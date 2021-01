L'oroscopo del fine settimana che va dal 16 al 17 gennaio prevede una grande Luna in congiunzione al segno dei Pesci, e insieme a Venere, in sestile dal segno del Capricorno, permetterà di riprendersi alla grande in ambito sentimentale, mentre Gemelli avrà un forte desiderio di ampliare i propri orizzonti, soprattutto al lavoro. Leggermente sottotono la Vergine, ma in ogni caso abbastanza affiatata, mentre per il Toro i rapporti d'amore saranno molto interessanti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 16 al 17 gennaio segno per segno.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: un fine settimana che in amore non sarà così promettente, ciò nonostante se avete sfruttato la Luna favorevole nelle giornate precedenti, potrebbe rivelarsi quantomeno discreto.

Positivo invece il settore professionale, grazie all'ottima posizione di Giove e Saturno. Voto - 7-

Toro: se vi sentirete un po’ sfortunati dal punto di vista professionale, probabilmente per la mancanza di astri positivi, in amore la situazione sarà del tutto a vostro vantaggio, e con la Luna e Venere in ottimo aspetto non mancherà la voglia di stare insieme al partner, e far fiorire il romanticismo che caratterizza voi e la vostra relazione. Voto - 7+

Gemelli: settore professionale molto ambizioso nel prossimo weekend secondo l'oroscopo. Questo cielo promette da questo punto di vista, e il desiderio di allargare i vostri orizzonti si farà sentire. Un po’ meno favorevole la sfera sentimentale, ma con un po’ d'umiltà potreste sentirvi a vostro agio con il partner.

Voto - 8-

Cancro: finalmente la Luna verrà in vostro aiuto nel prossimo fine settimana, e in amore sentirete la necessità di dover chiarire alcune cose. Discreto invece il settore professionale, dove gli impegni da portare a termine saranno tanti. Voto - 7

Leone: sfera sentimentale che migliorerà un po’ secondo l'oroscopo del fine settimana. Ciò nonostante non aspettatevi grandi cose per il momento.

Insufficiente il settore professionale, a causa di risultati sotto le aspettative ed energie che mancano, complice anche un cielo poco favorevole. Voto - 6+

Vergine: weekend leggermente sottotono per voi nativi del segno, ma nel complesso discreto. La Luna infatti sarà in opposizione, e in amore potrebbe mancarvi lo spunto per far felice il partner.

Nel lavoro vi sentirete abbastanza attivi in questo periodo, e con risultati tutto sommato buoni. Voto - 7+

Bilancia: previsioni astrali del weekend discrete dal punto di vista professionale. Giove e Saturno vi daranno interessanti opportunità da cogliere al volo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore sarà un weekend piuttosto tranquillo, senza litigi, ma neanche senza tanto romanticismo. Voto - 7,5

Scorpione: qualche soddisfazione in più arriverà dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorridono e con il partner vi sentirete più a vostro agio. Per quanto riguarda il settore professionale invece ci sarà tanto da lavorare e voi potreste non sentirvi all'altezza. Voto - 7

Sagittario: con questa Luna in quadratura potreste non essere particolarmente convincenti dal punto di vista sentimentale.

Molto meglio nel lavoro, dove la creatività e la determinazione non mancheranno. Voto - 7-

Capricorno: configurazione astrale ottima in questo periodo. Venere e la Luna vi sostengono dal punto di vista sentimentale, e godrete di un ottimo affiatamento di coppia. Nel lavoro vi prenderete più cura delle vostre mansioni, tentando di raggiungere risultati migliori. Voto - 8+

Acquario: fine settimana dove sarete molto abili nel lavoro, merito di un cielo ottimo, che vi farà evitare spese superflue e vi terrà concentrati sulle cose che davvero contano. In amore la vostra relazione sarà stabile, ma sarete comunque in grado di coinvolgere il partner nelle vostre idee. Voto - 8+

Pesci: la Luna in congiunzione in questo fine settimana sarà la conferma che la vostra relazione di coppia è di nuovo stabile.

Per quanto riguarda il lavoro invece ci sarà ancora un bel po’ di strada da percorrere, ma la direzione presa è quella giusta. Voto - 8-