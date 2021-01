L'oroscopo della giornata di giovedì 21 gennaio prevede la Luna che cambia e si sposta nel Toro che, insieme a Venere in trigono dal segno amico del Capricorno, avrà modo di esaltare la sfera sentimentale, mentre Cancro avrà qualche piccola occasione per provare a ricostruire la propria vita sentimentale. Le capacità relazioni della Vergine saranno più convincenti, mentre Acquario dovrà cercare di dare più attenzioni al partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 21 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 21 gennaio segno per segno

Ariete: Venere torna a rendere difficile la vostra routine, ora che la Luna ha cambiato segno.

In amore le divergenze con il partner torneranno a farsi sentire, voi però dovrete mettere in pratica quello che avete imparato in queste giornate, per cercare di godere di un rapporto stabile. Se siete single imparate a capire cosa davvero volete dalla vita. Nel lavoro sarete abbastanza carichi e con Giove positivo potreste sperare in un po’ di fortuna. Voto - 7-

Toro: in questa giornata accoglierete l'amore con maggior entusiasmo, merito di una fantastica Luna in congiunzione. La vostra relazione di coppia sarà semplicemente fantastica, e con Venere favorevole riuscirete a esaltarne ogni aspetto. Se siete single non saprete al momento spiegarvi le emozioni che proverete, ma vorrete viverle fino in fondo. Vi sentirete piuttosto in Salute in questa giornata, mentre in ambito lavorativo alcuni incarichi potrebbero sembrarvi più complessi del solito, al punto che un aiuto da parte di un collega sarà quasi d'obbligo.

Voto - 7,5

Gemelli: la vostra mente vaga in cerca di nuove idee per quanto riguarda il lavoro. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì dovrete concentrarvi prima su quei progetti già in corso di sviluppo, prima di pensare ad altro. In amore questo cielo vi rende scherzosi e allegri, soprattutto voi single, che studierete bene la situazione senza bruciare le tappe.

Se avete una relazione stabile, non per forza deve essere inondata di passione. Discreta la salute. Voto - 8-

Cancro: oroscopo di giovedì che vedrà la Luna in una posizione migliore per voi nativi del segno. In amore potreste avere qualche possibilità in più con il partner, ma dovrete fare le cose per bene, perché questa Venere non ammette errori. Se siete single attenti a non correre troppo con chi amate.

In ambito lavorativo i vostri progetti, piano piano, vanno avanti, con risultati costanti giorno dopo giorno. Voto - 7-

Leone: da favorevole a negativa, la Luna in quadratura da questa giornata vi darà un po’ fastidio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, aprire certi argomenti con il partner potrebbe crearvi solo dei problemi. I single tenderanno a trascorrere il loro tempo con persone di cui si fidano. In ambito lavorativo questa giornata non permetterà di fare molto, meglio dunque non forzare le cose. Voto - 5,5

Vergine: questa giornata si rivelerà molto interessante dal punto di vista sentimentale, con Luna e Venere in trigono rispettivamente dal segno del Toro e del Capricorno. Se siete single la vostra capacità di relazionare sarà più convincente del solito e trovare qualcuno con una linea di pensiero simile alla vostra sarà possibile.

Se avete una relazione fissa non potrete chiedere di meglio che stare insieme al partner. Nel lavoro studierete bene come muovervi in questa giornata, perché ottenere buoni risultati sarà molto importante. Voto - 8,5

Bilancia: salute forse non al top della forma, ma secondo le previsioni zodiacali del 21 gennaio il settore professionale si rivelerà positivo grazie a Giove e Acquario in buon aspetto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vostra relazione di coppia sarà ancora un po’ agitata per via di Venere negativa, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single ci saranno alcune questioni da risolvere in ambito famigliare. Voto - 6,5

Scorpione: questo cielo tenderà ad annuvolarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

La Luna diventerà opposta per un po’ di tempo, rischiando di farvi sembrare un po’ più freddi e distanti dal partner. Se siete single attenti a non buttarvi in una relazione già sbagliata in partenza. Nel lavoro gli imprevisti possono succedere a tutti, l'importante è saperli risolvere. Voto - 6,5

Sagittario: la Luna non vi darà più sostegno a partire da questa giornata. Ciò nonostante, per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione andrà ancora piuttosto bene, dovrete solamente cercare di non entrare negli argomenti sbagliati. Per quanto riguarda i single conoscere nuove persone vi farà sicuramente bene. In ambito professionale arriverete a lavoro in forma e con un grande entusiasmo. Voto - 7,5

Capricorno: in ambito sentimentale avrete modo di vivere momenti davvero splendenti insieme alla vostra anima gemella, con Luna e Venere in ottimo aspetto.

Se siete single le vostre emozioni saranno molto forti e avrete una gran voglia di metterle in pratica al più presto. In ambito lavorativo colleghi e clienti saranno molto soddisfatti del vostro operato, soprattutto quando mostrerete un certo grado di professionalità. Voto - 9

Acquario: con questo cielo davvero promettente, dal punto di vista lavorativo sarete pronti a lanciarvi in nuove sfide e ottenere solamente il meglio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la Luna in quadratura vi toglierà un po’ l'entusiasmo di stare insieme alla vostra anima gemella. Cercate di dare maggior attenzione alla persona che amate. Se siete single non ci saranno grandi novità nella vostra ricerca del partner ideale. Voto - 7,5

Pesci: pienamente disincantati dal punto di vista sentimentale, riuscirete a focalizzarvi su ciò che avrà davvero bisogno la vostra relazione di coppia e il partner apprezzerà gli sforzi che farete.

Se siete single l'umore sarà molto buono e potrete contare su questo cielo per trovare la persona adatta a voi. In ambito lavorativo potreste essere favorevoli a certi cambiamenti, d'altronde le energie non vi mancheranno grazie a Marte favorevole. Voto - 8