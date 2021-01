Amore e progettualità saranno gli elementi dominanti dell'11 gennaio. L'Oroscopo di domani avrà in serbo sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. Osservando la volta celeste, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Luna, di Venere e Plutone nel segno del Capricorno, mentre Mercurio, Marte e Saturno saranno in Acquario. Marte e Urano si troveranno nel Toro e Nettuno nei Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'oroscopo di lunedì 11 gennaio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 11 gennaio: serenità per Gemelli, Cancro in difficoltà

Ariete: sarà una giornata ricca di impegni. Dovrete lavorare con costanza e precisione per ottenere dei risultati. Forse, la stanchezza vi creerà qualche ostacolo, ma non vi farete abbattere facilmente. La relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi. Se riuscirete a dare vita alla giusta atmosfera, tutto sarà più semplice. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a comprendere le esigenze della persona amata: empatia e condivisione saranno essenziali.

Toro: il rapporto con i colleghi sarà un po' turbolento. Vorreste collaborare assieme a loro, ma alcuni atteggiamenti vi lasceranno di stucco. Una parte di voi, vi suggerirà di lasciar stare e di dedicarvi solo al vostro successo, ma un'altra parte, vi spingerà a non gettare la spugna.

Gli amici si riveleranno molto leali nei vostri confronti. Vi saranno accanto nel momento del bisogno e renderanno questa giornata più allegra.

Gemelli: riuscirete a vivere, con serenità, la relazione di coppia. Sarete fieri di avere accanto una persona come il vostro partner, ma vi renderete conto di dover risolvere alcune questioni irrisolte. Affrontare certi argomenti, potrebbe rivelarsi doloroso e stancante.

Forse, vi pentirete di aver aperto alcune conversazione, ma dopo vi sentirete più tranquilli. In ambito lavorativo, non ci saranno picchi né positivi, né negativi: tutto si manterrà stabile.

Cancro: non vorrete ammettere le vostre debolezze. Preferirete immaginarvi come persone forti e sempre pronte a dare il massimo. In realtà, ci saranno alcuni tasti dolenti, che dovrete affrontare.

In particolare, alcune difficoltà relazionali mineranno il vostro umore. Dovrete lavorare su voi stessi e sulla capacità di interagire con il prossimo. Con qualche piccola accortezza, riuscirete a risolvere tutte le vostre preoccupazioni.

Oroscopo di domani 11 gennaio: Bilancia incerta, Scorpione combattivo

Leone: positività e tanta grinta vi consentiranno di affrontare, a testa alta, questa giornata. In diversi momenti, rischierete di cedere alla noia e alla monotonia, ma nel giro di poco tempo riuscirete a riprendere il controllo della situazione. Non avrete molta voglia di impegnarvi nei rapporti romantici, perché preferirete concentrarvi sugli interessi personali. Avrete modo di scoprire nuovi aspetti del vostro carattere, non tutti necessariamente positivi.

Vergine: avrete l'esigenza di circondarvi di persone cariche di positività. Non avrete alcun problema a condividere la felicità con loro, ma non vorrete essere travolti da problemi e da crisi esistenziali. Sarà un lunedì sereno, privo di incertezze e di solitudine. Il lavoro vi darà discrete soddisfazioni, anche se aspirerete a fare di meglio. Il partner, nonostante i suoi impegni quotidiani, riuscirà a prestarvi le attenzione richieste.

Bilancia: avvertirete il bisogno di giustificarvi con amici e parenti. Sarete convinti che ogni vostra azione avrà delle conseguenze sulla vita degli altri. Sarete un po' troppo concentrati su aspetti esterni alla vostra persona e questo non vi consentirà di lavorare, serenamente, sui progetti prestabiliti.

Il partner, per fortuna, riuscirà a starvi accanto e ad aiutarvi nei momenti più difficili. Il suo sorriso sarà come un faro luminoso nella tempesta.

Scorpione: lotterete come degli animali selvatici per realizzare i vostri sogni. Baderete poco ai desideri degli altri, perché sarete troppo concentrati su voi stessi. Il partner potrebbe non comprendere questo atteggiamento e sollevare alcune perplessità. Starà a voi aiutarlo a capire. Un modo per mettere a tacere le sue lamentele potrebbe essere quello di coinvolgerlo nei vostri progetti. Questo vi farà sentire anche più sicuri di voi stessi.

Previsioni astrologiche dell'11 gennaio 2021: Sagittario precipitoso, Acquario fortunato

Sagittario: la vita in famiglia potrebbe nascondere delle insidie.

Alcuni fraintendimenti, infatti, mineranno la vostra serenità. Non darete modo agli altri di spiegarsi, ma partirete subito all'attacco. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere meno precipitosi. Analizzando la situazione, infatti, potrete trovare una strategia migliore per agire. Se riporrete le vostre sicurezze nel dialogo, non sarà difficile raggiungere un accordo.

Capricorno: rispetto alla giornata precedente, sarete maggiormente padroni di voi stessi. Non avrete paura di osare, perché il vostro istinto vi suggerirà, perfettamente, cosa fare. I vostri dubbi riguarderanno principalmente l'attuale relazione sentimentale. Avvertirete la necessità di raggiungere un equilibrio più stabile, ma non potrete farlo in un solo giorno.

Sarà un lavoro costante e caratterizzato da alti e bassi. Se sarete in due a volerlo, tutto andrà nel verso giusto.

Acquario: la fortuna sarà dalla vostra parte e vi consentirà di riappropriarvi del tempo perduto. Avrete voglia di mettervi alla prova e l'energia che sprigionerete travolgerà amici e parenti. Il partner avrà bisogno del vostro sostegno, a causa dell'eccessivo stress. Non preoccupatevi di non essere all'altezza della situazione, perché sarete perfettamente in grado di gestirla. L'oroscopo consiglia di dare priorità assoluta alle emozioni.

Pesci: la timidezza potrebbe giocarvi qualche brutto tiro. Vi sentirete incerti sul da farsi, poiché temerete di essere giudicati dagli altri. Per il momento, preferirete rimanere da soli con voi stessi.

Questo, però, potrebbe avere delle ripercussioni spiacevoli sull'umore. L'oroscopo suggerisce di iniziare ad aprirvi con qualcuno di fidato. Vi basterà parlare di questioni superficiali per sentirvi già più sereni. Con il tempo, raggiungerete l'obiettivo desiderato.