L'oroscopo della giornata di sabato 23 gennaio prevede un inizio di weekend niente male per i nativi Acquario, che con la Luna favorevole dal segno dei Gemelli, non potranno ignorare il richiamo dell'amore, mentre per Toro potrebbe essere la giornata giusta per condividere pensieri ed emozioni con chi amate. Problemi di lavoro chiederanno pazienza ai nativi Leone, mentre Ariete sarà disposto a tutto pur di portare al successo i propri progetti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di sabato 23 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo sabato 23 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: l'inizio di questo fine settimana prevede una buona Luna favorevole, che ammorbidirà il rapporto tra voi e la vostra anima gemella.

Cercate dunque di mantenere un atteggiamento sempre disponibile e gentile. Se siete single questa Venere presto se ne andrà, e voi potrete sfruttare tutto il vostro potenziale. In ambito lavorativo sarete molto abili con le vostre mansioni, al punto che non vi fermerete finché non raggiungerete il successo meritato. Salute nel complesso discreta. Voto - 7+

Toro: l'oroscopo della giornata di sabato 23 gennaio si rivelerà più che soddisfacente per voi nativi del segno. Venere sarà in trigono dal segno del Capricorno, e soprattutto per voi single potrebbe essere la giornata ideale per condividere sentimenti ed emozioni con chi amate. Se avete una relazione stabile non mancherà la voglia di vivere insieme al partner. In ambito lavorativo Mercurio quadrato vi mette in crisi, e trovare una soluzione ad alcuni progetti non sarà così semplice.

Fortunatamente con vi mancheranno le energie grazie a Marte in congiunzione. Voto - 7+

Gemelli: con la Luna in congiunzione per tutto il fine settimana sarete liberi di sognare insieme alla vostra anima gemella. Se siete single invece sarete in grado di intuire quando l'amore busserà alla vostra porta. In ambito lavorativo i buoni risultati non mancheranno, ciò nonostante per incarichi un po’ più lunghi a volte sarà necessario portare pazienza.

In ogni caso, continuate a dare del vostro meglio. Voto - 8,5

Cancro: previsioni astrali di sabato discrete per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà, seppur ancora per poco, Venere in opposizione da segno del Capricorno, che in amore continua a rendere difficile il vostro rapporto. Se siete single forse non troverete l'amore, ma sarà comunque una giornata importante per voi, di crescita.

Nel lavoro anche se non ci sono astri favorevoli, piano piano vi state portando avanti con i vostri progetti. Voto - 6+

Leone: settore professionale altalenante in questo periodo secondo l'oroscopo. State cercando di tenere comunque un atteggiamento combattivo, ma non sarà facile tenere il passo. Bene invece la sfera sentimentale, grazie anche alla Luna in sestile dal segno dei Gemelli che porta armonia tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single se state frequentando una nuova conoscenza, preferirete andare dritto al sodo. Voto - 6,5

Vergine: giornata un po’ meno convincente rispetto alle altre secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli, e potrebbe non essere il momento per condividere certe emozioni, con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single.

Discreto il settore professionale. L'impegno che ci mettete nelle vostre mansioni si vede, grazie anche a Marte favorevole, ma non aspettatevi risultati nell'immediato. Voto - 7-

Bilancia: sfera sentimentale in miglioramento in questa giornata secondo l'oroscopo. La posizione favorevole della Luna vi permetterà di avvicinarvi al partner e magari provare a risolvere alcune questioni. Se siete single potrebbe sembrarvi frustrante non avere qualcuno da amare, ma prima o poi anche voi potrete provare tale felicità. In ambito lavorativo sarete piuttosto motivati, e grazie a Giove e Mercurio favorevoli i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7-

Scorpione: va via la Luna dal segno del Toro, e siete nuovamente pronti a vivere al meglio la vostra relazione di coppia.

L'oroscopo di sabato 23 gennaio infatti annuncia un'intesa di coppia decisamente soddisfacente, dimostrando che ci tenete veramente alla persona che amate. Se siete single un timido approccio potrebbe essere sufficiente per avvicinarvi alla persona che amate. In ambito lavorativo questo non è il periodo più roseo, anche come salute visto Marte in opposizione, ciò nonostante voi ce la metterete tutta. Voto - 7,5

Sagittario: la Luna entra in opposizione da questo fine settimana secondo l'oroscopo. Non sarà dunque un periodo intrigante per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante non potete ignorare quello che il vostro cuore sente, che siate single oppure no. Molto bene invece il settore professionale. L'inventiva non vi mancherà e sarete abbastanza allegri e spigliati con le vostre mansioni.

Voto - 7+

Capricorno: questa Venere in congiunzione comporterà faville dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo del 22 gennaio, soprattutto voi cuori solitari potreste riuscire a fare colpo su qualcuno, grazie anche ad un gioco di sguardi sfuggente, ma attraente. Se avete una relazione stabile avrete voglia di vivere a pieno ritmo la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro le questioni che non vanno bene andranno superate, dunque armatevi di pazienza e determinazione. Con Marte favorevole le energie non mancheranno. Voto - 8-

Acquario: configurazione astrale vi rende felici, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Finalmente le vostre mansioni saranno più efficaci, merito anche dell'impegno che ci state mettendo per risollevarvi del tutto.

In amore avrete la Luna favorevole fino a domani, dunque sfruttatela per fare una piccola sorpresa al partner. Se siete single anche solo la compagnia della persona che vi piace sarà particolarmente gradita. Voto - 8,5

Pesci: il vostro buon cuore non sarà così visibile in questo periodo, colpa della Luna in quadratura che non vi mette a vostro agio. Fareste meglio a bilanciare per bene le vostre parole quando parlate con qualcuno, che siate single oppure no. Discreto il settore professionale, con Marte in sestile dal segno del Toro che non vi farò mancare le energie necessarie per completare i vostri progetti. Voto - 7-