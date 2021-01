Inizia il mese di febbraio con novità per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come le diverse posizioni dei pianeti influenzeranno i singoli segni a livello sentimentale, lavorativo e salutare. Di seguito l'Oroscopo dell'Ariete ai Pesci per la giornata di lunedì 1 febbraio.

Ariete: potrete fare chiarezza, con Venere favorevole, in campo sentimentale sarà possibile fare dei passi avanti. Soluzioni in arrivo anche in campo professionale.

Toro: le ultime giornate non sono state semplici da affrontare, da inizio mese ci sarà però un lieve recupero in campo amoroso. Per quel che riguarda il settore lavorativo sarà meglio organizzare al meglio il lato finanziario.

Gemelli: dovrete affrontare alcuni conflitti, ma ritroverete presto la serenità in campo amoroso. Nel lavoro siate cauti, non è il momento di fare spese azzardate.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale questa giornata sarà favorevole per quel che riguarda il lato emozionale. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno vivere una maggiore serenità. Per quel che riguarda il campo professionale, potrete agire.

Leone: possibili indecisioni a livello amoroso. In questa prima settimana del mese potrete fare una maggiore chiarezza. Per quel che riguarda il lato lavorativo non mancheranno delle idee per portare avanti i nuovi progetti.

Vergine: in campo professionale è possibile fare dei passi avanti, le stelle sono favorevoli. In amore chi ha superato delle difficoltà potrà portare avanti il proprio rapporto.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nella giornata di lunedì 1 febbraio 2021 bisognerà prestare attenzione a possibili polemiche in campo lavorativo, migliora invece l'amore con il transito positivo di Venere.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, l'intero periodo di febbraio sarà favorevole in amore. Per quel che riguarda il lato professionale potrete valutare delle nuove opportunità.

Sagittario: è un momento lievemente sottotono in campo amoroso, potrebbero esserci dei ripensamenti. Per quel che riguarda il lato salutare, recupererete energia.

Capricorno: in campo lavorativo nella giornata di lunedì 1 febbraio potrete portare avanti nuovi progetti. Per quel che riguarda l'amore sarà possibile trovare delle soluzioni, se ci sono state delle problematiche negli ultimi tempi.

Acquario: a livello lavorativo vi sentite più creativi in queste giornate di inizio febbraio. Per quel che riguarda il campo amoroso è possibile che nascano dei nuovi amori.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di inizio febbraio sarà caratterizzata da possibili agitazioni a livello sentimentale. Nel lavoro cercate di non fare troppo.