L'Oroscopo del giorno 2 febbraio è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali di martedì. Curiosità e concentrazione dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalla fortuna? In evidenza in questo frangente, l'Acquario, pronto a sfruttare la presenza nel segno di un ottimo Sole in trigono alla Luna in Bilancia. L'Astro d'Argento ha cambiato settore questo lunedì, in uscita dalla Vergine ed entrando appunto in Bilancia. Altro transito avvenuto ad inizio di settimana, l'arrivo di Venere in Acquario.

Iniziamo col dire che ad avere ottime chance in amore, come anche nel lavoro, oltre all'Acquario, segno valutato al "top del giorno", anche Bilancia e Pesci, gli unici a poter stare al passo del migliore in assoluto. Quest'ultimi due segni potranno senz'altro contare su una splendida giornata a cinque stelle. Tra i simboli astrali preannunciati con possibili difficoltà, Capricorno e Sagittario, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di martedì su amore e lavoro per i sei segni compresi nella seconda sestina zodiacale.

Previsioni zodiacali del 2 febbraio

Bilancia: ★★★★★. Giornata particolare, ottima per i rapporti sentimentali con problemi da risolvere. Periodo indicato positivo non solo per le cose a stampo affettivo ma anche abbastanza promettente sul lato professionale.

Diciamo pure che l’esuberanza del vostro segno subirà una accelerazione da sprinter: mitigate intanto l'eventuale voglia di fare con toni più tolleranti e rilassati. In amore, quindi, datevi pure da fare con il partner perché questa giornata potrebbe rivelarsi estremamente bella e fantasiosa. Starà solamente a voi renderla tale: ne sarete all'altezza?

Single, l'oroscopo del giorno indica che quasi sicuramente usufruirete abbondantemente di cose belle in questa giornata, ciò vi consentirà di consolidare i rapporti in pace e in armonia. Potreste realizzare anche qualcuno tra i vostri sogni più agognati. Se siete reduci da un momento difficile, adesso sarebbe ora che iniziaste a guardare avanti. Nel lavoro altresì, saranno tante le occasioni di successo.

Siate più entusiasti di ciò che avete raggiunto, perché un nuovo progetto sta per diventare (o lo diventerà) sicuramente fattibile.

Scorpione: ★★★★. Si prevede una giornata conformata alla discreta positività. Sul lato generale avrete qualcosa di nuovo su cui contare: forse è giunto il momento di ascoltare il vostro intuito. Pertanto non dovete farvi influenzare da nessuno. Qualunque fosse la scelta, fatela ma senza fretta, perché da adesso in poi avrete tutto il tempo per riflettere. In amore pertanto, l'Astrologia promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?). Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme (leggasi ovviamente "il vostro partner"), ma godete di ogni briciolo di felicità che dovesse arrivare fino a voi in questo momento, ovviamente facendone tesoro.

Single, le predizioni dell'oroscopo annunciano la nascita di nuovi feeling proprio alla partenza di questa nuova settimana: un desiderio impellente sarà alla base di una giornata abbastanza movimentata e per voi resistere sarà difficile. Nel lavoro invece, riuscirete a semplificare ed a rendere scorrevoli anche i compiti più onerosi. Non vi lascerete scoraggiare dagli intralci di nessun genere.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 2 febbraio al Sagittario indica l'arrivo di turbolenze astrali in grado di rovinare il periodo. A dare problemi saranno circostanze fortuite, sicuramente capaci di innescare situazioni esplosive soprattutto in ambito famigliare. A causa delle circostanze, la convivenza forzata e lo stress relativo al periodo faranno da deterrente in molte situazioni: calma!

In amore, senz'altro potreste avere urgenza di correre ai ripari: una discussione mai risolta e/o una parola di troppo e subito sarete pronti a iniziare un litigio con lui/lei. Evitate, se potete, di gettare benzina sulle fiamme, ok? Quindi, diciamo che occorrerà fare una piccola pausa: senza meno, si consiglia di riflettere a fondo sulle prossime scelte da fare. Single, il vostro panorama astrale mostra una situazione di calma piatta, con la maggior parte dei pianeti totalmente indifferenti alle vicende del segno. Ci vorrebbe un'idea, un'iniziativa, qualcosa che fosse in grado di vivacizzare la solita routine quotidiana: cercatela, invece di lamentarvi. Nel lavoro fareste bene a stare in campana. Le rogne, si sa, sono come le ciliegie: una tira l'altra.

Insomma la giornata potrebbe riservarvi qualche sorpresa, fate attenzione!

Oroscopo martedì 2 febbraio, le stelline del giorno

Capricorno: ★★★. In arrivo un giorno non proprio positivo, in questo frangente sottomesso ai capricci di pianeti poco amichevoli. Praticamente avrete a che fare con un sabato valutato sottotono. Quindi si profila una giornata imprevedibile, probabilmente con situazioni al limite della sopportabilità. L'assenza di stimoli planetari positivi non mancherà di creare più di qualche ansia: andrebbe osservato un atteggiamento distaccato da eventuali diatribe o rivendicazioni. In campo sentimentale pertanto, in base a quanto indicato dagli astri sul segno zodiacale, il vostro (o la vostra) partner non comprenderà molto bene le vostre esigenze negandovi quella libertà che, secondo il vostro punto di vista, è un ingrediente essenziale in un rapporto di coppia.

Intanto, non provocate ulteriori tensioni. Single, le predizioni astrologiche indicano che potrebbe essere un periodo un po' sottotono. Ad essere penalizzate saranno la forma fisica, che potrebbe risultare poco brillante. Nel lavoro, ci sarà sicuramente un'aria di tempesta ed il cielo non promette nulla di nuovo per i progetti che dovranno nascere. Sarebbe più conveniente rimandare a tempi migliori.

Acquario: 'top del giorno'. In questo secondo giorno della settimana sarete decisamente favoriti alla grande da una splendida Luna in trigono al Sole, in questo frangente presente nel vostro segno. Diciamo che, dato il periodo di restrizioni forzate, certamente sarebbe il caso di non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi. Secondo quanto valutato dall'Astrologia, continuare a fare muro contro muro in certe situazioni non farà altro che peggiorare le cose: siate più elastici e pazienti, ok?

In amore le stelle movimenteranno soprattutto quei rapporti nati da poco, e questo è di certo un bene per voi del segno. Da non dimenticare che molti di voi nativi hanno vissuto un mese abbastanza intriso di difficoltà in ambito sentimentale, adesso potrebbe essere il punto di svolta. Single, potrete godervi qualche momento di pace da dedicare a voi stessi in assoluto relax: cercate di lasciare fuori la porta alcuni dei vostri problemi e fate affidamento su ciò che avete. Nel lavoro, sarete molto attivi e determinati, avrete spirito d'iniziativa da vendere. Non vi spaventerà pertanto la giornata densa di impegni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 2 febbraio predice che questo potrebbe essere il periodo ideale per cementare rapporti d'amore, soprattutto se leggermente in crisi.

Dopo una serie di chiarimenti finalmente potrete riprendere le redini di una situazione affettiva importante. Altresì, il momento sarà ottimale per mettere in cantiere progetti di coppia stimolanti, ispirati al futuro. Nel prendere decisioni utili per la famiglia, affidatevi a persone di fiducia e soprattutto competenti: vedrete che tutto inizierà ad andare bene. Riguardo l'amore, tutto dovrebbe andare bene con il vostro partner. Vi renderete conto che varrà la pena di investire emozioni ed energie per rendere il vostro rapporto ancora più felice. Parlando di single, specialmente se giovani, non avranno problemi a stare un po' in autonomia; un'occasione per parlare dei propri problemi, dei sogni o progetti da mettere in gioco nei prossimi mesi.

Nel lavoro si delineano ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetta e, se vorrete, raggiungerete un traguardo speciale: datevi da fare perché arriverete lontano.