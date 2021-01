Venerdì 15 gennaio troviamo sul piano astrologico la Luna, Saturno, Giove e Mercurio sostare sui gradi dell'Acquario, mentre Plutone, il Sole e Venere stazioneranno nel segno del Capricorno. Inoltre Urano e Marte continueranno l'orbita in Toro, così come Nettuno permarrà in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Gemelli, meno roseo per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top. Ventiquattrore ore che risulteranno presumibilmente ideali per i nati Capricorno che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui, in quanto riusciranno a dimostrare ancora una volta la loro propensione allo stacanovismo.

2° posto Gemelli: progetti. Grazie al supporto dei pianeti generazionali uniti al transito venusiano di Terra, i nati Gemelli potrebbero essere spinti a progettare con maggiore impegno la loro vita di coppia, magari lanciandosi in una proposta di convivenza o, se ancora troppo presto, iniziare a pensarci.

3° posto Bilancia: amore top. Il clima nel focolare domestico sarà, con ogni probabilità, sereno e conciliante in casa Bilancia, coi nativi che potranno affrontare qualsiasi problematica di coppia sapendo di poter giungere facilmente a un'adeguata soluzione a riguardo.

I mezzani

4° posto Acquario: revisioni relazionali. Giornata che avrà buone chance di rivelarsi impegnativa, ma necessaria sul fronte relazionale di casa Acquario, coi nativi che saranno chiamati ad analizzare i rapporti con le persone con cui hanno a che fare.

In tal modo, potranno avere più chiaro quali figure relazionali portare con sé dal 19 gennaio in poi, quando il Sole sbarcherà sui loro gradi dando inizio a un nuovo capitolo esistenziale.

5° posto Vergine: tenaci. Sebbene i risultati professionali potrebbero essere al di sotto delle loro aspettative in questa giornata, i nati Vergine non si perderanno d'animo, mettendo in campo una grinta invidiabile nel perseguire gli obiettivi lavorativi.

6° posto Pesci: straniti. Una parola fuori posto dell'amato bene metterà, presumibilmente, in allarme i nati sotto il segno dei Pesci che, superata l'impasse iniziale, non perderanno tempo nel chiedere al partner numi in merito.

7° posto Sagittario: chiarimenti. Il terzo segno di Fuoco, nel giorno che precede il weekend, potrebbe decidere di lanciarsi in un doveroso chiarimento con un membro della famiglia originaria.

Grazie al sostegno del duetto Luna-Mercurio, trovare un punto in comune sarà una naturale conseguenza.

8° posto Ariete: fiacchi. Il bottino energetico del primo segno zodiacale risentirà, con ogni probabilità, dei transiti poco congeniali del terzetto Luna-Sole-Marte divenendo scarno e ciò provocherà una certa svogliatezza nel venerdì nativo.

9° posto Leone: taciturni. L'ultimo giorno del Luminare notturno in opposizione spingerà, c'è da scommetterci, i nati Leone ad assumere un mood taciturno, specialmente sul fronte amoroso, dove non avranno la benché minima voglia di fare al partner alcuno spunto per litigare.

Ultime posizioni

10° posto Toro: confusi. La lucidità mentale potrebbe essere il tallone d'Achille del venerdì di casa Toro, coi nativi che riscontreranno qualche difficoltà di concentrazione.

A fronte di ciò sarà bene rinviare qualsiasi impegno pratico particolarmente complicato e/o pericoloso.

11° posto Cancro: amore flop. Riuscire a trovare un punto d'intesa con la dolce metà in queste 24 ore si rivelerà un'ardua impresa per i nati Cancro, che dovranno cedere a qualche compromesso per il quieto vivere in coppia.

12° posto Scorpione: pessimisti. D'accordo che il parterre planetario non sarà dei migliori in questa giornata, ma i nati Scorpione potrebbero metterci del loro osservando soltanto il bicchiere mezzo vuoto, che li porterà a un controproducente pessimismo.