Un'altra settimana è pronta a essere vissuta e l'Oroscopo dall'11 al 17 gennaio ci rivela come saranno queste giornate. Archiviate completamente le feste, si tornerà al solito tran tran, ma ci saranno dei movimenti in più dato che c'è chi intraprenderà una dieta, chi riprenderà il lavoro, lo studio, eccetera. Insomma, sarà la settimana del fatidico rientro e questo potrebbe comportare stress, nostalgia e scarso slancio. A livello astrologico si segnala il novilunio del 13 gennaio. Scopriamo le previsioni della settimana segno per segno.

L'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete - L'amore potrebbe entrare in una fase un po' complessa, la settimana potrebbe rivelarsi fastidiosa e nervosa. Con una persona vicina a voi, potreste finire per discutere. La confusione regnerà sovrana e rischierete di combattere con quel solito mal di testa. Siccome avrete a che fare con un cielo un po' difficile, sarà meglio ridurre e non incrementare eventuali impegni. Fareste bene a rivedere i conti e a ridefinire i budget riservati alle spese. Cercate di allentare la pressione, il vostro corpo necessiterà di riposo e cure. Qualcuno sta seguendo delle terapie e continuerà anche in questa settimana.

Toro - Non sarà poi tanto male questa settimana che si preannuncia forte e ricca di occasioni.

Chi avrà l'opportunità di uscire, potrà allacciare nuove conoscenze e frequentare dei locali diversi. Nessun cambiamento può palesarsi se si continuano a ripetere le medesime azioni! Dunque, in settimana dovrete prendere il toro per le corna e togliervi di dosso ogni dubbio o preoccupazione. Possibili incontri amorosi, potrebbe nascere qualcosa di promettente e duraturo.

Nel lavoro o nello studio sarà meglio procedere con calma: non procrastinate.

Gemelli - L'oroscopo prevede una settimana slanciata e con maggiore serenità. Non dovrete pensare continuamente ai soldi che mancano, anzi sarà meglio rimboccarsi le maniche e concentrarsi su ciò che ci sarà da fare. Saranno giornate interessanti per intraprendere una terapia o una dieta, nei prossimi due mesi potrebbero verificarsi anche dei cambiamenti.

Possibili conoscenze fuori del comune. Insistete di più sui vostri progetti personali, dovete credere in quello che fate e mettere da parte ogni minuscola forma di pessimismo. Avrete a che fare con delle serate stancanti.

Cancro - La Luna Nuova in Capricorno, che cadrà proprio di mercoledì 13, potrebbe darvi molto filo da torcere. Questa potrebbe rivelarsi la settimana più sfortunata dell'intero 2021, per cui cercate di fare il meno possibile e di prevedere eventuali disastri. Limitate le uscite e non iniziate certi discorsi spinosi, anzi prediligete le attività quiete e che richiedono meno movimento possibile. Tutto quello che dovete fare sarà contenervi, tagliare corto e attendere pazientemente che questa difficile settimana finisca senza troppi cocci da raccogliere.

Leone - Settimana abbastanza normale, anche se potrebbero verificarsi degli intoppi, dei ritardi o delle uscite extra di denaro. Dovrete rivedere la vostra posizione o la routine, perché non tutto fila sufficientemente bene. A parte ciò, sarete di buon umore e dispenserete sorrisi e liete parole. Trasmetterete buon senso e voglia di fare, sarete un esempio da imitare. Per quanto riguarda l'amore, forse siete indecisi in merito ad una certa questione fondamentale, ma le stelle promettono riavvicinamenti e chiarimenti.

Vergine - Sarà una settimana un po' tesa dato che dovrete fare i conti con una serie di problematiche mentali. Delle vicende vissute di recente ancora vi causeranno preoccupazione e irritabilità, purtroppo non sempre la vita va come programmato.

Anziché affidarvi agli altri, cercate di pensarci da soli ai vostri obiettivi/aspirazioni: chi fa da sé fa per tre! Coloro che hanno dei figli o lavorano a contatto con un flusso importante di persone, dovrà cercare di tutelarsi il più possibilmente.

Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia - In queste prossime giornate vi ritroverete a ripartire con il solito tran tran, ma sarà bene essere prudenti e non dare niente e nessuno per scontati. All'interno del lavoro e dei sentimenti, le cose dovrebbero procedere senza particolari problemi. Qualcuno potrebbe ricevere un consiglio interessante, destinato in un qualche modo a rilanciare le vostre sorti. Prendete appuntamento dal parrucchiere: un cambio di look vi rinfrancherà mente e spirito.

Scorpione - Settimana con qualche piccolo intoppo, ma niente panico, perché tutto sommato avrete delle buone giornate. Potreste intravedere delle novità all'interno della vostra vita privata. Ancora navigate in cattive acque finanziarie, perciò sarà bene evitare di sperperare troppo denaro e cercare di stringere la cinghia. Non saranno da escludersi degli incontri, anche un semplice scambio di sguardi aggiungerà pepe alla vostra monotonia. All'interno della sfera lavorativa o scolastica, necessitate di incoraggiamento. Recupero psicofisico, anche se avrete delle serate piene di stanchezza e sonnolenza.

Sagittario - Questa settimana potrebbe avere molto da offrirvi, perciò non dovrete escludere niente a priori. Ci sarà una forte voglia di rinnovamento, finalmente sarete pronti a cambiare!

Occhio a qualche piccolo fastidio, specie se tendente a soffrire di mal di schiena o problemi articolari. L'amore potrà tornare alla ribalta, in vista del futuro potranno essere rilanciati molti progetti. In questo periodo forse state mettendo dei soldi da parte per la vecchiaia o per l'acquisto di un certo immobile, insomma qualcosa bolle in pentola. Chi lavora, sta facendo bene e deve continuare su questa falsariga.

Capricorno - Questa sarà la settimana più fortunata del vostro anno, infatti avrete Sole e Luna in congiunzione. I progetti che partono in queste giornate godranno dei migliori auspici, per cui non sprecate questa settimana. Finalmente tornerete alla ribalta dopo un periodo di magra. L'amore risulterà passionale, ma prendete le distanze dai nati sotto il segno del Cancro.

Avrete una buona energia astrale e vi sentirete invincibili. Potreste ricevere una dichiarazione, dei soldi o qualcosa di emozionante. Insomma, sarà una settimana fantastica.

Acquario - Inizierete la settimana con il piede giusto e questo vi consentirà di vivere bene le giornate che verranno: "Il buongiorno si vede dal mattino". Ci saranno spese, anche online, nuovi film o trasmissioni da seguire e tantissime chiacchiere da fare attraverso i social. Potreste riprendere i contatti con una vecchia conoscenza, le stelle parlano di grandi cambiamenti in arrivo. Qualcuno si metterà a dieta, altri dovranno uscire per sbrigare delle urgenti commissioni, eccetera. Salute niente male, ma cercate di proteggervi meglio dal freddo.

Pesci - Dopo un weekend sottotono, inizierete la settimana con tante buone intenzioni.

L'oroscopo annuncia passione, emozione e riavvicinamento. Non saranno da escludersi dei ritorni di fiamma. Potreste ripensare ad un familiare che non c'è più o alle disavventure vissute l'anno scorso, ma cercate di mantenere la mente focalizzata verso il futuro e pensate alle cose positive. Troverete dei nuovi stimoli anche se al momento vi sentite "spenti".