La terza settimana del mese di gennaio sta per giungere al suo termine e l'oroscopo di questo suo weekend, ovvero quello che va da venerdì 22 a domenica 24 gennaio, non può che preannunciare l'arrivo di giornate interessanti per alcuni dei segni zodiacali. Dopo avere affrontato qualche leggero battibecco all'interno della vita di coppia ed essersi ritrovati stranamente senza energie, i nativi del Cancro potranno tirare un sospiro di sollievo e ritrovare la serenità proprio mentre il segno dell'Ariete si preparerà a godere di un'ondata di fortuna e gioia che si estendono già da tutta la settimana in corso.

Coloro nati sotto al segno della Bilancia, invece, dovranno affrontare le prossime giornate consapevoli di avere qualche astro in opposizione, mentre Pesci potrà godere dei doni che l'amore ha deciso di riservargli durante questo weekend. Si tratta comunque di situazioni passeggere che, fortunatamente per alcuni e sfortunatamente per altri, potrebbe subire modifiche con il sopraggiungere della nuova settimana.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per tutti e 12 i segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo weekend di gennaio anticipa l'ingresso in scena di un'ondata di fortuna del tutto inaspettata e che riuscirà a portare finalmente il sorriso sulle labbra di questo segno zodiacale.

Sfortunatamente non tutto potrà andare per come ci si era preparati, ma ogni passo servirà comunque ad avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla realizzazione dei propri sogni.

Toro - i nativi di questo segno zodiacale potranno godere di ottimi risultati sia in ambito scolastico che lavorativo. All'interno del nucleo familiare non ci saranno discussioni talmente gravi da mettere a dura prova la pazienza del Toro, così come nella vita di coppia niente e nessuno potrebbe danneggiare la stabilità dei due partner.

Attenzione, però a non adagiarsi troppo sugli allori, l'oroscopo preannuncia qualche cambiamento all'orizzonte.

Gemelli - anche per il segno dei Gemelli si prospetta un weekend all'insegna della positività. Le sorprese non mancheranno di certo e riuscire a sorridere e rallegrarsi per le semplici cose non risulta essere così complicato. Dare sfogo alle emozioni, specialmente quelle condivise con il proprio partner, potrebbe essere una buona terapia per allontanare lo stress ed il nervosismo di una vita molto frenetica.

Cancro - qualche piccola perplessità nata quasi inconsciamente ha portato alla nascita di qualche futile e passeggero battibecco che, nonostante tutto, non ha leso in maniera profonda né la vita di coppia né la serenità di questo segno zodiacale. Con l'arrivo del weekend verranno ricaricate non solo le energie consumate nel corso dei giorni appena trascorsi, ma anche quei sentimenti che si temeva potessero spegnersi con il tempo.

Leone - combattivi come sempre, coloro nati sotto al segno del Leone potrebbero ritrovarsi costretti a fare i conti con qualche picco non preventivato di stress. riuscire a riappacificarsi con il partner e le persone care potrebbe risultare un'impresa alquanto ardua e risulterà necessario mettere da parte il proprio orgoglio per non rischiare di rovinare i rapporti interpersonali.

Vergine - il segno della Vergine sembra avere attirato l'attenzione di Venere che ha deciso, già da qualche giorno, di infondere l'amore nella sua vita. Le prossime giornate, specialmente quelle di venerdì e sabato, potrebbero nascondere una sorpresa tanto splendida quanto inaspettata. Godersi qualche attimo di intimità con ila persona amata non potrebbe essere più giusto di così.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - una settimana fatta di alti e bassi, con il sopraggiungere di giornate monotone e tutte uguali, non ha fatto altro che abbassare il morale della Bilancia rendendola suscettibile un po' a tutto. Nonostante il periodo affrontato sottotono, il weekend in rapido avvicinamento porterà con sé, secondo le previsioni dell'oroscopo, una o più notizie positive in grado di riportare il sorriso sulle labbra un po' a chiunque.

Scorpione - l'amore sembra aver deciso di occupare tutte le giornate di questo segno zodiacale, protraendo la propria influenza fino alla giornata di domenica 24 gennaio. Chi non ha ancora avuto la possibilità di incontrare l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio durante questo nuovo weekend del mese. Attenzione però a captare attentamente i segnali: non tutti i treni passano più di una volta nella vita.

Sagittario - una nuova ondata di energia sta per sopraggiungere, portando con sé il favore di alcuni astri. Affrontare le prossime giornate non sarà così complicato e grazie anche all'aiuto delle persone care si potranno superare ostacoli che fino a qualche giorno fa si consideravano insuperabili. Godere della vicinanza di persone fidate e sincere non è poi così male.

Capricorno - la fortuna, secondo l'oroscopo di questo fine settimana, ha deciso di volgere il proprio sguardo anche verso il Capricorno facendogli dono di giornate veramente interessanti. Qualche proposta lavorativa potrebbe sopraggiungere nelle prossime ore, così come una risposta che si attendeva da molto tempo potrebbe finalmente giungere come un'ondata di aria fresca.

Acquario - anche i nativi di questo segno zodiacale si potranno dedicare alla cura della propria persona ed al relax fisico e mentale, mettendo da parte pensieri e problematiche almeno per un po'. Staccare la spina e ricaricare le proprie energie servirà per poter affrontare la negatività ed i vari ostacoli ad essa connessa senza troppe problematiche.

Pesci - come già anticipato, secondo quanto previsto dall'oroscopo, queste nuove giornate si fanno portatrici di interessanti novità ed evoluzioni non da poco all'interno della vita di coppia.

La fortuna donata dagli astri si fonderà e si amalgamerà perfettamente con l'amore, portando così alla nascita di sentimenti e sensazioni nuove e positive. Lasciarsi sfuggire la positività di questo periodo sarebbe un vero e proprio errore.