pepe alla vostra relazione sentimentale. È da un po’ di tempo che non organizzate una serata a lume di candela soli voi due: fatelo, vedrete che sarà bellissimo. Single, in questa giornata avrete tante possibilità per essere più allegri. Basterà soltanto seguire l'istinto, senza per questo dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Nel lavoro, la giornata sarà all'insegna dell'ambizione: avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Cercate di puntare sulla programmazione che avete in agenda.

Oroscopo e stelle di giovedì 21 gennaio

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo in questo frangente, indica una giornata ottima per l'amore e i sentimenti in generale. Il migliore senz'altro sarà sul lato passionale, anche se non deluderà neanche sotto l'aspetto parentale o delle amicizie strette. Le sorprese piacevoli pertanto non dovrebbero farsi attendere, e di questo dovete essere grati alla Luna in Toro, che continua a guardare verso di voi con sguardo languido ed ammiccante. Pronti a rendere il vostro rapporto di coppia perfetto in ogni senso? Single, le configurazioni astrali del giorno in arrivo saranno orientate in modo positivo per il vostro segno. La felicità appaga la mente ma nutre soprattutto il cuore: concentratevi sugli aspetti reali della vita sapendo che a breve potrebbe succedere qualcosa di fantastico!

Nel lavoro intanto, con il minimo sforzo e grande abilità riuscirete sicuramente a portare a termine un affare gratificante per voi e per le vostre tasche.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo del giorno annuncia l'arrivo di un periodo poco efficiente. Diciamo che in prevalenza gran parte della giornata di giovedì avrà un andamento "sottotono" con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. In amore la Luna vi guarderà un po' storto, sarete irritabili e avrete delle reazioni sproporzionate ad eventuali "punzecchiature": calma, se non vorrete peggiorare le cose rispondete ad eventuali provocazioni con un disamante sorriso, ok? presto avrete tempo e opportunità per vendicare qualsivoglia affronto... Se la coppia dovesse essere alle prese con problemi o se la gelosia dovesse farsi sentire oltre misura, attenti a non fomentare discussioni: il rischio è quello di accrescere la tensione o rovinare la giornata con liti e musi lunghi.

Single, eventuali nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare modi e consuetudini. Se siete disposti ad accettare dei cambiamenti, bene, comunque andateci piano e senza fretta, soprattutto se dovessero riguardare questioni amorose. Nel lavoro avrete qualche incertezza riguardo ad una decisione che presto dovrete prendere. Chiedete consiglio ad un esperto, vi aiuterà sicuramente a fare chiarezza oppure a trovare la via d'uscita più efficace.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 21 gennaio, prevede che partirà con un certo sprint questo giro di boa settimanale. L'entusiasmo che da sempre vi caratterizza sarà aumentato da una armonica Venere nonché da una sensuale Luna in Toro, entrambi speculari positivi al 98%.

Senz'altro avrete voglia di movimentare un po' di più la vita, magari lanciandovi in imprese sognate ma mai messe in atto. Forse darete spago a nuove avventure passionali condividendole con la vostra dolce metà: se non altro servirà a farvi sentire vivi e pulsanti. Pronti a provare forti emozioni tu e il partner? Single, sarà una giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante. Largo anche ad eventuali progetti futuri a scopo affettivo: saranno super favoriti i nuovi amori nati da incontri casuali. Nel lavoro andrà quasi tutto bene, anche grazie al vostro intuito che in questo periodo va a pieno regime. Se aveste problematiche aperte o contenziosi da risolvere, non mollate!

