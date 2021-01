L’Oroscopo di domani, sabato 9 gennaio, apre le porte ad una giornata interessante. La Luna in Sagittario, in fase calante, spinge al confronto e alla ricerca di un miglioramento. I nati dello Scorpione necessitano di un cambiamento e questa potrebbe rivelarsi la miglior giornata per darsi da fare. I Pesci avranno a che fare con dei contrasti sentimentali, mentre per tutti gli altri segni non mancheranno novità e movimenti economici. Scopriamo cosa hanno in serbo le previsioni degli astri per questo sabato.

Previsioni astrali dall’Ariete alla Vergine

Ariete - Avete alle spalle un periodo piatto e con poca azione, ma la fase calante della Luna favorisce nuove rinascite e idee.

Via libera ai confronti e ai chiarimenti, in questo momento avete bisogno che tutto sia al proprio posto. Favorite le cure e le terapie. Giornata con maggior focus su finanza e stabilità personale: credete in voi stessi!

Toro - “Semplificare”, sarà questa la parola d’ordine che dovrete cominciare a seguire a partire da questo sabato. Le stelle segnalano che qualcosa, o forse qualcuno, vi sta appesantendo. Non è escluso che possa esserci una certa situazione che dovete assolutamente scrollarvi di dosso per il vostro stesso bene. Novità in arrivo.

Gemelli - Giornata ideale per le pulizie di documenti, file e/o beauty-case. Saturno donerà ispirazione ed anche tanta carica motivazionale. Un bel riordino vi aiuterà a ritrovare quella leggerezza che sentite di aver perso.

Concedetevi un trattamento estetico, prendetevi cura di voi stessi con costanza: vi state trascurando troppo. Chi lavora con le parole o la creatività, potrebbe avere una sorta di blocco.

Cancro - Forse attualmente c’è della confusione all’interno della vostra vita, ma non permettete a niente e nessuno di abbattervi o di spegnere il vostro entusiasmo.

Fate in modo che la fiamma dei vostri sogni sia sempre ardente! Un confronto inaspettato con il partner, potrebbe suggerirvi nuove strade da percorrere. Una persona a voi cara potrebbe portare gioia nel vostro cuore.

Leone - L’oroscopo di domani 9 gennaio risulta favorevole a coloro che lavorano o stanno portando avanti un certo progetto di vita. Attenzione maggiore dovrà essere riversata sul piano affettivo, specie se siete in coppia da molti anni e sentite che non state facendo progressi.

Un confronto pacato e costruttivo aiuterà il vostro partner, che forse necessita di una spinta da parte vostra. Avrete charme da vendere!

Vergine - Isolatevi da tutto quello che vi fa stare male o che vi appesantisce: è giunto il momento di mettervi in primo piano e di essere un pochino egoisti. Le stelle di questa giornata spingono verso l’avventura, in effetti è da quasi un anno che avete le mani incatenate. Una buona pianificazione della giornata potrebbe essere d’aiuto, ma solo voi sapete di che cosa avete bisogno ora. Ci potrebbe essere una novità.

L’oroscopo dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Lente d’ingrandimento sul piano sentimentale in questo 9 gennaio. Con la persona amata potreste tornare su un nuovo progetto o vivere la relazione con rinnovato entusiasmo.

Forse vi siete sentiti trascurati, ma non è colpa vostra poiché è un periodo così così per tutti, quindi anche per il partner.

Scorpione - Potrebbe essere necessario adoperare una serie di cambiamenti, ma le stelle dicono che è meglio attendere qualche giorno prima di procedere, poiché potrebbe spuntare una nuova situazione particolare. Il freddo vi ha inevitabilmente congelato le idee e la voglia di fare, ma non imponetevi alcunché e vivete la vita così come viene.

Sagittario - Com’era prevedibile, in meno di un anno la vostra quotidianità ha subito dei cambiamenti. La Luna nel vostro segno vi renderà più maliziosi e spigliati che mai, dunque inventatevi una scusa e uscite. Voglia di avventure e di shopping, tempo di saldi e di grandi occasioni.

L’amore di coppia potrebbe vivere un momento profondamente intimo.

Capricorno - Chi ha perso una persona cara, in queste notti non fa altro che sognarla o cercare di mettersi in contatto con lei. State colmando una sorta di vuoto, ma le stelle intravedono l’avvicinarsi di eventi positivi e sorridenti che vi colpiranno da qui ai prossimi sette mesi. Tutto quello che dovete fare attualmente è lasciar correre il tutto e abbracciare il vostro stato d’animo.

Acquario - Finanze da rivedere e da sistemare, aspettatevi un sabato pieno di conti, addizioni e sottrazioni. Sarà molto importante tenere sotto controllo la situazione economica e rispettare i budget altrimenti rischierete di avere delle difficoltà a sbaraccare il lunario. Investite su voi stessi o su una persona in cui credete moltissimo.

Pesci - Sabato pieno di impegni, soprattutto per coloro che lavorano in smart working o hanno una famiglia da mandare avanti. In genere c’è sempre bisogno di voi e questo potrebbe farvi provare dei sentimenti contrastanti: magari da un lato ne siete deliziati, ma dall’altro lato vi sentite pressati. Comunque sia, in queste 24 ore potreste prendere consapevolezza di una determinata situazione e decidere di cambiare le regole. Bene l’amore di coppia.