Nel mese di febbraio troveremo sul piano astrologico Venere e il Sole viaggiare dal segno dell'Acquario (dove stazionano Giove, Mercurio e Saturno) verso l'orbita dei Pesci (dove sosta Nettuno). Marte assieme a Urano proseguiranno il moto in Toro, nel frattempo la Luna si sposterà dal domicilio della Bilancia alla Vergine. Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Pesci e Acquario, meno roseo per Vergine e Leone.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. Nel pieno del mese del compleanno, che terrà banco sino al 17 febbraio, la passionalità potrebbe condire gran parte delle giornate di casa Acquario, rendendo più facile relegare in secondo piano le problematiche di coppia.

2° posto Pesci: romantici. Da giorno 11, e in maniera più marcata dal 18 del mese, il dodicesimo segno zodiacale avvertirà presumibilmente la voglia di far riemergere la parte romantica del suo carattere, ultimamente accantonata per paura di rimanere feriti da qualche delusione sentimentale.

3° posto Bilancia: progetti. Febbraio avrà buone chance di rivelarsi un mese particolarmente stimolante per le nuove coppie di cui fanno parte i nati Bilancia, coi quali potranno lanciarsi in qualche importante nonché ponderato progetto a due, come una convivenza ad esempio.

I mezzani

4° posto Gemelli: incontri. Più che alla ricerca di un legame stabile, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero aver voglia nelle prime tre settimane di fiondarsi in qualche intrigante flirt invernale.

Quando febbraio starà per chiudere i battenti, invece, i loro desideri si faranno più confusi e, a quel punto, sarebbe meglio procrastinare qualsiasi decisione amorosa.

5° posto Sagittario: cambio d'atteggiamento. Il tira e molla che spesso contraddistingue le storie d'amore native potrebbe lasciar spazio a un nuovo modo di intendere i sentimenti per il terzo segno di Fuoco, che sarà alla ricerca di un rapporto basato sulla fiducia e sulla comunione d'intenti.

6° posto Scorpione: bastone e carota. Mese ambivalente quello che si prospetta per i nati Scorpione, dove a una prima parte dove metteranno in campo una certa rigidità di vedute in coppia seguirà un finale di febbraio decisamente più spensierato e affettuoso.

7° posto Cancro: ricostruzione. Superato l'ultimo scoglio astrale di gennaio col terzetto Sole-Plutone-Venere opposti, ecco che i nati Cancro potranno probabilmente in febbraio avviare una ricostruzione della loro vita sentimentale.

Prima sarà bene comprendere le loro nuove priorità amorose, e soltanto dopo fiondarsi nella ricerca.

8° posto Ariete: semaforo giallo. Semaforo acceso sul giallo in casa Ariete durante il secondo mese del 2021, in quanto la quiete apparente in coppia potrebbe venir meno se dovessero riemergere vecchi contrasti mai sopiti. Cercare di appianare tali ruggini amorose, però, potrebbe non essere una buona idea in questo mese, quindi meglio non dare modo al partner di riportarli alla luce.

9° posto Toro: fine mese top. Il primo segno di Terra dovrà, c'è da scommetterci, stringere i denti sino allo sbarco venusiano e solare nell'affine segno dei Pesci, in modo da potersi godere appieno l'affetto delle persone care e rispondere col medesimo trasporto emotivo.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: nodi al pettine. Febbraio potrebbe essere un mese dove si tireranno le somme nel ménage amoroso di casa Capricorno, coi nativi che dovranno rendere conto al partner dei presunti errori commessi negli ultimi mesi, facendo ammenda se necessario.

11° posto Vergine: gelosi. Basterà un messaggio o una telefonata di un amico a innescare probabilmente la gelosia dei nati Vergine nei confronti del partner ma, anziché esplodere in teatrali sfuriate, si limiteranno a prendersi una pausa di riflessione.

12° posto Leone: salta un giro. In questo freddo mese il secondo segno di Fuoco potrebbe non avere molte occasioni per fare nuove intriganti conoscenze affettive se single, e nemmeno di porre basi solide per gli accasati.

Questo perché i nativi potrebbero indirizzare gran parte delle loro attenzioni ed energie nelle questioni pratiche e professionali, preferendo accantonare i sentimenti a febbraio.