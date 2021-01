L'Oroscopo del weekend lascia presagire due giornate ricche di emozioni e romanticismo per i nati sotto il segno dell'Ariete e lo stesso vale per il Leone, che durante la giornata di sabato potrà fare affidamento sugli influssi romantici e passionali della Luna. Gli influssi di mercurio invitano il Cancro a concentrarsi sulla sfera pratica e professionale, novità in arrivo per il Cancro. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del fine settimana, sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021

Ariete: c'è voglia di stare in compagnia e staccare un po' la spina dallo stress della routine quotidiana. Sono due giornate positive per l'amore e i rapporti interpersonali, anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo invece dovrete essere convincenti, altrimenti potreste lasciarvi sfuggire un'importante occasione.

Toro: l'oroscopo del weekend lascia presagire l'arrivo di un'interessante novità, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica. Qualcuno potrebbe concludere un affare proficuo o ricevere un finanziamento. Al contrario il cielo raccomanda prudenza dal punto di vista fisico.

Gemelli: le altre stelle vi invidiano, siete voi i protagonisti delle giornate di sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021.

L'amore è al top, la passione è viva. Per qualcuno potrebbe verificarsi anche un ritorno dal passato, come la telefonata di un ex. Bene il lavoro.

Cancro: Mercurio vi invita a concentrarvi sulla sfera economica e familiare, infatti potrebbe essere necessario riguardare alcune situazioni e magari intraprendere nuove direzioni. Le stelle proteggono la sfera lavorativa, ma al contrario consigliano cautela dal punto di vista salutare.

Leone: gli influssi della Luna rendono la giornata di sabato 9 gennaio romantica e passionale, ideale per dedicarsi all'amore e ai rapporti familiari. Nonostante il vostro desiderio di vivere mille avventure, queste 48 ore potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il fisico. Gli astri consigliano di riguardare le proprie abitudini alimentari e praticare attività fisica.

Vergine: la protezione di Venere porta stabilità all'interno dei rapporti di coppia e con i familiari. Adesso è un momento di recupero per il fisico e le energie ricaricate saranno utili al segno al fine di sistemare alcune questioni riguardanti la casa. Qualcuno per esempio potrebbe essere alle prese con un trasloco o un cambio di mobili.

Bilancia: durante il fine settimana dovrete cercare di contenere la vostra voglia di evadere, per dedicare al partner e alla famiglia le attenzioni di cui si sono sentiti privati durante i giorni precedenti. Adesso è un ottimo momento per quanto riguarda la sfera professionale, siete intuitivi ed ingegnosi. Ok il fisico.

Scorpione: Venere vi ricorda che l'amore serve e che non si può vivere solo di lavoro e impegni.

Il weekend è dunque da dedicare alla cura dei rapporti con gli altri, ma soprattutto alla cura della propria mente e del proprio corpo.

Sagittario: l'oroscopo di sabato 9 e domenica 10 gennaio lascia presagire 48 ore ricche di emozioni e sorprese per il segno. Ottimo momento per quanto riguarda i rapporti con gli altri, in amore c'è serenità e, chi nei giorni precedenti si è trovato a discutere, può trovare ora dei chiarimenti. Bene il fisico.

Capricorno: sabato qualcuno potrebbe fare un incontro interessante. Un appuntamento potrebbe mettervi davanti la persona dei sogni. Continua al contrario un periodo sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe infatti accusare dei fastidi o lievi malesseri stagionali.

Acquario: l'oroscopo lascia presagire due giornate interessanti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Sia in amore, che all'interno della sfera lavorativa, regna la serenità e anche le incomprensioni possono essere chiarite. Ottima la forma fisica.

Pesci: mentre la giornata di sabato 9 gennaio è caratterizzata da una forte voglia di agire e vincere, domenica il segno potrebbe svegliarsi con la "luna storta". Le stelle raccomandano cautela all'interno dei rapporti interpersonali e soprattutto familiari, all'interno dei quali potrebbero nascere liti e discussioni.